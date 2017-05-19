У коммунальщиков проблемы с «ГИС ЖКХ»

По задумке идеологов "ГИС ЖКХ", ресурс должен сделать работу коммунальных структур более прозрачной и понятной для населения. Фото: Павел Ворожцов

С 1 июля все УК, ТСЖ и жилкооперативы, согласно поправкам в Жилищный кодекс РФ, должны размещать информацию о своей деятельности в системе «ГИС ЖКХ». Вопрос подняли на последней встрече Госжилстройнадзора с жителями и управляющими компаниями Октябрьского района. Представители УК заявили о несовершенстве системы и сложности работы с ней.

Созданием информационной системы на федеральном уровне занялись в 2014 году, чтобы обеспечить прозрачность процедур в сфере ЖКХ.

— Это некий гарант, который позволит проверить, правильно ли мы оплачиваем коммунальные услуги. Часто случается, что жильцам дома шлют свои квитанции сразу две управляющие компании. С полным запуском «ГИС ЖКХ» предполагается, что если в системе нет данных по квитанциям, жильцы имеют право её не оплачивать, — рассказала «ОГ» юрист Екатерина Малиновская.

На старте сложности возникли у небольших управляющих компаний, ТСЖ и кооперативов, которые не смогли разобраться в механизмах работы «с налёту». У крупных УК много времени ушло на внесение информации об обслуживаемых ими домах — на каждый приходилось тратить порядка недели.

— У нас остались сложности по размещению бухгалтерской отчётности. Поскольку штат минимальный — сотрудников, которые имеют опыт и знания для обращения с системой, нет. Сейчас ищем программиста, который мог бы работать по договору, — рассказала «ОГ» руководитель ЖК № 70 «Ветеран» Надежда Быкова.

По словам Бориса Штрикмана из компании «Биллинг Онлайн», занимающейся автоматизацией расчётов в сфере ЖКХ и обмена с «ГИС ЖКХ», из-за различных нестыковок в системе проблемы возникают у 30 процентов местных коммунальных компаний.

— «ГИС ЖКХ» пока настолько сырая система, что иногда управляющие и ресурсоснабжающие компании из-за различных ошибок даже не могут получить доступ к размещению информации о домах, которые обслуживают. Мы сами пытались передать в систему данные 80 организаций: по 40 возникли проблемы. И пока программисты и такие сторонние организации, как мы, обращаемся в техподдержку, управляющие компании ждут. А за то, что информация о домах не была размещена вовремя, штрафовать будут их, — пояснил он «ОГ».