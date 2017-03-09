«Кремний-Урал» начнёт продавать пыль

Фото: Елена Шеремет

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Цикл материалов о территориях Свердловской области.

Летом на предприятии «РУСАЛ-Кремний-Урал» запустят мощную газоочистную установку, которая будет улавливать 99,8 процента выбрасываемой в воздух пыли. Этого события каменцы ждали более чем полвека.

Город вздохнёт

Первые 108 тонн кремния на Уральском алюминиевом заводе были получены ещё в 1941 году, в конце 1959-го в новом цехе была запущена печь, выдавшая первый технический кремний. Следом запустили ещё три рудотермических печи, в 1968-м – ещё две. С той самой поры в городе исправно выпускались десятки тысяч тонн кремния (шестнадцать лет назад перешагнули миллионную тонну), а шесть печей, работающие без очистки, исправно выбрасывали в воздух сотни тысяч тонн пылегазовой смеси.

Совершенствовалась технология, реконструировалось оборудование, менялся статус предприятия, неизменной оставалась лишь экологическая ситуация, так как все попытки обуздать грязные выбросы заканчивались ничем. Попыток было несколько, но принцип мокрой газоочистки на кремниевом производстве не работал: мелкодисперсная пыль намокала, налипала в рукавах. Прорывом стала замена мокрой газоочистки сухой на родственном предприятии в Красноярске.

Опыт красноярцев компания «РУСАЛ», к которой отошло предприятие, применила на Урале, затратив на этот проект 1 352 млн рублей. Строительство сухой газоочистки в Каменске идёт полным ходом. Монтаж оборудования практически завершён, на днях приступят к его покраске. Сейчас подрядчик в основном занимается монтажом электрической и автоматической частей, осталось установить рукава – к 30 апреля объект должен быть готов к пусконаладочным работам, которые продлятся два месяца. А главный заказчик – предприятие «РУСАЛ-Кремний-Урал» – тем временем уже готовит бытовые помещения и классы для обучения 30 будущих работников нового объекта, начинает укомплектовывать штат, готовится к благоустройству территории после строительных работ.

Пыль пойдёт в бетон

Принцип работы газоочистки, пояснил директор предприятия Василий Бендерский, – это принцип пылесоса. Из рудотермических печей дым будет поступать в газоходы, затем в сводный коллектор, из него в циклоны, где пройдёт первая стадия очистки – улавливание крупной пыли. После циклонов очищенный от крупной пыли газ последует в блок 24-рукавных фильтров и, очищенный полностью, будет выбрасываться в атмосферу. Пыль из циклонов будет подаваться в силосную башню, упаковываться в биг-бэги и… продаваться. Да-да, оказывается, она является ценной добавкой в бетонные смеси, идёт на дорожное покрытие, уже нашлись и потребители, заявившиеся на весь объём. Из кубометра газа получается до 20 мг пыли, а перерабатывать газоочистка будет 690 тысяч кубометров газа в час. Представляете, насколько чище станут воздух, земля и вода во всей округе, что, конечно же, не может не радовать каменцев, которые наконец поверили, что на этот раз их ожидания не беспочвенны: «РУСАЛ» уже столько средств сюда вложил, газоочистка обязательно будет пущена.