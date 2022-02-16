Екатеринбург окольцевали: вдобавок к ЕКАДу появится железнодорожное кольцо

По маршруту городской электрички будет курсировать электропоезд "Ласточка". Фото: Алексей Кунилов

В ближайшее время проект строительства кольцевой железной дороги вокруг Екатеринбурга пройдёт экспертизу технико-экономического обоснования. У властей уже есть примерное понимание трассировки объекта и источников финансирования. О том, зачем это нужно свердловчанам, на состоявшейся вчера пресс-конференции рассказал заместитель губернатора Свердловской области Сергей ШВИНДТ.

Пресс-конференция замгубернатора, по сути, получилась посвящённой источникам финансирования системообразующих проектов, нацеленных на развитие Свердловской области в различных сферах. Однако наибольшее внимание было уделено транспортной инфраструктуре. В частности, Сергей Швиндт обратил внимание на востребованность железнодорожного сообщения у уральцев и необходимость его развития. Он заявил, что проект городской электрички будет реализован в первую очередь, чтобы обеспечить связь Екатеринбурга с городами-спутниками:

– Есть несколько вариантов трассировки. Городская электричка должна будет соединить уральскую столицу с Верхней Пышмой, Среднеуральском, Арамилем, Сысертью и Берёзовским. В центральную часть города с такими проектами не зайти из-за стеснённой инфраструктуры, поэтому предусматривается кольцевое движение с заездом в микрорайоны Солнечный, Академический, пересечением Верх-Исетского пруда, выходом на Сортировку.

Сергей Швиндт добавил, что реализация проекта потребует немалых затрат и что процесс строительства не будет быстрым. При этом у Свердловской области есть все шансы попасть в инвестиционную программу ОАО «РЖД». Регион тоже будет принимать участие в строительстве кольцевой железной дороги.

При этом, по словам замгубернатора, развитие транспортной инфраструктуры не будет ограничиваться взаимодействием с РЖД. В планах руководства региона – продолжать обновление уже существующих автомобильных дорог. После завершения строительства южной части Екатеринбургской кольцевой автодороги будет реконструировала северная половина – её необходимо расширять. Для этого власти намерены заключить концессионное соглашение на 30 лет. Несколько компаний уже подали заявки на участие в конкурсе. Работы на ЕКАДе будут вестись в три этапа, первый из них проведут на участке от Тюменского тракта до развязки с дорогой в сторону Берёзовского.

Не транспортом единым На пресс-конференции также были затронуты вопросы финансирования других направлений социально-экономического развития региона. В частности, Сергей Швиндт отметил, что Свердловская область уже получила из федерального бюджета первый транш инфраструктурного кредита – 310 млн рублей будут вложены в строительство Губернаторского лицея в Солнечном. Также средства этого кредита будут направлены на создание поликлиники в Академическом, хозяйственно-бытового коллектора в микрорайоне ВИЗ-Правобережный и другие проекты.