Кресло от головной боли

Главная гордость руководителя предприятия — разработка новой модели водительского тракторного кресла. Более 90% его комплектующих — каркас, обивка и другие элементы — отечественного производства. Фото: Алексей Кунилов

Свердловский производитель оборудования для комбайнов и тракторов компания «Севада» завоевывает рынок СНГ. После введения западных санкций в портфеле предприятия появились заказы из Казахстана и Беларуси. Покупатели просят заменить старые итальянские и американские сидения на уральские. Утверждают, что по уровню комфорта они не уступают креслам суперкаров, но при этом гораздо дешевле. В этом году компания планирует увеличить экспорт на 30%.

Под большим давлением в пресс-форму впрыскивается вязкое белое вещество. Внутри аппарата происходит невидимая глазу химическая реакция, и уже через мгновенье из-под крышки пресса извлекают мягкую часть. Затем отбивают молотком с резиновой насадкой, чтобы материал был однородным, без комочков. На сборочной площадке «сидушку» облачают в чехол и закрепляют в металлическом каркасе. Еще пара операций и через двадцать минут кресло для кабины трактора готово. Это совершенно новая модификация водительского сиденья, которая выходит на рынок.

Мягкое место

На промплощадке, расположенной на окраине Березовского, в месяц выпускают до шести сотен сидений для специальной техники: тракторов, бульдозеров, автокранов, комбайнов, фронтальных погрузчиков, дорожных катков, а также трамвайных пассажирских. Причем по уровню комфорта кресло для многотонной сельхозтехники мало чем уступает сиденью люксового автомобиля, рассказывает технический директор предприятияАлександр Никитин:

– В трактор можно, конечно, поставить и стул, который никогда не сломается и будет стоить копейки. Но тракторист за рычагами проводит весь день, и условия его работы должны быть человеческими, поэтому все наши кресла мягкие и комфортные, а вот комплектация может быть разная: кому-то нужны подголовники, других же интересуют подлокотники или возможность регулировать сиденье по вертикали и горизонтали. При необходимости ставим подогрев сидений или датчики присутствия оператора: когда оператор покидает кабину, техника автоматически отключается.

В швейном цеху стучит машинка для вышивания. На уже готовом чехле выводят логотип каждого заказчика. Оранжевый окрас синтетической ткани, черная металлическая стойка, пластиковые откидные подлокотники – это кресло поставят в кабину автокрана. Почти все основное производство компания локализовала в Березовском. Только каркас кресла гнут и варят в Арамиле и Нижнем Новгороде. Импортных комплектующих в изделиях не больше 10 процентов.

Автокресло вместо car seat

Спрос на отечественную продукцию сегодня увеличился в разы как у производителей спецтехники, так и у ее владельцев, рассказывает директор компании Сергей Масленников:

– После введения санкций мы плотно занялись вторичным рынком. К нам обращаются потребители, у которых кресла спецтехники пришли в негодность. Это направление дает нам от 15 до 25 процентов дохода. Меня радует, что в стране заработала программа импортозамещения. Заказчики все чаще просят заменить старые итальянские или, например, американские сидения на российские, чтобы впоследствии не иметь головных болей с импортными поставками, – поделился предприниматель.

Сейчас 15% продукции компании идет на экспорт: в Казахстан и Беларусь. В этом помог Свердловский областной Фонд поддержки предпринимательства (СОФПП).

– У нас в области порядка 2 тысяч малых и средних предприятий, которые занимаются экспортом. «Севада» занимает особое место в этом списке. Это наш партнер с 2019 года. Компания плотно взаимодействует с Центром поддержки экспорта. Мы оказываем производителям помощь в юридическом сопровождении контрактов, поиске зарубежных покупателей, подготовке плана продвижения в новых странах, участии в международных выставках, — сообщил директор СОФПП Валерий Пиличев.

Льготы для бизнес-класса

В Березовском выполняют заказы и крупных изготовителей спецтехники, в их числе – Челябинский тракторный завод. Одновременно здесь трудятся над созданием нового водительского сидения для «Уралов» и «КамАЗов». При поддержке регионального правительства компания планирует вывести на рынок новую, уже готовую модель водительского тракторного кресла и закрыть потребности отечественных машиностроителей и заводов ближнего зарубежья. Сейчас свердловское предприятие планирует занять нишу ушедших с рынка европейских конкурентов.

По итогам состоявшегося на этой неделе заседания штаба по повышению устойчивости социальной сферы и экономики региона заместитель губернатора Василий Козлов отметил, что местным производителям важно дать возможность самим наладить контакты с партнерами.

– И с дружественными и с недружественными странами. Это рынок. Всегда будет происходить взаимодействие, просто все сейчас находятся в состоянии паузы. Но мы уже чувствуем, что интерес есть. Наша задача – производить продукцию на территории России, а конкретнее, на территории Свердловской области, – подчеркнул Василий Козлов.

По словам Василия Козлова, сейчас власти региона прорабатывают предложения по строительству заводов вместо ушедших с российского рынка зарубежных компаний. Также обсуждается возможность оказания помощи в расширении производства уже существующим уральским промышленным предприятиям и введение налоговых льгот для среднего бизнеса.

За последние четыре месяца в промышленный сектор Свердловской области было вложено 9,5 миллиарда рублей, создано 8 предприятий и 176 рабочих мест, это уже реализованные проекты.

Одна из мер помощи предприятиям – предстоящая выставка ИННОПРОМ, она пройдет в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. На площадку форума приглашены больше 500 российских и зарубежных компаний, которые могут стать партнерами уральского бизнеса.