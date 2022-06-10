Миллиард от президента

Владимир Путин поддержал инициативу Евгения Куйвашева по запокупке троллейбусов во время онлайн-встречи 20 мая 2022 года и поручил проработать вопрос с федеральным правительством. Фото: kremlin.ru

Минпромторг РФ по поручению Владимира ПУТИНА рассмотрел и одобрил заявку Евгения КУЙВАШЕВА на обновление троллейбусного парка уральской столицы. На эти цели региону из федерально бюджета выделят миллиард рублей.

Разговор о покупке экологически чистого общественного транспорта шел в ходе онлайн-встречи Владимира Путина и Евгения Куйвашева 20 мая. Тогда президент поддержал инициативу губернатора и поручил проработать вопрос с федеральным правительством:

– Негативный вклад в экологическую ситуацию вносит транспорт. Это везде так, не только в Свердловской области. Поэтому думаю, что вы совершенно правильно вопрос ставите по приобретению дополнительного количества троллейбусов. Это очевидная вещь.(…) Я ваше это письмо спишу в Министерство промышленности, с министром поговорю, – пообещал Владимир Путин.

Речь в заявке шла о закупке к 300-летию города троллейбусов с удлиненным автономным ходом. Это электрические машины, которые можно использовать даже там, где нет проводов. Благодаря аккумулятору, они могут преодолевать расстояние от 17 до 70 км. Подзаряжается батарея по ходу движения на участках, где есть контактная сеть.

«Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области совместно с администрацией Екатеринбурга проработали вопрос с федеральными Минтрансом и Минпромторгом, уже сейчас принято решение, что такая поддержка будет оказана. Определены доли софинансирования: объем федеральных средств закроет до 70% затрат, 30% необходимо будет предусмотреть в бюджетах Свердловской области и муниципалитета», – сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков.

Сейчас ведется работа по уточнению технического задания и предварительной оценке предприятия, которое могло бы поставить эти троллейбусы. Как только будут готовы официальные документы, муниципальные власти приступят к организации закупочных процедур.

Преимущества троллейбусов с удлиненным автономным ходом: независимость от контактной сети: при ее обрыве или ДТП с перекрытием полос троллейбусы могут объехать этот участок;

не надо перестраивать городскую инфраструктуру, контактная сеть уже есть;

не надо перестраивать и модернизировать троллейбусные парки;

не надо переучивать водителей и обслуживающий персонал;

появляется возможность создавать огромное количество маршрутов без прокладки контактной сети.