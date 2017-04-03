Экспансию сетевых магазинов в городах притормозят временные ограничения

Ограничение времени работы супермаркетов привлечёт посетителей в небольшие магазины, только если последние будут работать допоздна. Автор фото неизвестен

В конце прошлой недели зампред комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Лисовский предложил ограничить время работы продуктовых гипермаркетов, чтобы привлечь побольше посетителей в небольшие магазины. Соответствующий проект поправок в «Закон о торговле» Совфед уже разработал. В федеральном Минпромторге и Федеральной антимонопольной службе инициативу не поддержали, скептически к идее «нарушения удобства покупателей» отнёсся и вице-премьер Аркадий Дворкович. Однако в муниципалитетах области рассматривают такую инициативу как вариант поддержки предпринимателей.

Как рассказали «ОГ» сразу в нескольких администрациях городских округов, во многих из них сегодня крупные сетевые магазины занимают больше половины торговых площадей, поэтому частично небольшие местные магазины потеряли своего покупателя. Людям проще несколько раз в неделю закупаться в крупном супермаркете с большим ассортиментом, нежели ежедневно после работы заходить за хлебом и молоком в небольшой магазин в соседнем доме.

— Мы поднимаем вопросы поддержки небольших магазинчиков на совещаниях с предпринимателями. То, что сетевые компании постепенно поглощают розничную торговлю — неоспоримый факт. Есть масса объективных причин: крупным сетям, таким как «Кировский», «Магнит», «Пятёрочка», проще получать лицензию на продажу алкогольной продукции, содержать и обновлять контрольно-кассовое оборудование. Поэтому, конечно, если ограничить время работы супермаркетов, люди бы пошли за продуктами первой необходимости в небольшие магазины. С такой инициативой к нам неоднократно обращались владельцы таких магазинов, но законодательно мы, как администрация, этого сделать не можем, — пояснила «ОГ» замглавы администрации ГО Верхняя Пышма Марина Ряжкина.

Ещё одно конкурентное преимущество сетевых гигантов перед небольшими магазинами — ценовая и бонусная политика. Есть люди, которые сознательно отслеживают, когда и на какую продукцию в супермаркете объявляются скидки. Но, как уверены владельцы небольших магазинов, цены можно и уравнять — если законодательно создать и тем, и другим приемлемые для работы условия.

— Я уже семь лет инициирую на территории Верхней Пышмы ограничение времени работы крупных сетевых супермаркетов. Это мировая практика, и если мы будем ей следовать — цены сравняются, — уверен финансовый директор магазина «Монолит Маркет» в Верхней Пышме Николай Шабанов.

Кстати, ограничения торговли крупных магазинов действуют как в ряде стран Европы (например, Германии, Дании, Финляндии), так и за её пределами. Например, в Индии каждый магазин должен не работать минимум один день в неделю: какой именно это будет день — решает владелец.

В других городах Свердловской области (за пределами Екатеринбурга) ситуация примерно такая же. Несколько лет назад, когда в территории начали заходить «Монетка», «Магнит», «Пятёрочка», «Райт», небольшим магазинчикам пришлось искать способы выживания на рынке.

— Если говорить о продуктовой составляющей, сегодня только 20 процентов торговых площадей у нас остаётся на мелкие магазины — им приходится искать различные способы, чтобы бороться за своего покупателя, — рассказала «ОГ» главный специалист отдела потребительского рынка администрации Ревды Ирина Ерухина. — Одни осознанно делают акцент на традиционную форму торговли, которая интересна пожилым покупателям. Другие объединяются в небольшие продуктовые сети хотя бы потому, что совместно выгоднее закупать продукцию. В такую местную сеть «Барин» объединились девять небольших магазинов города. Третьи стараются сделать уникальным свой ассортимент — например, наш магазин «Уральский» отказался от продажи алкоголя и открыл своё производство пельменей и выпечки.

В сельских населённых пунктах «экспансия» торговых сетей идёт более медленными темпами, хотя в отдельных посёлках и сёлах с населением свыше трёх-пяти тысяч жителей точки торговых сетей уже работают. Но большую часть торговых площадей всё-таки занимают местные магазины.

— У нас на территории села с почти десятитысячным населением работает несколько десятков местных магазинчиков, в 2015 году в специально построенном здании открылся «Магнит». Не скажу, что начался резкий отток покупателей из небольших магазинов в супермаркет, но гастроном, который работал напротив, спустя какое-то время закрылся, — рассказала «ОГ» ведущий специалист администрации Байкаловского СП Лидия Бояркова. — Сейчас в здании бывшего гастронома работает магазин «Копеечка» — сеть пришла из Ирбита. «Магнит» у нас, в основном, посещает молодёжь — взрослые идут и в супермаркет, и в обычные магазины, анализируя, где продукты дешевле.