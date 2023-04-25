Молодежный взгляд на многополярный мир

Участие в ЕЭФМ приняли (слева направо) Павел Креков, Борис Кириллов, Яков Силин, Алексей Орлов, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Фото: Полина Зиновьева

В 2023 году форум собрал почти 12 000 участников из 108 стран мира и 79 регионов России, в том числе – 75 дипломатов и послов иностранных государств. Его главная тема – «Многополярный мир в фокусе новой действительности». В пленарном заседании форумапринял участие заместитель губернатора Свердловской области Павел КРЕКОВ.

Традиционно перед открытием пленарного заседания ЕЭФМ состоялась встреча иностранных послов, консулов и студенческой молодежи со всей России «Диалог на равных». Открывая мероприятие, ректор УрГЭУ Яков Силин подчеркнул, что Уральский государственный экономический университет, как и вся страна, открыт для новых дружеских контактов и сотрудничества.

24 апреля в рамках ЕЭФМ впервые в его истории прошел медиафорум «Работа СМИ в условиях новой политической, экономической и международной реальности». В нем приняли участие руководители более 40 средств массовой информации. Также в этом году впервые программа форума впервые включает Всероссийские соревнования по самбо. Еще одна новинка – творческий конкурс, где молодые художники представят свои работы перед командой учреждений системы ООН в России. Лучшие из них будут выставлены на Фестивале культур в «Екатеринбург-ЭКСПО».

– Меняется мир. Он становится многополярным. В нем должно быть место для каждой страны и для каждого отдельного гражданина. Именно поэтому так важно учиться диалогу – диалогу на равных, – заявил Яков Силин.

Гостей встречали уральские красавицы в роскошных кокошниках. Фото: Полина Зиновьева

По поручению главы региона Евгения Куйвашева к участникам форума обратился заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков.

– Символично, что традиция проведения форума зародилась именно в Екатеринбурге – одном из крупнейших университетских центров России. Открытый конструктивный диалог особенно важен сегодня, когда формируется новый многополярный мир. Наш регион успешно сотрудничает с партнерами из более чем 130 стран мира. Точки роста Свердловской области – мощная промышленность, активная инвестиционная политика, огромный инновационный потенциал, высокий уровень развития науки и образования. Уверен, форум положит начало множеству созидательных проектов и послужит дальнейшему укреплению сотрудничества, – подчеркнул он.

– Каждая нация уникальна. И вправе выбирать свою траекторию развития. Ни одно государство не может диктовать свою повестку другим странам. Так считает наш президент. В этом убеждены и граждане России, – сказал заместитель полномочного представителя Президента РФ в УрФО Борис Кириллов, приветствуя участников форума.

ЕЭФМ организован Уральским государственным экономическим университетом при поддержке областного правительства, Министерства науки и высшего образования России, Росмолодежи и при участии крупных общественных объединений, представителей бизнеса. Мероприятия форума проводятся, помимо УрГЭУ, на 11 площадках в ведущих вузах Владивостока, Калининграда, Санкт-Петербурга, Минска, Баку, Душанбе, Ташкента, Алматы, Астаны, Оша и Бишкека.

Участники форума будут работать на конгрессах школьников, экономистов, управленцев, предпринимателей, стратегов и инноваторов. В рамках этих направлений состоятся открытые лекции ведущих зарубежных и отечественных экспертов, а также конкурсы научно-практических работ.

Будут обсуждаться проекты по развитию городов и стран в нынешней экономической и геополитической обстановке. По тезисам лучших работ будет опубликован сборник. Авторы самых интересных идей получат денежные призы и дополнительные пять баллов к результатам ЕГЭ при поступлении в бакалавриат и два балла – в магистратуру УрГЭУ.

Фото на добрую память о Екатеринбурге и форуме. Фото: Полина Зиновьева

Около 900 студентов и молодых ученых из семи стран СНГ уже защищали свои проекты в национальных отборочных турах XIII Евразийского экономического форума молодежи. Треть участников – из Казахстана. Также представлены Киргизия, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан, Узбекистан. В России национальные туры прошли одновременно на трех площадках в Дальневосточном и Северо-Западном федеральных округах.

На Среднем Урале работают 26 вузов и более сотни колледжей, в которых обучаются свыше 40 тысяч студентов. Каждый четвертый из них – иностранец. По инициативе губернатора Евгения Куйвашева в Свердловской области формируется комплексная система мер поддержки студентов в рамках новой программы «Кампус». Проект призван сделать регион еще более привлекательным для талантливой и целеустремлённой молодежи со всего мира. Кроме того, в рамках национального проекта «Наука и университеты» в Екатеринбурге активно строится кампус мирового уровня, создание которого Евгений Куйвашев последовательно продвигал на федеральном уровне.

Молодые люди представили работы по проблемам цифровизации финансов, медицины; предложили прикладные ИТ-решения в науке, бизнесе и управлении государственными структурами; проанализировали особенности предпринимательской деятельности в России, странах ближнего и дальнего зарубежья. Показали свой взгляд на вопросы экономической безопасности и способы защиты прав и свобод человека. В рамках национальных туров прошли 32 конкурса. Победители приехали в Екатеринбург для участия в международном финале конкурсов ЕЭФМ.