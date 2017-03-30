Снижение ключевой ставки ЦБ поможет сэкономить на ипотечных взносах

Рефинансирование позволит сэкономить заёмщикам ипотечных и потребительских кредитов. Фото: Алексей Кунилов

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На прошлой неделе Банк России понизил ключевую ставку до 9,75 процента. Как отмечают федеральные и региональные эксперты, в ближайшие месяцы это постепенно приведёт к снижению кредитных ставок в банках и появлению на рынке банковского кредитования более выгодных предложений. В этой связи у заёмщиков появится возможность перекредитоваться и тем самым снизить суммы ежемесячных платежей.

С вопросом, как можно рефинансировать кредит физическому лицу, в редакцию обратился житель Екатеринбурга Сергей Марков.

— В прошлом году решили купить квартиру старшему ребёнку и взяли в одном из банков кредит под 11,5 процента годовых на сумму 1,14 миллиона рублей на 15 лет. Теперь каждый месяц платим почти по 17 тысяч рублей — сумма для семьи с доходом в 65–70 тысяч с двумя детьми подъёмная, но приходится экономить. Понятно, что сумма с каждым разом будет убывать, и последний взнос у нас составит всего 6 тысяч рублей. Но если бы на рынке появились более выгодные предложения, мы бы не отказались сэкономить, — заявил «ОГ» читатель.

Как рассказали «ОГ» в разных банках Свердловской области, если заёмщик видит более удобное и выгодное предложение на рынке (как в том банке, где он уже оформил кредит, так и в других кредитных организациях), он всегда может перекредитоваться — никаких запретов нет. Механизм простой: человек выбирает кредит, более выгодный по ежемесячному платежу или по сумме переплаты, он может оформить новый, погасить предыдущий и продолжить оплачивать новый по условиям, прописанным в договоре. Этим можно воспользоваться в случае как с обычными потребительскими кредитами, так и с ипотекой.

— Если клиент целевым образом оформляет новый кредит на рефинансирование действующего (это специальный продукт в банках, он так и называется) — ему необходимо предоставить справку 2-НДФЛ, разумеется, паспорт, а также договор по предыдущему кредиту, в котором указан номер счёта. Здесь банк сам осуществляет перевод кредитных средств с целью погашения предыдущего кредита. Тут ничего дополнительного от клиента не требуется, — проинструктировали «ОГ» в пресс-службе УБРиР. Однако пока банки не делают заявлений о появлении новых продуктов в ответ на снижение ключевой ставки. Как ранее заявил «ОГ» зампредседатель Уральского банковского союза Евгений Болотин, по прогнозам Центробанка, банки отреагируют на изменение ключевой ставки с временным лагом до шести месяцев.