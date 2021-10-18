В канун юбилея «Областная газета» пообщалась с главой ведомства Александром ХАРЛОВЫМ. Фото: Алексей Кунилов

19 октября Представительству МИД России в Екатеринбурге исполняется 25 лет. В канун юбилея «Областная газета» пообщалась с главой ведомства Александром ХАРЛОВЫМ. Встреча прошла в Библиотеке им. Белинского, где состоялось мероприятие, приуроченное к торжеству.

От Арктики до степей Казахстана, от Приуралья до Западной Сибири

– Александр Владимирович, к чему пришло ведомство за четверть века?

– Представительство начало свою работу в 1996 году – именно тогда было принято решение о его создании. Первые шаги мы делали в конце 90-х. Тогда в ведомстве работали всего четыре человека, а в Екатеринбурге было всего одно консульство – американское (открыто 31 марта 1994 года. – Прим. «ОГ»). Постепенно их количество увеличивалось – во многом благодаря бывшему губернатору Свердловской области Эдуарду Росселю, его активной позиции и наступательной политике. Главной задачей ведомства стала координация реализации государственной политики в сфере международных отношений России на территории Свердловской области. С образованием управленческих округов представительство расширило свою деятельность и стало межрегиональным. С марта 2002 года оно осуществляет свою деятельность на территории шести субъектов, входящих в состав УрФО, и Пермского края – так сложилось исторически. В 2000 году открылось отделение представительства в Перми, а в 2003-м – в Тюмени. С годами штат представительства рос. Появились консульская и информационно-аналитическая группы. Сейчас мы обслуживаем все субъекты Федерации, входящие в УрФО, и Пермский край. У нас самый многочисленный дипломатический корпус после Москвы и Санкт-Петербурга.

– Сколько сейчас насчитывается дипломатических представительств в Екатеринбурге и на всей территории деятельности представительства?

– Само собой, за эти 25 лет мы приросли и иностранными консульскими учреждениями (сейчас их на территории УрФО и Пермского края 17), и более 20 почётными консулами. Это очень серьёзная работа – по взаимодействию с ними, по созданию комфортных рабочих условий.

– Чем именно сейчас занимается представительство?

– Сейчас задача представительства МИД России – оказывать содействие иностранным диппредставительствам, которые работают в нашей стране, и координировать международные связи в регионах. Представительство оказывает содействие в решении всех проблем и вопросов международной деятельности – от Арктики до степей Казахстана, от Приуралья до Западной Сибири. Каждый регион – Ямал, Курган, Свердловская область, Пермский край, Тюмень, Челябинск, ЮГРА – уникален по-своему. У каждого из них – разные интересы в международных контактах: от культурных, образовательных, спортивных, экономических мероприятий до поддержки соотечественников за рубежом. Курган – это ворота в Центральную Азию, Казахстан, здесь успешно развиваются пограничные связи. Челябинск только что принимал огромное количество мероприятий в рамках ШОС, Свердловская область – Мекка, куда приезжает огромное количество иностранных делегаций, они здесь просто сменяют друг друга: иногда одновременно по три-четыре посла иностранных государств приезжают. И это для нас не нонсенс, а вполне реальная и интересная работа. В Тюменской области проходит нефтегазовый форум. Тюменцам вообще есть что показать, там работают несколько предприятий с иностранным участием. ХМАО успешно занимается поддержкой финно-угорских народов, продвижением русского языка за рубежом, налаживает контакты с Финляндией, Венгрией. Невозможно себе представить работу России в Арктическом совете без ЯНАО.

Работа в условиях коронавирусных ограничений

– Как на работе представительства и консульских учреждений сказалась пандемия?

– В целом все консульские учреждения продолжают осуществлять свою деятельность. Единственное – американская сторона приняла решение временно приостановить свою работу, но они не закрылись, просто временно отсутствуют. Несмотря на пандемию COVID-19, работа продолжается. Активность консульских учреждений очень высокая. Почти все сотрудники уже привились. Нашу вакцину «Спутник V» поставили консулы Германии, Франции, Киргизии, Таджикистана и других стран. Это позволяет им нормально работать. Большинство делегаций, дипломатов очень активны, большое количество мероприятий проводят немцы.

