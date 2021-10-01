На Среднем Урале завершается кампания по ремонту дорог

Ремонт дороги на Луганской. Фото: Павел Ворожцов

По темпам реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» Свердловская область второй год подряд входит в десятку лидеров среди регионов страны, сообщил 30 сентября на встрече с журналистами глава областного министерства транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков.

По словам министра, такую оценку команде, которая реализует этот нацпроект на Среднем Урале, дал вице-премьер Марат Хуснуллин на прошедшем 30 сентября заседании президиума правительственной комиссии РФ по региональному развитию, в котором принял участие губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Василий Старков рассказал, что запланированные на год дорожные работы идут в нашей области с опережением графика, и к концу сентября на 90 процентах строящихся и ремонтируемых по нацпроекту региональных дорогах уже уложен верхний слой нового асфальтобетонного покрытия. Такого показателя, по его словам, удалось достичь благодаря беспрецедентно большому объёму финансирования работ – ведь в этом году на ремонт и строительство дорог в Свердловской области направлено почти 10 миллиардов рублей. Значительную часть этой суммы – 7,3 миллиарда – составили средства федерального бюджета, из которых к тому же 4,3 миллиарда были выделены нашему региону сверх первоначально запланированной на год суммы. В том числе с учётом необходимости подготовки к Универсиаде-2023 и к празднованию 300-летия Екатеринбурга и Нижнего Тагила.

Дополнительная федеральная поддержка позволила привести в нормативное состояние не 120, как было запланировано на текущий год, а 167 километров региональных дорог. За счёт этих средств удалось также ускорить работы по завершению строительства Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД), по ремонту транспортной развязки на пересечении Объездной дороги и Кольцовского тракта, по реконструкции путепровода на улице Циолковского в Нижнем Тагиле и проектированию нового современного путепровода у концерна «Калина» в Екатеринбурге.

Министр сообщил также, что строительство ЕКАД, включая реконструкцию самых проблемных её участков между Челябинским и Тюменским трактами, будет полностью завершено в 2022 году, что с подрядчиками на выполнение всех запланированных на будущий год работ по национальному проекту «Безопасные и качественные дороги» в нашей области уже заключено 50 процентов контрактов, а финансирование этих работ будет идти с января чётко по графику.

Недавний скачкообразный рост цен на стройматериалы, по словам министра, на ходе и стоимости работ не сказался, поскольку к ремонту и строительству автодорог в нашем регионе привлекаются крупные подрядчики, а они, как правило, имеют свои карьеры, запасы битума и других материалов.

Тем не менее, чтобы привести к 2024 году 85 процентов региональных дорог в нормативное состояние, как это предусмотрено национальным проектом, Свердловской области необходима дополнительная финансовая поддержка из федерального бюджета в размере не менее 10 миллиардов рублей, и заявка на эти средства уже направлена в Москву. Кроме того, по словам Василия Старкова, возглавляемое им министерство подключилось в этом году к решению огромной государственной задачи – работам по проектированию скоростной автодороги Казань – Екатеринбург.