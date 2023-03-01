Соблюсти баланс

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловсакой области Елена Артюх в гостях у «Областной газеты». Фото: Полина Зиновьева

На минувшей неделе региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей выступила с докладом о своей работе перед депутатами Законодательного Cобрания Свердловской области. Ранее отчет о деятельности бизнес-омбудсмена был представлен губернатору Евгению КУЙВАШЕВУ. О том, каких успехов удалось добиться в прошлом году и о планах на год текущий, Елена АРТЮХ рассказала «Областной газете».

Бизнес и власть

«В прошлом году продолжилось объединение усилий всех здоровых сил в поддержке добросовестного бизнеса, поэтому одним из главных итогов работы стала консолидация усилий уполномоченного и деловых объединений при решении системных задач во взаимодействии с региональными и муниципальными органами, депутатами Заксобрания. И, на мой взгляд, это правильно, так как дает гораздо больший эффект. Какие-то предложения, направленные на поддержку предпринимателей, мы вносили губернатору напрямую, по некоторым обращались в региональный оперативный штаб по мониторингу состояния экономики, где-то привлекали депутатов всех уровней. С помощью этих инструментов нам удавалось достаточно эффективно реагировать на запросы бизнеса.

Налажена четкая система взаимодействия с депутатами Законодательного Cобрания Свердловской области в разных форматах, и важно, чтобы такая работа продолжалась, так как она показала свою эффективность».

Торговые центры

«К середине прошлого года, на фоне беспрецедентных санкций, региональные торговые центры потеряли до 20 % своих арендаторов. Как вы помните, это было время, когда многие бренды приостановили свою деятельность в России или вообще ушли с нашего рынка. А между тем в структуре расходов торговых центров налог на имущество – достаточно серьезная сумма. Именно поэтому продление преференции по этому налогу жизненно необходимо. Нами были оперативно инициированы, обсуждены с финансово-экономическим блоком регионального правительства и приняты депутатами поправки в областной закон, что позволило сохранить налоговые преференции до конца 2024 года по тем объектам, которые облагаются налогом по кадастровой стоимости. Это прежде всего административно-деловые и торговые центры».

Международные автоперевозки

«Еще одно важное налоговое решение касается отрасли международных автоперевозок. Оно было продиктовано необходимостью реагировать на санкционное давление. Нам удалось добиться сохранения 50-процентной льготы по транспортному налогу для таких предприятий. Надо сказать, что эта отрасль в начале марта прошлого года оказалась в буквальном смысле на грани выживания: вместо 41 страны, куда осуществлялись перевозки, осталось только 9. Катастрофически уменьшилось количество заказов. А учитывая, что большинство автомобилей, которые используются на международных перевозках, находятся в лизинге, начали копиться долги по выплатам. Были предприятия, у которых до 40% автопарка стояло «на приколе».

Вместе с филиалом Ассоциации международных автомобильных грузоперевозчиков, Союзом промышленников и предпринимателей, Уральской торгово-промышленной палатой мы подготовили предложения, которые оказались приемлемыми для властей. В результате была не просто сохранена налоговая льгота на весь 2022 год, но и смягчены условия ее получения. Подобные действия позволили сохранить численность работников предприятий и уровень заработной платы, так как это и было условием получения льготы.

Важно отметить, что региональные налоги – это прямой источник формирования бюджета области, поэтому к любым изменениям нужно подходить с пониманием необходимости соблюдать баланс частных и публичных интересов, поэтому, формируя предложения, мы как раз и основываемся на этом принципе».

Кадастровая оценка

«Благодаря совместным усилиям уполномоченного по защите прав предпринимателей, деловых объединений, при активной поддержке губернатора Свердловской области были внесены поправки в закон о государственной кадастровой оценке, которые гарантировали сохранение региональных комиссий по оспариванию результатов кадастровой стоимости.

Комиссии – это абсолютно эффективный инструмент досудебного решения споров относительно результатов государственной кадастровой оценки и реализации законного права на установление экономически обоснованной кадастровой стоимости недвижимости.

