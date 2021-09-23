В Свердловской области стартовал бюджетный процесс

Нынешние согласительные процедуры планируют завершить до 27 сентября, после чего выработанные предложения поступят в Заксобрание региона. Фото: Галина Соловьева

На Среднем Урале началась работа по согласованию с муниципальными образованиями контрольных цифр областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

Как сообщает департамент информационной политики области, 21 сентября в Екатеринбурге под председательством главы регионального министерства финансов Александра Старкова прошло первое заседание согласительной комиссии, в состав которой включены представители областного правительства и муниципальных властей, депутаты Заксобрания региона (созыва 2016–2021 годов) и дум территорий. До начала следующей недели в режиме видеоконференцсвязи им предстоит досконально рассмотреть актуальные потребности каждого муниципального образования, определить возможности по их удовлетворению в предстоящий бюджетный период и выработать предложения для внесения в проект областного бюджета.

Отметив, что в нашем регионе сложилась хорошая традиция начинать работу над главным финансовым документом года с рассмотрения предложений, поступающих с мест от руководителей муниципалитетов, председатель Законодательного собрания области Людмила Бабушкина подчеркнула, что практика проведения согласительных процедур позволяет ко всему прочему обеспечить открытость и прозрачность бюджетного процесса. По её словам, при вёрстке бюджета 2022 года на территории нашего региона будет сохранена сложившаяся за последние годы преемственность в подходах к определению расходов муниципальных образований, а главными приоритетами финансовой политики области будут реализация национальных проектов, выполнение социальных обязательств и поручений Президента России. В частности, сказала она, речь идёт об индексации и повышении оплаты труда работникам бюджетных учреждений, о выделении средств на обеспечение безопасности автомобильных дорог.

Александр Старков рассказал, что к началу согласительных процедур расходы муниципальных образований на 2022 год определены в размере 85 миллиардов рублей. Напомним, что когда верстался бюджет Свердловской области 2021 года, муниципалитетам предполагалось изначально выделить из областной казны 80 млрд рублей. Но в результате поведённых в сентябре прошлого года согласительных процедур было решено увеличить этот показатель до 96 млрд.

Нынешние согласительные процедуры планируют завершить до 27 сентября, после чего выработанные предложения поступят в Заксобрание региона, где их сначала рассмотрят в профильных комитетах, а затем будут окончательно согласовывать и утверждать в процессе первого, второго и третьего чтений на пленарных заседаниях законодательного органа области.

КСТАТИ Бюджет 2022 года предстоит принимать депутатам Заксобрания Свердловской области, состав которого обновился в результате прошедших 17–19 сентября выборов. Пока известно, что представительство в областном парламенте получили пять партий, включая недавно созданную партию «Новые люди», но большинство мест сохранила за собой «Единая Россия». Как заявил лидер её регионального отделения Виктор Шептий, депутаты-единороссы выработали в ходе выборов «народную программу», в которую включены предложения и наказы 300 тысяч жителей региона. Фракция «Единая Россия» намерена реализовать эти наказы в ходе формирования областного бюджета-2022.