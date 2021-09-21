Эксперимент удался: за пять лет первый в регионе ТОСЭР перевыполнил план по новым рабочим местам

Самый необычный проект ТОСЭР Краснотурьинск - организация линии по производству палочек для мороженого. Фото: Павел Ворожцов

На фоне выборов, проходивших в эти выходные, осталась незамеченной важная дата – исполнилось пять лет с момента, когда в Свердловской области появился первый ТОСЭР – «территория опережающего социально-экономического развития» – особый статус присвоили Краснотурьинску. Местные и региональные власти считают проект успешным. Но есть и конкретные показатели, которые это доказывают. Главный – за пять лет в моногороде было создано более 2,6 тысячи постоянных рабочих мест, не связанных с градообразующим предприятием. Для муниципалитета с почти 60-тысячным населением это весомо.

Синергетический эффект

На особый статус Краснотурьинск замахнулся не просто так. За несколько лет до получения статуса ТОСЭР город оказался в непростой социально-экономической ситуации. Как писала в 2012 году «Областная газета», одно из двух градообразующих предприятий – Богословский алюминиевый завод (ныне – филиал «РУСАЛ Краснотурьинск») начало сокращать объёмы электролизного производства. Из-за этого работу потеряли более тысячи человек. В городе прошли массовые митинги.

Власти начали искать способ создать благоприятные условия для работы предпринимателей, чтобы те, в свою очередь, создали новые рабочие места. Начались работы по созданию индустриального парка «Богословский» – площадки c необходимой инфраструктурой для запуска новых производств. В 2014 году в России был принят закон о ТОСЭР, который ввёл в правовое поле новый вид льготных территорий для Дальнего Востока, в моногородах и ЗАТО. В 2015 году губернатор области Евгений Куйвашев обратился в Правительство РФ с инициативой присвоения Краснотурьинску статуса ТОСЭР. Спустя год, 19 сентября, был подписан соответствующий документ. А индустриальный парк «Богословский» стал центральной площадкой ТОСЭР.

– Я считаю, что это хорошая программа, которая дала нам возможность создать новые рабочие места для города и улучшить экономическую ситуацию, – пояснил «ОГ» глава Краснотурьинского ГО Александр Устинов. – Я как глава, а также директор градообразующего предприятия (Богословского алюминиевого завода) и руководитель индустриального парка прошли специальное обучение. Мы разработали программу комплексного развития муниципалитета и почти полностью её реализовали.

Программа включала в себя не только планы по открытию новых предприятий, которые станут резидентами ТОСЭР. В муниципалитете стали активно развивать малый бизнес, создавать условия для комфортного проживания жителей – развернулись крупные проекты по благоустройству (как писала «ОГ» в №110 от 23.06.2021, в результате этого в регионе даже сменилась «столица красоты»).

Шанс для моногорода

«Областная газета» вместе с жителями Краснотурьинска наблюдала за тем, как меняется город. Мы приезжали сюда в 2018 году вместе с тогдашним первым замгубернатора (ныне – главой Екатеринбурга) Алексеем Орловым – тогда в индустриальном парке состоялось открытие первого промышленного бизнес-инкубатора (площадки для новых производств) и одного из крупнейших резидентов – Богословского кабельного завода. Во время визита Алексей Орлов пообещал, что в 2021 году здесь появится более двух тысяч рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия. Судя по данным администрации муниципалитета, план даже немного перевыполнили.

Из этих 2,6 тысячи рабочих мест 530 создали резиденты ТОСЭР – семь предприятий (см. врезку). Остальные – другие предприниматели города. Объём привлечённых инвестиций после получения спецстатуса, по данным администрации муниципалитета, превысил 24 млрд рублей.

– Реализация проектов резидентов позволила стабилизировать социально-экономическую ситуацию на территории моногорода, – пояснили «ОГ» в министерстве инвестиций и развития Свердловской области. – Сейчас уровень безработицы в Краснотурьинске снизился до 1,6 процента. По итогам 2015 года он составлял 2,4 процента.

Самый крупный проект – строительство обогатительной фабрики для переработки полиметаллических руд методом флотации, которое ведёт «Краснотурьинск-Полиметалл» (дочернее предприятие АО «Полиметалл»). Инвесторы обещают, что это будет предприятие с высокой степенью автоматизации технологических процессов. Сейчас стройка в самом разгаре. Запуск предприятия запланирован на начало 2023 года. Проект даст городу 300 рабочих мест. Около трети из них уже заняты в строительстве и разведке месторождений.

– Компанией «Полиметалл» за несколько последних лет было обнаружено и разведано несколько полиметаллических месторождений, содержащих золото, медь и цинк. Они расположены в Ивделе, Карпинске и Краснотурьинске, – рассказал управляющий директор «Краснотурьинск-Полиметалл» Андрей Лисицин. – Выбор пал на Краснотурьинск, потому что здесь находится другое наше предприятие – «Золото Северного Урала». Это оптимальный вариант с точки зрения логистики. Кроме этого, хочу отметить, что правительство Свердловской области и администрация Краснотурьинска оказывают нам существенную поддержку в решении организационных вопросов. Видно, что власти делают всё, чтобы привлечь в город инвестиции.

Между тем, как отмечает глава муниципалитета Александр Устинов, несмотря на успешность проекта, до сих пор власти испытывают сложности с привлечением инвесторов в территорию из-за того, что она находится в 350 километрах от Екатеринбурга.

– Поэтому о возможностях нашей территории мы вместе с правительством области и Корпорацией развития Среднего Урала рассказываем на всех возможных площадках, – заметил он.

РЕЗИДЕНТЫ ТОСЭР «КРАСНОТУРЬИНСК»

Предприятие Чем занимается Объём инвестиций Рабочих мест «Богословский кабельный завод» два цеха по производству проводов и кабелей 1,5 млрд рублей 118 «ЛесКомРазвитие» производит деревянные палочки для мороженого: реализацией проекта занимается китайский инвестор Kingsun Development 126 млн рублей 200 «Краснотурьинск-Полиметалл» обогатительная фабрика для переработки полиметаллических руд 4,5 млрд рублей от 150 до 300* «Утиль Мастер» переработка шин в резиновую крошку «Ротор» сервисное обслуживание газотурбинных двигателей «Химколор» цех по производству композиционных пигментов (в стадии строительства) «ЮЗП» добыча золота, металлургическое производство неполного цикла

ИСТОЧНИК: министерство инвестиций и развития Свердловской области

* по данным самого инвестора, рабочих мест будет в два раза больше, чем нам рассказали в мининвесте области