В 2022 году государственной кадастровой оценке были подвергнуты все земельные участки в Свердловской области, в этом году произойдет переоценка всех строений, подлежащих кадастровой оценке. Как показала практика, появляется значительное количество несогласных с результатами, и ликвидация комиссий привела бы к тому, что правообладатели массово пошли бы в суд, уровень защищенности реального бизнеса, владельцев зданий, земельных участков был бы существенно снижен.

Кстати, в прошлом году региональной комиссией при МУГИСО было рассмотрено почти 2 тысячи объектов – и более чем по пятистам кадастровая стоимость была установлена в размере рыночной – пересмотрена в сторону уменьшения. Таким образом, предприниматели получили экономически обоснованную базу для расчетов налогов, арендных, выкупных платежей и т. д.».

Системы налогообложения

«Есть еще ряд вопросов, в необходимости решения которых на федеральном уровне нас поддерживает губернатор, но предстоит большая работа.

Например, применение патентной и упрощенной систем налогообложения. На сегодня это самые востребованные бизнесом налоговые режимы. Так вот, по «патенту» с 2012 года не менялись параметры, при которых он применяется. Сегодня этим инструментом может воспользоваться индивидуальный предприниматель, у которого работает до 15 человек, а годовая выручка не превышает 60 млн рублей. Понятно, что цифры сильно устарели и нуждаются как минимум в индексации. Мы предлагаем увеличить количество занятых людей до 30 человек и предельную сумму выручки до 120 млн рублей. Это будет отвечать сегодняшним экономическим реалиям».

Поддержка малого бизнеса

«Еще один важный вопрос – высокий размер страховых взносов в фонд оплаты труда (ФОТ) до величины МРОТ. Во время пандемии в 2020 году было принято решение о снижении взносов с 30,2 % до 15 %, что очень сильно поддержало малый бизнес. Но льгота начинает действовать не с первого рубля, а с суммы, превышающей МРОТ. Сейчас бизнес просит установить единый 15-процентный страховой взнос на все выплаты.

Кстати, когда вводили эту льготу, то скептики говорили, что она обрушит бюджет пенсионного фонда и фонда социального страхования. Жизнь показала, что снижение привело к тому, что бюджеты фондов не уменьшились. Предприниматели просто более охотно стали работать в «белых» схемах. Как следствие, вырос налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который, как известно, идет в муниципальный бюджет. Таким образом, этот синергетический положительный эффект привел к тому, что и бизнес поддержали, и денег собрано не меньше».

Инвестиционный налоговый вычет

«Еще один острый и злободневный вопрос касается региональной меры поддержки бизнеса, которая работает у нас в области с 2019 года. Я говорю об инвестиционном налоговом вычете. Параметры получения этой льготы настолько жесткие, что по результатам 2021 года из 180 потенциальных получателей ей воспользовались 11. То есть она не работает, так как не интересна инвестору. Сейчас, совместно с крупным и средним бизнесом, мы готовим предложения по изменению параметров получателей данной льготы».

Долгие проверки

«Одна из наболевших и давних проблем, решения которой мы пока не нашли, – это взаимодействие бизнеса с налоговыми органами. Жалоб на «налоговиков» больше, чем на все остальные контрольно-надзорные органы вместе взятые. Большинство жалоб связаны с тем, что предприятия находятся в состоянии проверяемых месяцами и даже годами. Понятно, что это не добавляет энтузиазма бизнесу. Это системная проблема, которую нужно решать не только изменением практики на местах, но и коррекцией законодательства. И мы будем это делать.

Когда я рассказала об этой проблеме губернатору Евгению Куйвашеву, он поддержал меня. Надеюсь, что уже в марте на заседании Совета безопасности Свердловской области этот вопрос будет рассмотрен. Мы со своей стороны подготовили рекомендации. Они, кстати, вошли в пакет предложений для доклада федерального бизнес-омбудсмена Президенту РФ Владимиру Путину. Так что общими усилиями, думаю, и эту проблему мы решим».

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловсакой области Елена Артюх в гостях у «Областной газеты»