На Режевском тракте повыбивают пробки

Автомобильный мост планируют достроить с опережением гарфика – к лету 2024 года. Фото: Алексей Кунилов

Вчера на 127-м километре трассы Екатеринбург – Реж – Алапаевск в районе ж/д станции Коптелово строители начали монтаж балок первого пролета моста через железную дорогу. Новый путепровод возводится в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Его ввод в работу позволит увеличить пропускную способность одной из самых оживленных региональных автотрасс.

Автодорога, связывающая уральскую столицу и Восточный управленческий округ – одна из самых загруженных в регионе. Интенсивность движения машин на отдельных участках достигает 26 тысяч автомобилей в сутки. Пробки здесь если не обыденность, то уж точно не редкость.

Одним из «узких» мест на трассе является железнодорожный переезд в районе станции Коптелово.

– Сейчас автодорога пересекает железнодорожные пути на одном уровне. Чтобы обеспечить безопасность движения поездов и автомобилей в месте их пересечения, было принято решение развести их по разным уровням, построив путепровод над железной дорогой, – говорит заместитель начальника Управления автомобильных дорог Свердловской области Александр Окунский.

Дорогу Екатеринбург – Реж – Алапаевск в ближайшем будущем ждет большая реконструкция. На ней появятся так называемые обгонные полосы, что значительно облегчит жизнь автомобилистам. Пропадет необходимость выезжать на «встречку» при обгоне тихоходного транспорта. Полосы появятся на самом оживленном участке трассы на территории Березовского городского округа, от п. Монетный до п. Лосиный (с 33-го по 46-й километр дороги). Ширина дороги позволяет устроить дополнительные полосы, поэтому делать их будут в рамках капитального ремонта, как и путепровод. Завершить капитальный ремонт планируют до конца ноября 2024 года.

Необходимость строительства объекта вызвана и тем, что на данном участке железной дороги планируется строительство второго пути, а значит гарантированно увеличится время простоев на переезде. Впрочем, теперь это уже не так актуально. Совсем скоро у автомобилистов пропадет необходимость стоять перед опущенным шлагбаумом, пропуская электрички и грузовые поезда.

Вчера рабочие начали установку балок первого пролета. Всего пролетов будет три, балок – 21. Вес каждой 35 тонн. Общая длина участка строительства составляет 1220 метров, включая 84 метра путепровода. Высота сооружения составляет порядка 14 метров.

На площадке царит оживление. Даже на непрофессиональный взгляд очевидно – каждый рабочий знает свой маневр. Строители действуют четко, без суеты.

Вместе с двумя машинами сопровождения подъезжает «балковоз» – огромная специализированная машина для перевозки балок пролетного строения. Длина каждой балки 24 метра.

На балке с помощью рулетки делается специальная разметка. Как поясняет представитель подрядчика Владислав Новиков, это необходимо, чтобы многотонная железобетонная махина легла так как надо. После установки специалисты еще раз проверят точность установки. Надежность и безопасность превыше всего.

Дальше начинается практически ювелирная работа. Один край балки устанавливается на такую своеобразную дрезину, для движения которой смонтирована специальная конструкция. Мощный тягач начинает медленно, но уверенно толкать вперед будущее основание путепровода. После того как балка достигает второго края пролета, два крана бережно поднимают ее и укладывают на «подушечки» – РОЧи (резиново-опорная часть) – сэндвичи из плотной резины и металлических листов, передающие давление пролетного строения моста на опоры.

Вся операция заняла не больше часа. Важнейший для жителей Восточного округа путепровод начинает приобретать привычные простому человеку очертания. Кстати, пока шел монтаж, переезд закрывался трижды, собирая в пробки машины с каждой из сторон. Так что необходимость в новом автомобильном мосте – колоссальная.

Работы по возведению путепровода должны завершиться до конца ноября 2024 года. Впрочем, дорожники говорят, что идут с опережением графика и уверены, что сдадут объект уже летом 2024 года. Важно отметить, что строящийся путепровод отвечает всем современным требованиям и рассчитан на пропуск тяжеловесных транспортных средств.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поставил региональному Минтрансу задачу по ремонту и капитальному ремонту региональных дорог на 2023–2025 годы. Глава региона подписал распоряжение правительства, содержащее перечни из более чем 190 участков для ремонта и капитального ремонта. Значительная часть дорог, которые поручил отремонтировать глава региона, будет приведена в порядок в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Свердловской области отремонтируют более 84 километров местных и региональных дорог. На региональных трассах в порядок приведут 13 участков общей протяженностью более 61 километра, в Екатеринбурге отремонтируют 17 участков улиц протяженностью 17,3 километра и обновят светофоры на 27 перекрестках, в Нижнем Тагиле – пять участков протяженностью 5,4 километра.