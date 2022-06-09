Россия и Киргизия сблизились регионами

Делегаты конференции привезли в Екатеринбург много предложений. Фото: Павел Ворожцов

На прошедшей сегодня в Екатеринбурге IX межрегиональной Российско-Киргизской конференции был подписан ряд соглашений о сотрудничестве между министерствами и ведомствами двух стран. Инициатор саммита, губернатор Евгений КУЙВАШЕВ представил киргизской стороне экономический потенциал Свердловской области. Принимавший участие в работе конференции министр экономического развития РФ Максим РЕШЕТНИКОВ отметил растущую роль межрегиональных контактов в условиях западных санкций.

Конференция собрала представителей 18 субъектов России и всех регионов Киргизии – всего порядка 400 человек. С идеей проведения в столице Среднего Урала межрегионального саммита двух стран несколько лет назад выступил губернатор Евгений Куйвашев. Инициативу главы региона поддержали президенты Российской Федерации и Киргизской Республики.

Участвовавший в работе конференции министр экономического развития РФ Максим Решетников отметил, что в текущей ситуации роль и значимость межрегиональных контактов возрастает. «Санкции ударили по всей мировой экономике и, конечно, отразились на наших ближайших партнерах, поэтому нужно вместе определить ориентиры для дальнейшего наращивания сотрудничества. Уверенность в отношениях с Киргизией нам дают не только результаты, которых мы уже достигли, но и новые тренды. Растет роль межрегиональных контактов, формируется запрос на поддержку национальных валют и повышение их доли в расчетах между нашими странами. Рынок все чаще делает выбор в пользу надежных контактов», – подчеркнул Максим Решетников.

Министр экономики и коммерции Киргизской Республики Данияр Амангельдиев считает: проведение межрегиональной конференции двух стран именно в Екатеринбурге закономерно. «Мы выражаем большую заинтересованность в сотрудничестве с ведущими российскими компаниями, лидерами в своих секторах. Думаю, неслучайно местом проведения конференции выбран Екатеринбург, который является столицей Свердловской области – одного из самых крупных промышленных регионов России», – сказал министр.

В рамках конференции было подписано соглашение между Правительством Российской Федерации и кабинетом министров Киргизской Республики о сотрудничестве в области рыбного хозяйства. А также – соглашение о развитии почтовых и логистических сервисов на базе компетенции почтовых операторов Российской Федерации и Киргизской Республики. Уральский государственный аграрный университет будет сотрудничать с минсельхозом Киргизской Республики. Курганский Шадринск и киргизский Кызыл-Кия стали городами-побратимами.

Регионы двух стран представили свой экономический потенциал. Евгений Куйвашев рассказал, что у киргизских партнеров на Среднем Урале большой выбор. В регионе работают 14 тысяч промышленных предприятий. В том числе авиастроительные, производящие медицинское оборудование и железнодорожные вагоны.

«Главным залогом успеха сотрудничества и главным его двигателем является живое общение. За годы пандемии мы откровенно соскучились по такому формату и очень рады принимать у себя гостей. Правительство Свердловской области всецело открыто для контактов по всем указанным направлениям. Уверен, что дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества послужит на благо жителей Свердловской области и Кыргызстана», – подчеркнул губернатор.

Киргизская сторона предложила свои направления развития сотрудничества. «Необходимо наращивать потенциал в сфере горнодобывающей переработки, переработки сельхозпродукции. Самый актуальный вопрос сегодня – это туризм. Продолжим заниматься взаимными поставками товаров и услуг. В частности, одним из перспективных направлений сотрудничества с российскими регионами является текстильная промышленность», – перечислил Данияр Амангельдиев. Представители Чуйской области предложили российским инвесторам создавать на базе простаивающих у них в регионе предприятий совместные фабрики для пошива на экспорт рубашек, брюк и пальто.

«Баткенская область знаменита абрикосами, которые по своим вкусовым качествам не имеют аналогов в мире. Их валовый урожай достигает 60 тысяч тонн в год. Уверен, совместно с нашими российским партнерами мы можем создать крупные торговые хабы и новые логистические цепочки для поставок наших фруктов в крупные города Свердловской области,» – заявил заместитель полномочного представителя президента Киргизской Республики в Баткенской области Тимур Мадяров.

Богата Баткенская область и залежами золота и драгоценных камней. Есть разведанные нефтегазовые месторождения. Но, по словам Тимура Мадярова, для развития отрасли не хватает высококлассных кадров, которых, надеется он, могли бы подготовить для Киргизии вузы Свердловской области. Рассчитывает Тимур Мадяров и на помощь российских специалистов в части строительства в Киргизии нефтеперерабатывающих заводов.