Екатеринбург рвётся в лидеры по торговым площадям

Потребительский рынок – один из наиболее динамично развивающихся отраслей городской экономики, отмечают в администрации Екатеринбурга Фото: Павел Ворожцов

Комитет по товарному рынку администрации Екатеринбурга отчитался об итогах работы сферы торговли в прошлом году. Они сообщили, что несмотря на коронавирусные ограничения, магазинов в уральской столице стало больше. Сейчас город находится в числе российских лидеров по обеспеченности торговыми площадями. Но предприниматели не намерены останавливаться на достигнутом. В ближайшие годы здесь планируют открыть ещё как минимум четыре крупных торговых центра. Но нужны ли они городу?

Екатеринбург – в лидерах

Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, в прошлом году в городе открылось более 100 новых торговых объектов, общее их количество достигло 5 200. Основная масса предприятий торговли – небольшие магазины. Торговых центров и комплексов в уральской столице сейчас – 104.

Специалисты отмечают, что расширение торговых площадей произошло в основном за счёт увеличения количества магазинов федеральных розничных сетей и открытия новых мест в недавно построенных жилых комплексах. Их в прошлом году появилось действительно много: объёмы жилищного строительства стали рекордными.

По оценкам комитета по товарному рынку, сейчас обеспеченность торговыми площадями в Екатеринбурге составляет 1 600 квадратных метров на тысячу жителей.

По темпам роста этого показателя уральская столица уже многие годы опережает Москву, Санкт-Петербург и другие города-миллионники России.

Растём дальше

В ближайшие годы торговых площадей в городе станет ещё больше. В период с 2022 по 2025 год в мегаполисе планируют открыть четыре крупных торговых объекта.

Уже сейчас на пересечении улиц Белинского и Академика Шварца строят ТЦ «Золотой». Он будет работать в составе транспортно-пересадочного узла, открытие предварительно намечено на 2023 год.

Строителям предстоит также с нуля возвести два новых торговых комплекса. В Октябрьском районе, на 11-м километре дороги Екатеринбург – аэропорт Кольцово, внутри индустриального парка появится ТК «Боевой». У второго ТК, который собираются построить в Верх-Исетском районе, на стыке улиц Маршала Жукова и Папанина, пока нет рабочего названия.

Четвёртый объект нельзя назвать абсолютно новым для екатеринбуржцев. Он будет представлять собой вторую очередь уже знакомого горожанам ТРЦ «Мега». В нём откроют кинотеатр и детский центр развлечений.

Учитывая, что за последние годы в городе открылись всего три торговых центра – региональный аутлет-центр Brands Stories, ТРЦ Veer Mall и ТК «Bomond» – перспектива на ближайшие годы выглядит немного оптимистичнее.

На окраинах нужнее, чем в центре

Но надо ли нашему городу так много новых торговых центров? Эксперты считают, что востребованность моллов среди посетителей будет зависеть в первую очередь от их местоположения и того, нет ли по соседству похожих объектов. Так, например, в самом центре города, на расстоянии менее километра друг от друга, расположены четыре ТРЦ, но не во всех из них можно встретить толпы посетителей, кое-где имеется много не занятых арендаторами торговых площадей.

Целесообразность открытия ещё четырёх крупных торговых площадок мы попросили оценить доцента кафедры логистики и коммерции Уральского государственного экономического университета Светлану Царегородцеву. Она предполагает, что популярностью у горожан сможет пользоваться только торговый комплекс, который появится в районе улиц Маршала Жукова и Папанина, так как поблизости нет других крупных ТЦ. А вот к целесообразности других комплексов у специалиста есть вопросы:

– Услугами «Меги» пользуются в основном иногородние покупатели, так как она расположена рядом с трассой. Поэтому с открытием второй очереди руководству ТРЦ не следует рассчитывать на сильный рост потока клиентов. «Боевой» тоже будет находиться вдоль дороги – той, которая ведёт в аэропорт и часто бывает загружена. Вряд ли кому-то придёт в голову остановиться там с целью посещения магазинов. У автовокзала «Золотой» тоже могут возникнуть проблемы. Возле него находится «Дирижабль», но застройщики, видимо, рассчитывают на посетителей автовокзала. Помочь в привлечении более широкой аудитории ему могут лишь представители интересных, редких брендов.

В тему По последним доступным данным, Екатеринбург занимает второе место среди российских городов-миллионников (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга) по обеспеченности качественными торговыми площадями. Как следует из отчёта консалтинговой компании Knight Frank, в первом квартале 2021 года в уральской столице этот показатель составлял 676 кв. метров на тысячу человек. В городе-лидере – Самаре – этот показатель составляет 747 «квадратов» на тысячу человек. В вошедших в пятёрку лидеров Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и Воронеже эта цифра находится в районе 500 кв. метров на тысячу жителей. Средний показатель насыщенности торговыми площадями в городах-миллионниках тогда оценивался в 468 кв. метров на тысячу человек.

Мнение горожан Надежда ПИРОГОВА, жительница микрорайона Юго-Западный: – Из всего списка новых торговых центров меня заинтересовала только вторая очередь «Меги». Я периодически бываю там, езжу примерно раз в полгода за покупками в «ИКЕА» и «Ашан», поэтому это место мне знакомо. А вот в «Золотой» я точно не пойду: меня смущает, что там будет много приезжих. Боюсь, что это место будет не очень безопасным. Павел ТИХОНОВ, житель Втузгородка: – Радует, конечно, что в Екатеринбурге развивается торговля и появляются новые магазины. Но нам с семьёй очень не хватает хорошего ТРЦ рядом с домом. Да, есть «Комсомолл», но там сейчас мало точек работает, а каждый раз ездить за покупками в центр не очень удобно, это отнимает много времени.