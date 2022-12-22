Идем по трассам впереди

Фото: департамент информполитики Свердловской области

Подведены итоги реализации в России в 2022 году нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Свердловская область по этому показателю вошла в число лучших регионов. Работа губернатора Евгения КУЙВАШЕВА и команды национального проекта отмечена на федеральном уровне за достижение наилучших показателей по ремонту около 107 километров дорог. В церемонии открытия одной из ключевых для региона трасс – ЕКАДа – принял участие в режиме онлайн Президент РФ Владимир ПУТИН.

«В этом году у нас беспрецедентные масштабы работ. Всего за 2022 год в регионах страны благодаря федеральной поддержке удалось отремонтировать, реконструировать и построить более 21 тыс. км дорог, причем 16,8 тыс. км из них сделаны благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», – отметил на церемонии вручения наград в Москве заместитель председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Одним из важнейших этапов реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на Среднем Урале стало завершение строительства Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). 8 сентября движение по новому участку, замкнувшему кольцо, открыли Президент Владимир Путин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В этот же день для проезда открылся и 40-километровый отрезок реконструируемой трассы М-5 Екатеринбург – Челябинск.

ЕКАД позволит разгрузить дорожно-транспортную сеть Екатеринбурга, а также объединить в транспортный каркас целый ряд значимых федеральных дорог: Пермский тракт, трассы М-5 «Урал», Екатеринбург – Шадринск – Курган и Тюменский тракт.

– Федеральное признание – это, прежде всего, высокая оценка работы губернатора Евгения Владимировича Куйвашева, – отмечает министр транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области Василий Старков. – Наша проектная команда под его руководством выполняет задачи по приведению автодорог в нормативное состояние, повышению безопасности дорожного движения и качества жизни уральцев.

Губернатор Евгений Куйвашев неоднократно подчеркивал, что от транспортной связности территорий и состояния дорожно-транспортной сети напрямую зависит качество жизни людей, развитие промышленных и сельскохозяйственных предприятий и экономика региона. В нынешнем году в регионе отремонтировано, в том числе и по нацпроекту, более 200 километров дорог. Действует в области и губернаторская программа ремонта мостов, связывающих отдаленные территории с «большой землей». Часть этих работ ведется по нацпроекту. В 2022 году дорожники обновили мосты через реки Сусатку, Серебряную, Пасынок, Косаревку, Чукреевку и Нейву.

Большое внимание глава региона уделяет и дорогам, проходящим по сельским территориям. Евгений Куйвашев неоднократно подчеркивал, что жители отдаленных деревень и сел должны иметь круглогодичный бесперебойный и, главное, безопасный доступ к магистральным региональным трассам. В 2022 году объем субсидий и иных межбюджетных трансфертов муниципалитетам на строительство и ремонт дорог составил 11,7 млрд рублей.

ПЛАНЫ НА 2023 ГОД В будущем году в Свердловской области планируется отремонтировать не менее 188 километров дорог. 72,6 километра подлежат капитальному ремонту. На 115,6 километра обновят дорожное покрытие. На эти цели предполагается направить около 5,7 миллиарда рублей.

Дорога в будущее В федеральном казенном учреждении «Уралуправтодор» рассказали о проектах, которые реализуются на территории Свердловской области. Строительство скоростного маршрута Казань – Екатеринбург ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина. Автодорога Р-242 Пермь – Екатеринбург станет продолжением трассы М-12, общая протяженность маршрута от Москвы до Екатеринбурга составит около 1600 км, а на территории Свердловской области – 192,391 км. Для расширения участка автомобильной дороги Р-242 с 187-го по 352-й км до 4 полос «Уралуправтодор» в настоящее время выполняет строительно-монтажные работы на участке протяженностью 45 км, окончание которых планируется в 2023 году. Продолжением транспортного коридора «Восток – Запад» станет в дальнейшем и автодорога Р-351 Екатеринбург – Тюмень, где в 2022 году введен в эксплуатацию 35-километровый участок. Там же введен в эксплуатацию путепровод через железную и автомобильную дороги, построено два надземных пешеходных перехода. Введены в эксплуатацию 22 километра дороги в рамках ремонта автотрассы Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган. Отремонтированы мосты через реки Брусянка и Исеть, а также произведен ремонт скотопрогона на 101-м километре. Грандиозная стройка пройдет в 2023 году на трассе Р-351 Екатеринбург – Тюмень. «Уралуправтодор» заключил госконтракт на строительство и реконструкцию обходов Богдановича и Белоярского на участке с 35-го по 104-й км в Свердловской области.