Социальный, но дефицитный

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Вчера заместитель главы Екатеринбурга Андрей КОРЮКОВ на брифинге со СМИ рассказал об основных параметрах бюджета уральской столицы на новый, 2023 год. Главный финансовый документ уже передан на рассмотрение в городскую думу, причем впервые не в бумажном, а в электронном виде.

Как сообщил замглавы, доходы Екатеринбурга в следующем году составят 64 млрд рублей, расходы – почти 66 млрд, дефицит – 1,8 млрд рублей. При этом бюджет будет социально ориентированным: большая часть средств пойдет на текущее содержание, ремонт и строительство муниципальных объектов в сфере образования, ЖКХ, физкультуры и спорта, культуры.

– Бюджет муниципалитета складывается из собственных доходов – налоговых и неналоговых поступлений – и различных субсидий из областного и федерального бюджетов за счет участия города в нацпроектах и целевых программах. В 2023 году мы прогнозируем, что Екатеринбург самостоятельно получит 29,9 млрд рублей, в 2024-м этот показатель будет 31,5 млрд, в 2025-м – 32 млрд. Доходный потенциал уральской столицы растет, соответственно, постепенно сокращается дефицит, – отметил Андрей Корюков.

Замглавы сообщил, что в бюджете-2023 запланированы расходы на празднование 300-летия Екатеринбурга, но конкретную сумму не озвучил.

– Мы сделали упор не на общие, массовые мероприятия, а на конкретные объекты: установку стелы «Город трудовой доблести», прокладку трамвайных линий в Академический и Солнечный, второй этап благоустройства Преображенского парка в Академическом, ремонт дорог и многое другое. Ряд проектов связан с городами-спутниками, входящими в состав Екатеринбургской агломерации. Это подарки жителям к 300-летнему юбилею, – сказал он.

Проект бюджета-2023 екатеринбургская дума будет рассматривать в двух чтениях: 6 декабря – первое и 20-го – второе. На первое декабря запланированы публичные слушания, где финансовый документ города смогут обсудить жители и журналисты.