Например, в мае совместно с Торгово-промышленной палатой Кургана мы организовали визит иностранных дипломатов, посмотрели технопарки, город приятно удивил. Несколько месяцев назад состоялся визит дипломатов в екатеринбургский технопарк «Университетский» и на бизнес-площадку «Деловой квартал».

– Какие ещё направления работы добавились в последнее время?

– Большую работу в пандемию проводили по вывозу граждан из-за рубежа. Екатеринбург в УрФО принял основную массу наших сограждан. Представительство работало в тесном контакте с региональными органами власти. Также мы достаточно точечно работали с представителями Азербайджана и Армении, когда был конфликт в Нагорном Карабахе, делали всё, чтобы не допустить конфликта на территории России.

Адаптация к ковиду

– Ещё одно важное направление работы – проведение крупных международных мероприятий. Какие задачи стоят перед ведомством в этом направлении?

– В регионах нашего присутствия проводится большое число знаковых международных мероприятий. Это и ИННОПРОМ, и «Спорт-Аккорд» в Екатеринбурге, саммит Шанхайской организации сотрудничества в Челябинске, и крупный IT-форум в Ханты-Мансийске. Наша главная задача – чтобы любой иностранец, который приехал к нам, уезжал на позитиве – от встречи с гражданами РФ, представителями органов власти и вообще, от посещения нашей страны.

– Выставка «ИННОПРОМ» выходит на новый уровень, теперь она проводится и за рубежом: в апреле 2022 года она пройдёт в Ташкенте, запланирована выставка в Индонезии, в Джакарте. Как идёт подготовка?

– Подготовка идёт успешно – мы все адаптировались к работе в условиях ковида. Я думаю, никаких потрясений быть не должно.

– Почему в качестве зарубежной площадки для ИННОПРОМа был выбран Узбекистан, а не соседние республики Центральной Азии?

– Узбекистан очень активно сам пытается развивать международные контакты – в первую очередь в России. Во время ШОС в Челябинске регион посетили делегации из пяти областей Узбекистана. Активно приезжают и в Свердловскую область. Планируются ответные визиты. Конечно, помогает наличие у нас генконсульства этой страны.

О городах-побратимах

– Сегодня мы встретились на семинаре, который посвящён побратимским связям, расскажите немного о мероприятии.

– У нас откликнулось много участников, мы проведём ВКС с представителями Россотрудничества по вопросам развития побратимских связей. К сожалению, пока нормативно-правовой базы регулирования таких связей нет – муниципалитеты сами выбирают себе партнёров, если им это интересно. Побратимские связи – это прежде всего общение. Это такие вот небольшие ручейки, которые позволяют доносить правду о жизни, существовании, жизнедеятельности города для зарубежных партнёров. У нас подписано между городами УрФО и Перми около 100 соглашений о побратимских связях – хотелось бы, чтобы все они работали, а не оставались только на бумаге. Но, с другой стороны, мы прекрасно понимаем, что это всё ложится бременем на бюджеты муниципальных образований. Поэтому сейчас мы будем рассматривать иные возможности развития таких связей – с использованием некоммерческих организаций, личных контактов, задействуем интересы бизнеса. Необходимо общаться, знать и понимать друг друга. В этой связи мы готовы оказывать всяческую помощь, информационную подготовку соглашений, иногда даже предлагаем найти коммерческие подходы, чтобы оказать побратимским связям экономическую поддержку.

– Приведёте примеры?

– Не так давно в городе Аннаба (Алжир) было закрыто генконсульство РФ (в 2016 году оно было переведено в другой город. - Прим. «ОГ»). Но у этого города установлены побратимские связи с Екатеринбургом. В своё время в Аннабе была необходимость реконструировать сложное в архитектурном плане здание. Мы с городской администрацией помогли найти предприятие, которое вышло на рынок Алжира, в город Аннабу, и успешно сработало по реновации.

