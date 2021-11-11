На Среднем Урале сокращают траты на инвестиционную привлекательность

Замгубернатора Дмитрий Ионин надеется, что по итогам работы согласительных комиссий в Заксобрании траты на инвестпривлекательность области в бюджете 2022 года вырастут Фото: Алексей Кунилов

Одно из наиболее заметных изменений в проекте закона о бюджете Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов касается госпрограммы по повышению инвестиционной привлекательности региона до 2024 года. Если в 2021 году расходы по госпрограмме превышали 3 млрд рублей, то на 2022 год запланирована сумма всего в 953 млн.

Согласно тексту законопроекта, опубликованному на сайте Заксобрания области, по сравнению с текущим годом могут упасть расходы на мероприятия по подпрограммам, связанным с развитием промышленной инфраструктуры и индустрии туризма, условиям для ведения бизнеса.

В разговоре с «Областной газетой» замгубернатора области Дмитрий Ионин, который сейчас курирует работу профильного министерства инвестиций и развития, подтвердил, что пока на эти направления в проекте закона о бюджете на 2022 год запланирована минимально необходимая сумма. Но на заседании комитета по промышленной, инновационной политике и предпринимательству регионального Заксобрания уже обсуждали возможность увеличения расходов.

– Вопросы финансирования институтов развития обычно рассматриваются во втором чтении – в зависимости от тех финансовых возможностей, которые мы имеем на конкретный год, – пояснил Дмитрий Ионин. – На заседании профильного комитета мы с профильным министерством предложили свои корректировки в проект бюджета, которые хотели бы внести ко второму чтению. В частности, по финансированию крупных мероприятий, которые доказали свою эффективность по привлечению инвесторов в регион – ИННОПРОМ, WorldSkills Hi-Tech и другие. Также предложили скорректировать сумму на содержание институтов развития. Например, нашего Агентства по привлечению инвестиций – сейчас оно прорабатывает более 40 реально крупных проектов с суммарным объёмом инвестиций более 40 млрд рублей. Нам важно, чтобы агентство функционировало и довело проекты до логического завершения.

По словам замгубернатора, также были внесены предложения по финансированию инфраструктуры площадки «Уктус» «Титановой долины», где УЗГА реализует крупный проект по производству самолётов малой и средней авиации. Проект одобрен инвестиционным советом при губернаторе.

Кроме этого, общественно-деловые объединения области и уполномоченный по правам предпринимателей предложили увеличить капитализацию фонда поддержки предпринимательства, который помогает предприятиям приоритетных отраслей получить льготные кредиты или оформить поручительства.

– Дальше всё будет зависеть от возможностей бюджета, – резюмирует Дмитрий Ионин. – Мы ожидаем, что ко второму чтению сумма существенно увеличится, и она будет выше предложенных 953 млн рублей. Решение будет принято по итогам работы согласительных комиссий.

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Опубликовано в №209 от 12.11.2021