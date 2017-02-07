Екатеринбуржцы одобрили создание промзоны на 17 тысяч рабочих мест

Проект планировки территории промышленной зоны в районе железнодорожной станции Сысерть

Опубликовано в №23 от 8.02.2017

В понедельник, 6 февраля, в Екатеринбурге прошли общественные слушания по проекту планировки территории промышленной зоны в районе железнодорожной станции Сысерть. Документ одобрили 682 участника слушаний, против проголосовало семеро.

Основной конфликт заседания заключался в том, что на проектируемой территории в 500 гектаров оказались коллективные сады. Однако владельцев участков заверили, что их не будут трогать. Кроме того, между ними и промышленной зоной будет располагаться 50 гектаров зелёной буферной территории. Она не будет застраиваться в любом случае — там проходит газопровод.

Как рассказала «ОГ» начальник отдела градостроительного проектирования №1 УралНИИпроект Гюльнара Родионова, в расчётный срок до 2022 года в границах Екатеринбургская кольцевая автодорога — Лесной парк «Южный» — автомобильная дорога «станция Сысерть — посёлок Полевой» — железная дорога «Екатеринбург — Верхний Уфалей» будет построено 193 гектара производственных зон. Также предполагается отвести 53 гектара под общественно-деловую зону.

— Общественно-деловая зона — торговые центры типа «Икеи», «Меги» и «Ашана». Они будут располагаться ближе к ЕКАДу, так как по маркетингу эта территория больше востребована логистикой, связанной с торговлей — магазинами с крупными складами и торговыми зонами. А промышленные зоны из-за своей непрезентабельности будут находиться в глубине территории, — пояснила Гюльнара Родионова.

В производственной зоне предполагается разместить производственно-логистические комплексы, склады, которые можно соединить железнодорожными путями со станцией «Сысерть». Также по заявке города предусмотрено расположение пищевых предприятий. Соответственно, никаких вредных производств рядом не окажется.

По расчётам разработчиков, промышленная зона обеспечит от 14 до 17 тысяч рабочих мест.

— Это приблизительная, но обоснованная цифра. Исходя из нормативов плотности застройки складских территорий и производственных баз, мы посчитали, какое количество зданий может быть построено в промышленной зоне, а также примерно определили, сколько там может работать людей, — сказала представитель УралНИИпроекта.

Отметим, что заказчиком проекта является ООО «КомплектТехМаркет». Рядом компания также планирует строить жилые микрорайоны «Попов Лог» и «Горный Ковыль».