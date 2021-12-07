Разрыв между расходами и доходами Свердловской области в 2022 году снизится в четыре раза

Это первый бюджет, который Александр Старков представил депутатам в качестве министра финансов. Фото: Пресс-служба Заксобрания

Вчера Законодательное собрание в третьем чтении утвердило закон о бюджете Свердловской области на 2022 год и плановый период 2023–2024 года. В следующем году доходы казны должны составить 346,4 млрд рублей, расходы – 357,6 млрд. Дефицит бюджета в размере 11,2 млрд рублей – самый низкий за последние с 2018 года.

План по доходам перевыполнили

Депутаты начали работать с проектом закона о бюджете на 2022-й и плановый период 2023–2024 годов в ноябре. Перед первым чтением к ним обратился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Глава региона, рассказав об основных направления бюджетной политики, отметил, что жить и работать в следующем году предстоит в непростых условиях. При этом председатель Заксобрания Людмила Бабушкина назвала проект закона о бюджете оптимистичным.

Очередной раз правительство региона ободрило депутатов на вчерашнем заседании. Ещё до принятия бюджета на 2022 год был скорректирован главный финансовый документ на текущий год. Министр финансов области Александр Старков сообщил, что

доходная часть бюджета по сравнению с последней редакцией (от 17.06.2021) вырастет на 23,2 млрд рублей – до 317,6 млрд рублей;

а исходные планы кабмина по доходам на 2021 год удалось перевыполнить на 39,4 млрд рублей (14 процентов).

Рост произошёл преимущественно за счёт увеличения налоговых доходов бюджета. По словам Александра Старкова, этому благоприятствовали высокие цены на продукцию, которую экспортируют свердловские предприятия. Он предположил, что по итогам 12 месяцев и предложенный прогноз по поступлениям будет перевыполнен. В этом случае новые кредиты власти региона привлекать не будут, а госдолг начнёт снижаться.

Дополнительные доходы в бюджет позволили увеличить объём расходов на 2021 год до 358,3 млрд рублей. Дополнительные средства выделены на поддержку здравоохранения, социальные выплаты и дорожное строительство.

Благодаря тому, что в бюджет поступает достаточное количество налогов от свердловского бизнеса, а регион продолжает получать трансферты от Федерации, согласительная комиссия скорректировала первоначальные параметры бюджета на 2022 год:

план по доходам увеличили с 331,9 до 346,4 млрд рублей (+4,5 млрд);

план по расходам – с 352,5 до 357,6 млрд рублей (+5,1 млрд).

МНЕНИЕ Максим Марамыгин, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ, член общественного совета при минфине области: – Я считаю, что на снижение дефицита бюджета повлияло и улучшение экономической ситуации, и планомерная работа регионального минфина. Министерство уже два года очень активно работает над этим вопросом. Ещё в 2020 году Галина Максимовна Кулаченко (замгубернатора – министр финансов области до декабря 2020 г.) выступала за сокращение расходов бюджета и инвестиционных затрат. Сейчас эту работу продолжает Александр Сергеевич Старков, и, как мне кажется, удачно. В этом году навстречу минфину пошли и депутаты Законодательного собрания. Понятно, что каждый из них радеет за свой избирательный округ и старается обеспечить его развитие. Однако по итогам заседаний согласительной комиссии обошлось без серьёзного увеличения расходной части бюджета. При этом прогноз по доходам на 2022 год также достаточно высокий. Свердловская область – сырьевой регион. Хорошая конъюнктура на мировом рынке металлов и древесины позволила нашим крупнейшим предприятиям увеличить налоговые отчисления в бюджет. Сыграло на руку и ослабление курса рубля.

Новые лица

Законопроект о бюджете на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов ко второму и третьему чтению на представил глава комитета по бюджету, финансам и налогам свердловского Заксобрания Пётр Соколюк. Это первый бюджет, за работу над которым он отвечал в своей нынешней должности (напомним, до этого с 2004 года комитет возглавлял – и соответсвенно представлял бюджет – Владимир Терешков, который ушёл из жизни в январе 2021 года).

К слову, в исполнительной власти над бюджетом на 2022 год тоже работали «новички». После того как в декабре 2020 года ушла в отставку заместитель губернатора – министр финансов области Галина Кулаченко, её пост разделили: министром финансов был назначен её прежний заместитель Александр Старков, а курировать сферу поручили замгубернатора Олегу Чемезову.

Обращаясь к коллегам, Пётр Соколюк бегло рассказал, что к законопроекту поступило 26 поправок. В их числе – предложения увеличить расходы на транспортную сферу, государственную политику в строительстве, экологию и образование.

Единственным, кто решил выступить перед принятием закона, стал новый депутат Заксобрания, руководитель фракции ЛДПР Александр Каптюг:

– Наша фракция поддерживает бюджет на 2022 год. Этот законопроект сформирован по итогам обсуждений рабочих групп согласительной комиссии, где наши предложения также были услышаны. Уверенно 70 процентов расходов сохраняют социальную направленность. А объём выделенных муниципалитетам средств превысит прошлогодний показатель на четверть – это значит, что будут реконструированы и построены новые объекты. Бюджет отражает некоторые направления нашей партийной программы. В частности – увеличение расходов на строительство региональных дорог и поддержку системы здравоохранения.

Руководитель фракции «Единая Россия» Елена Чечунова добавила, что и её однопартийцы готовы единогласно проголосовать за законопроект:

– Бюджет на 2022 год отражает и элементы нашей народной программы.

Традиционного выступления представителей КПРФ, которые год от года высказывают недовольство проектом закона о бюджете, на этот раз не последовало. В итоге за документ проголосовали 38 из 47 присутствующих депутатов.

Бюджет «приоритетов»

На традиционном брифинге журналисты поинтересовались у министра финансов, как бы он охарактеризовал бюджет 2022 года. Александр Старков назвал его «бюджетом приоритетов»:

– По традиции значительная доля бюджета – порядка 236 млрд рублей – направляется на социальную сферу. Но в 2022 году ещё одним важным направлением расходов станет подготовка к Всемирным летним студенческим играм. На объекты Универсиады выделено порядка 23 млрд рублей. Ещё один приоритет – увеличение доли вливания денежных средств в муниципалитеты. На поддержку муниципальных бюджетов было направлено около 45 млрд рублей.

Среди крупных проектов в территориях, на которые будут направлены средства из бюджета в 2022 году, министр выделил:

13 школ,

детских садов,

поликлиника на 1200 мест в районе Академический в Екатеринбурге,

досуговый центр в Каменске-Уральском,

а также два центра бокса – в Каменске-Уральском и Краснотурьинске.