– Как ещё представительство помогает взаимодействию бизнеса?

– Есть предприятия, которые не смогли бы начать свою работу на территории Урала без нашего непосредственного участия. Есть такое понятие, как дипломатическое сопровождение интересов национального бизнеса – этому вопросу уделяем очень большое внимание.

100 эссе за две недели

– Какие ещё мероприятия будут приурочены к юбилейной дате?

– 12 октября мы провели семинар со студентами – предложили им подготовить эссе по актуальным вопросам современных международных отношений. Поразила активность ребят. Мы даже не ожидали, что откликнется такое количество участников – нам прислали почти 100 сочинений за две недели. Это студенты вузов УрФО и Перми. Сотрудники у нас конъюнктивит заработали – прочитать столько сочинений за такое короткое время. Документы очень и очень интересные. Читаешь, и у тебя благодаря вот этой информации кругозор расширяется. Спасибо ребятам! Они затронули в своих работах самые разные темы от ситуации в Гвинее и Афганистане до российско-немецких и российско-британских отношений. Не надо даже смотреть "Международную панораму" или читать газеты. Мы уже выбрали 25 наиболее интересных работ и подготовили книги-сборники с ними.

Также сегодня состоится межрегиональное совещание по развитию международных связей субъектов УрФО и Перми. Это мероприятие станет финальным аккордом торжественных мероприятий, приуроченных к юбилею представительства.

Задача на будущее

– Какие цели стоят перед ведомством на ближайшую перспективу?

– По мере развития экономических и политических связей УрФО и Пермского края множатся и задачи, стоящие перед нами. Особенно учитывая перераспределение мировых рынков на фоне усиления роли новых объединений стран, таких как ШОС, БРИКС и ЕАЭС. Выражаем большую благодарность за поддержку руководству Свердловской области, правительству, министерству внешнеэкономических связей, властям Екатеринбурга, и всем тем, с кем взаимодействуем – управлению по вопросам миграции, таможенным органам. Те задачи, которые перед нами стоят, не решались бы без этого тесного взаимодействия. Представительство с уверенностью смотрит в будущее.

– Что главное в вашей работе?

– Для нас самое главное, что мы востребованы, полезны людям, регионам и муниципальным властям. Самая главная награда для нас, когда люди пишут на электронную почту, по факсу, просто письма отправляют с благодарностью за проделанную работу. Будь то человек, который попал в беду за границей, или когда приходим на помощь с получением документов – это самое приятное что мы получаем.

К нам нередко поступают обращения из-за рубежа, когда люди попадают в трудную ситуацию и просят нас о помощи. Для нас все они – граждане России, независимо от причин возникновения проблемы нам необходимо оказать им содействие и помощь, доставить на родину. Даже если видим, что человек в пандемию всё равно поехал за границу, не прислушался к рекомендациям.

Именно в этом здании располагается Представительство МИД России в Екатеринбурге. к зданию. Фото: Алексей Кунилов

Справка «ОГ» Представительство Министерства иностранных дел России в Екатеринбурге создано по распоряжению Правительства РФ от 19.10.1996 года. Официальное открытие офиса представительства состоялось 15 апреля 1997 года. На открытии присутствовали губернатор Свердловской области Эдуард Россель и Валентина Матвиенко, занимавшая в то время пост директора департамента по связям с субъектами Федерации, парламентом и общественно-политическими организациями МИД России.

Досье «ОГ» Александр ХАРЛОВ Представитель МИД России в Екатеринбурге. Родился в 1967 году в Алапаевске. Окончил Свердловское суворовское училище, Киевское высшее общевойсковое командное училище и Уральский государственный технический университет (УГТУ-УПИ), повышал квалификацию в Дипломатической академии МИД России и в Российской академии государственной службы при Президенте РФ. С 2001 по 2004 год работал в представительстве МИД России в Екатеринбурге. С 2004 года – начальник управления международных связей министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области. С 2007–2013 – министр международных и внешнеэкономических связей, член правительства Свердловской области. С 2013 – представитель МИД России в Екатеринбурге. Владеет английским и французским языками.