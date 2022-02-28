Ставки сделаны

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28 февраля ключевая ставка Центробанка России побила исторический максимум – совет директоров повысил её до 20% годовых. Получить новую ипотеку и любой кредит станет сложнее. Но тем, кто успел взять деньги раньше, ничего не грозит.

Повышение ключевой ставки необходимо для поддержания валютного курса рубля, а также для повышения процентов по депозитам до уровня, позволяющего компенсировать девальвацию и инфляцию, утверждает зав. кафедрой экономики и управления Уральского института управления – филиала РАНХиГС Александр Победин.

По его словам, в связи с новыми зарубежными санкциями резко возросли риски для российской экономики в целом и финансовой системы РФ в частности. Среди основных угроз – девальвация рубля, усиление инфляции, проблемы с ликвидностью у банков. Ситуация усугубляется ограничением возможностей ЦБ, поскольку под санкционные меры подпадает часть активов российского финансового регулятора.

Напомним, предыдущее повышение ключевой ставки было в первой половине февраля 2022 года. Тогда она выросла до 9,5% годовых. Новое повышение ключевой ставки составило 10,5 процентных пункта. Совет директоров Центробанка РФ пояснил, что такая мера связана с кардинальным изменением условий для российской экономики.

Кредиты, депозиты, ипотека

Чем грозит повышение ключевой ставки ЦБ экономике в целом и каждому из нас? Очевидно, сейчас вырастут ставки по всем новым кредитам – и по старым, если где это возможно, в том числе по ипотеке, утверждает финансовый аналитик Константин Селянин:

– Будут расти ставки и по депозитам, но гораздо меньше и медленнее. Многие предприятия, для которых кредитные ресурсы станут намного дороже, вынуждены будут либо свернуть свою деятельность, либо её приостановить, либо разориться, либо уменьшить объёмы – всё это скажется на экономике очень серьёзно.

В первую очередь эффект почувствуют малые и средние предприятия, а также обычные граждане: доступность кредитов будет ограничена. С другой стороны, те, кто уже взял кредиты, окажутся в более выгодной ситуации. Правда, если в договоре не предусмотрено одностороннее повышение ставки банком.

Кстати, попавший под санкции банк ВТБ уже официально заявил, что не будет менять условия по ранее выданным кредитам. В том числе процентные ставки сохраняются без изменений, как они прописаны в договорах с клиентами.

Между тем российские банки готовятся скорректировать ставки по кредитам и депозитам. Пока многие из них взяли паузу. Но уже известно, что повысить проценты по вкладам в ближайшее время планируют Россельхозбанк, Альфа-банк и Почта Банк, сообщает информагентство «Финмаркет». О пересмотре ставок по уже выданным кредитам речь не идёт.

На фоне новых санкций Центробанк рекомендовал банкам не вводить штрафы и пени по кредитам, если финансовое положение заёмщиков ухудшилось из-за новых санкций. Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора. Также ЦБ предоставил возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга (насколько своевременно и в полном объеме погашен кредит) независимо от положения заёмщика:

«В срок до 31 декабря 2022 года Банк России предоставляет кредитным организациям возможность принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заёмщика», – сказано в публикации.

Сметать гречку и туалетную бумагу – глупо

Чтобы сохранить вклады, надо не паниковать, а дождаться определённости, говорит профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредита УрГЭУ Елена Разумовская:

– Я понимаю, что это банально звучит, но это единственный вариант решения данного вопроса. Бежать сейчас и в условиях, когда могут быть ограничены какие-то операции с наличной валютой, торопиться снимать деньги и нести их домой… Зачем? Купить гречки или туалетной бумаги на все деньги опять? Это мы уже проходили не так давно… Это глупо. Нужно успокоиться, привести мысли в порядок: карточные системы работают, мы можем купить себе поесть, оплатить базовые потребности.

Причём переводить вклады в металлические счета сейчас эксперт не советует. Ситуация нестабильная: когда растут цены на активы, это не значит, что их надо покупать.

– Будет ли скорректирована льготная госпрограмма по ипотеке?

– Никто не знает ответа на этот вопрос. Надо дождаться исхода ситуации, чтобы делать суждения – будут ли льготы, на каких условиях, будут ли они пересмотрены, когда, для каких категорий. Будет безответственно, если я смело заявлю при нынешнем раскладе, что льготная госпрограмма изменится или останется прежней.

Паникёр – находка для мошенника

Между тем в России выросло число мошенников, спекулирующих на теме отключения России от SWIFT. По заявлению руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, злоумышленники активизировались и предлагают гражданам немедленно перевести деньги на «безопасный» счёт.

«Граждане массово сообщали о поступающих звонках, рассылках электронных писем и СМС-сообщений с предупреждениями и предложениями немедленно перевести деньги на некий «резервный защищённый счет», – рассказала Евгения Лазарева. Она призвала сохранять спокойствие, здравый смысл и не поддаваться на провокации, которые грозят серьезными финансовыми потерями.

По её словам, ситуация с санкциями, в том числе тема отключения России от SWIFT и ограничения международных и валютных переводов, вызывает беспокойство. Поэтому люди верят мошенникам, которые предлагают «спасти» деньги на каких-то резервных счетах. Однако нельзя поддаваться панике, советует и финансовый аналитик Константин Селянин:

– По поводу мошенников, которые предлагают перевести деньги на «безопасный» счёт, этого, конечно, не надо делать. Никаких «безопасных» счетов не существует, надо усвоить такую истину. Не ведитесь на это ни в коем случае. «Безопасных» счетов нет, и точка.

– Чтобы не попасть на удочку мошенников, рекомендую, прежде чем отправлять денежные средства в малознакомую структуру, удостовериться, что этот конкретный субъект имеет право заниматься банковской деятельностью. Для этого достаточно проверить регистрацию в качестве акционерного общества (реестр ЕГРЮЛ) и наличие лицензии на официальном сайте ЦБ РФ http://www.cbr.ru . При этом очень важно не передавать своих данных, которыми может воспользоваться мошенник, – напоминает зав. кафедрой уголовного права и процесса Уральского института управления – филиала РАНХиГС Денис Гришин.

Что касается SWIFT, то это не платёжная система, а система передачи финансовых сообщений – информации о коде платежа, номерах счетов отправителя и получателя и т.д. Таким образом, заменён SWIFT может быть другими способами связи, например, банальной электронной почтой, говорят эксперты. Это сильно замедлит процесс прохождения платежей, но все-таки сделает их возможными.

ВАЖНО На удочку мошенников попадаются не только клиенты, но и сотрудники финансовых учреждений, сообщают в свердловском главке МВД. Только за последнее время полицией возбуждено 9 уголовных дел по статье «Мошенничество». Потерпевшие – работники ПАО Сбербанк, Альфа-Банка, Газпромбанка и ВТБ. Они перевели аферистам больше 4 миллионов рублей. Основной способ обмана сводится к запугиванию фактом якобы попытки взлома банковского счета с реальной потерей денег или попытке оформления кредита на большую сумму на имя того человека, кому поступил звонок от «службы безопасности», а также псевдосиловиков из МВД, ФСБ, прокуратуры и других.