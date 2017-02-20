Сбербанк снизил ставки по ипотеке

Опубликовано в №32 от 21.02.2017

С 20 февраля базовая ставка по ипотечным кредитам в крупнейшем банке России снижена на 1,1 процентного пункта — до 10,9 процента годовых. Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, при приобретении квартир у застройщиков ставка составит 10,9 процента, при покупке на вторичном рынке — 10,75–12,25 процента.

При этом будет упрощена линейка жилищных кредитов, в результате чего уровень ставки будет зависеть только от вида кредита и категории клиента, а не от суммы первоначального взноса и срока кредитования

— Снижение ставок по ипотеке вызвано удешевлением стоимости денег в экономике в целом. Максимальные ставки по банковским вкладам составляют сейчас порядка семи-восьми процентов годовых. В этих условиях кредитные учреждения стремятся к снижению ставок по кредитам, другое дело, что не каждый банк может это себе позволить, — объяснил «ОГ» заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.

По его мнению, более лояльные условия ипотечного кредитования, скорее всего, положительно повлияют на ситуацию на строительном рынке.

— Население последнее время придерживалось сберегательной стратегии, в итоге на банковских вкладах россиян сейчас хранится порядка 19 триллионов рублей. Но многие из тех, кто хранил деньги при ставке десять процентов годовых, могут не согласиться на существующие сейчас более низкие ставки и сделают выводы, что настало время тратить. Если население перейдёт от сбережения к потреблению, в экономике увеличится поток денег на отложенные покупки, в том числе на покупку жилья, — отметил наш собеседник.

Снизить ставки планируют ВТБ и Газпромбанк, аналогичное решение в начале года приняли ещё несколько коммерческих банков. По данным Банка России, средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам в январе 2017 года составила 11,55 процента годовых, в то время как в 2016 году она превышала 12 процентов.