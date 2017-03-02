Беларусь согреется от уральских турбин

В ходе поездки в Минск делегации Свердловской области во главе с первым заместителем губернатора Алексеем Орловым были подписаны сразу два крупных промышленных соглашения с энергетиками Республики Беларусь. Согласно документам, АО «Уральский турбинный завод» (УТЗ) примет участие в ряде крупных проектов соседнего государства.

Основное соглашение было подписано гендиректором УТЗ Игорем Сорочаном и главным инженером ГПО электроэнергетики «Белэнерго» Сергеем Машковичем. Сторонами предусмотрено совместное проектирование и изготовление паровых теплофикационных и конденсационных турбин, а также модернизация оборудования, поставка оригинальных запчастей и сервисное обслуживание белорусских генерирующих предприятий.

В рамках этого соглашения завод заключил договор и с генеральным подрядчиком проекта реконструкции Минской ТЭЦ-3. Срок поставки оборудования — 2018 год. Пуск объекта в эксплуатацию — 2020 год.

Отметим, что сегодня МТЭЦ-3 обеспечивает около 25 процентов энергетических потребностей столицы республики, а реконструкция главного корпуса станции позволит увеличить годовой отпуск электроэнергии почти в два раза, тепловой энергии — почти в 1,5 раза.