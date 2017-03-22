Свинокомплексу в Серове не хватило одной справки

Свинокомплекс в Серове построят к 2019 году. Фото: Александр Исаков

Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарёв инициировал проверку свинокомплекса в Серове, который строит Серовский завод ферросплавов (предприятие принадлежит собственникам челябинского холдинга «Ариант»).

На сайте Управления Генпрокуратуры в УрФО опубликовано обращение, которое замгенпрокурора отправил свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. В документе отмечается, что у застройщика отсутствует положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также имеется ряд проблем, которые необходимо разрешить в ближайшее время.

На заводе ферросплавов рассказали, что пока проверка ещё не началась. Разрешение на строительство, как пояснили «ОГ» в департаменте информполитики губернатора, выдавалось муниципальными властями. А согласно Градостроительному кодексу РФ, выдача разрешения предполагает, что собран исчерпывающий перечень документов, в том числе получено заключение государственной экологической экспертизы по проектной документации. В комитете по архитектуре и градостроительству администрации Серовского ГО для уточнения информации попросили отправить официальный запрос.

Руководитель службы по связям с общественностью «Арианта» Роман Грибановот комментариев по поводу предстоящей проверки отказался, но подтвердил, что в ближайшее время работы на стройплощадке продолжатся в нормальном режиме: никаких экологических проблем на месте строительства свинокомплекса нет.

Строительство свинокомплекса на 250 тысяч голов началось в прошлом году. По распоряжению губернатора Евгения Куйвашева МУГИСО предоставило предприятию в аренду 20 земельных участков общей площадью 177 гектаров. Участки были выделены без торгов, поскольку проект попадает в разряд инвестиционных — всё-таки не каждый год в регионе строятся и открываются предприятия, которые дают муниципалитету более 1200 рабочих мест. И тот факт, что проверка генпрокуратуры состоялась в связи с обсуждением ситуации в СМИ, наталкивает на мысль — а не раздута ли проблема?

В феврале стало известно, что застройщик замедлил темпы работ, однако, как подтвердили «ОГ» на предприятии, строительство никто не останавливал. Если темпы работ и замедлились, то это связано с погодными условиями — для зимних месяцев явление более чем нормальное. В разговоре с «ОГ» пресс-секретарь мэрии Вера Теляшова пояснила, что вмешиваться в деятельность застройщика администрация не может, поскольку речь идёт о частном проекте. Всё верно. Власть не может и не должна вмешиваться в частные проекты. Но и самоустраняться от проблем бизнеса тоже нельзя. Предпринимателям надо помочь. Хотя бы в оформлении необходимых документов

Опубликовано в №49 от 23.03.2017