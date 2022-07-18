Агропром в приоритете

Губернатору рассказали, что специалистов на молочно-товарную ферму «Ударник» привлекают современные условия труда и достойная зарплата. Фото: Павел Ворожцов

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ вчера побывал с рабочим визитом в Красноуфимске. Глава региона провел здесь выездное заседание антикризисного штаба по продовольственной безопасности. Обсуждались и вопросы привлечения на село молодых специалистов.

Привлечь молодых

В работе штаба приняли участие депутаты Заксобрания, представители правительства и руководители сельскохозяйственных районов Среднего Урала. Всем определили фронт работ. Минсельхоз будет обеспечивать аграриев семенами уральской селекции. Законодателям и ректорату Уральского государственного аграрного университета предстоит проработать вопрос предоставления жилья студентам-целевикам. Кроме того, ведомствам поручено продлить еще на один год программу льготной аренды земель сельхозназначения «Земля за один рубль». Одну из ключевых задач – привлечение молодых высококвалифицированных специалистов – будут выполнять все вместе.

По словам губернатора, от кадров напрямую зависят темпы развития сельского хозяйства, поэтому необходимо повышать престиж профессии, активнее продвигать аграрные специальности и привлекать абитуриентов. В связи с этим будет рассмотрен вопрос о привлечении аграриев в сельскую местность с помощью дополнительных выплат. Аналогичная практика уже используется в программах для медиков – «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

– Традиционно Урал считают промышленным краем. Но мне кажется, пришло время сломать этот стереотип и сделать сельское хозяйство новой точкой роста нашей области. Более того, задача президента России дает нам такую возможность. Последние десять лет мы стремимся к тому, чтобы полностью обеспечивать себя продуктами питания, и уже достигли неплохих показателей. Мы полностью обеспечиваем себя картофелем и яйцом, хорошие показатели у нас по молоку и мясу, – сказал Евгений Куйвашев.

«Ударник» в ударе

Евгений Куйвашев отметил, что в последние годы в Свердловской области создано немало инновационных сельскохозяйственных производств. Такие точки роста, по его словам, должны появляться на карте региона каждый год. За примерами далеко ехать не пришлось. В полусотне километров от Красноуфимска, где проходило заседание антикризисного штаба, в селе Сажино активно развивается молочно-товарная ферма (МТФ) «Ударник». Соглашение о ее строительстве было заключено на площадке Международной выставки ИННОПРОМ в 2019 году. Идею возрождения этого хозяйства, процветавшего в советские годы, Евгений Куйвашев обсуждал с инвестором Алексеем Бобровым еще раньше.

Восстанавливали ферму «Ударника» почти с нуля. В 1979 году хозяйство имело 607 голов скота, а к 2000 году от большого стада осталось только 218 коров. За год их число удвоилось, в Сажино построили пять животноводческих корпусов на 1,8 тысячи фуражных коров с полным циклом выращивания молодняка. В настоящее время МТФ достигла показателей благополучного 1979 года. Сегодня здесь используют самые современные технологии.

– Самое главное в этом проекте – даже не новые фермы и технологии. Якорем, тем, что держит здесь людей, что их привлекает, является зарплата, средний размер которой достиг 34 тысячи 868 рублей. У предприятия и села появилась перспектива, – отметил Алексей Бобров.

Работающее предприятие дает селу возможность развиваться. В Сажино планируется строительство детского сада на 90 мест, стадиона, капитальный ремонт здания Дома культуры. Кроме того, по федеральной программе комплексного развития сельских территорий запланирована реконструкция трех участков дорог по улицам Свободы, Победы и Чухарева. В прошлом году в местной школе создали агрокласс, где учатся будущие зоотехнологи. В прошлом году их было 15, в этом – учебу начнут уже двадцать школьников-целевиков.

МТФ «Ударник» первой в регионе получила на развитие федеральный грант. Помощь оказало и региональное правительство. Общий размер инвестиций в хозяйство на сегодня составляет 1,8 млрд рублей. Большая часть средств – из областного бюджета.

– Реализация этого проекта важна не только для села Сажино, но и для всей округи. Почти 350 человек трудоустроено, у предприятия хорошие перспективы для расширения производства и того, чтобы стать точкой развития для всего района. В ближайшие пять лет в регионе появятся десятки подобных ферм, и мы приблизимся к почти стопроцентному обеспечению региона молоком, – сказал Евгений Куйвашев.

Сами сажинские молочники через три года намерены увеличить стадо втрое – с 607 до 1800 голов.

СПРАВКА Заработная плата в сельскохозяйственных организациях региона в 2021 году составила 36 502 рубля в месяц (рост на 11%). Это выше, чем средняя по России зарплата в этой отрасли.