QR-коды оказались не единственным документом, необходимым для попадания в ТЦ и кафе

В большинстве ТЦ QR-коды сканировали с помощью обычных мобильных телефонов Фото: Галина Соловьёва

В Свердловской области в полную силу заработала система QR-кодов. Начиная с субботы попасть в большинство мест массового пребывания людей без документов, подтверждающих факт перенесённой болезни, вакцинации или противопоказаний к ней, не получится. В первый день ограничений корреспондент «ОГ» убедился: крупные торгово-развлекательные центры отнеслись к нововведению со всей строгостью.

В субботу охранники и сотрудники якорных резидентов ТЦ начали дежурить возле всех работающих входов в здания, вооружившись распечаткой поправок в указ губернатора №100-УГ. Контроль, например, организовали даже на выходах из подземных паркингов и со стороны выхода из станции метро «Геологическая» в «Гринвич» (там, кстати, по громкоговорителю пассажиров постоянно уведомляли, что нахождение в ТЦ без QR-кода запрещено, чем всерьёз обеспокоили тех, кто почему-то оказался не в курсе последних новостей).

Уже утром в зданиях торговых центров начали скапливаться очереди. Несмотря на то что многие жители Екатеринбурга подготовились к новым ограничительным мерам заранее – горожане постарше даже распечатывали QR-коды из «Госуслуг», – на процедуру сканирования уходило определённое время. В большинстве случаев это делали с помощью обычных мобильных телефонов. Отличились «Пассаж» и «Гринвич»: для этих целей охранникам выдали специальные считывающие устройства, которые работают на порядок быстрее.

В очереди можно было встретить не только людей с QR-кодами, но и тех, кто пришёл с медотводом или прививочным сертификатом в качестве доказательства постановки первого компонента вакцины. Если при сверке с данными паспорта (охранников устраивали даже фотографии документа на телефоне) или водительского удостоверения вопросов не возникало, человек беспрепятственно попадал внутрь. Те, кто по какой-то причине пришёл без документа, удостоверяющего личность, зачастую устраивали сцены. Свидетелем одной такой ситуации мы стали в ТЦ «Успенский».

– Вы не имеете права ограничивать мои права, – кричал мужчина.

– Нам тоже не нравятся эти порядки, но оказаться под аппаратом ИВЛ никому не хочется, – сухо ответил ему охранник и продолжил проверку документов у следующих посетителей.

Второй круг ждал посетителей крупных магазинов бытовой техники и некоторых крупных магазинов одежды внутри ТЦ : там снова приходилось показывать QR-код и паспорт. На вопрос: «Зачем?», сотрудники «М. Видео» ответили: «А вдруг вы пролезли через чёрный ход?» Смех смехом, но, кажется, и эти пути доступа в ТЦ в связи с новыми ограничениями оказались закрыты и опечатаны.

Несколько легче дела обстояли в заведениях общепита: в крупных точках посетителей проверяли прямо на входе. В некоторых небольших кофейнях удавалось попасть внутрь без QR-кода, но в обслуживании без него отказывали.

Аналогичным образом обстояли дела в книжных магазинах, а также в магазинах одежды и обуви, вход в которые организован прямо с улицы. В одних точках продавцы ловили посетителей в дверях, в других – подходили непосредственно в торговом зале. Правда, если поток посетителей в торговых центрах заметно не изменился, то обувные и книжные магазины, в которых мы побывали в субботу, работали практически без посетителей. Остаётся только надеяться, что ограничения не приведут к серьёзному ухудшению финансовых показателей их работы…

Между тем в минувшие выходные сотрудники министерства АПК и потребительского рынка области начали проверять торговые центры уральской столицы на предмет соблюдения требования о QR-кодах. Как сообщили в департаменте информполитики области, первостепенная задача контрольных групп – не штрафовать ТЦ, а помочь им наладить систему, в которой раньше им работать не доводилось.