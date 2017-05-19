Налог на недвижимость свердловчан вырастет, но нескоро

В соответствии с новыми правилами, оценивать квартиры, дома, дачи, гаражи будут не частные оценщики, а сотрудники профильных госучреждений. Фото: Алексей Кунилов

Свердловская область не спешит переходить на новый порядок расчёта налога на имущество, наблюдая за ошибками других регионов. Налоговые платёжки на недвижимое имущество, которые придут жителям Среднего Урала в этом году, будут сформированы по старым правилам — на основе инвентаризационной стоимости.

— Ещё как минимум два года система налогообложения для свердловчан не изменится, поскольку Законодательным собранием региона пока не был принят закон, который бы вводил порядок исчисления налога на недвижимое имущество физических лиц с кадастровой стоимости. Даже если такой закон будет принят в этом году, первые квитанции по нему придут только в 2019 году по итогам 2018 года, — сообщила «ОГ» пресс-секретарь УФНС по Свердловской области Татьяна Корчак.

В соответствии с законодательством, все регионы должны перейти на методику расчёта данного налога на основе кадастровой стоимости до 2020 года. На сегодняшний день в 61 регионе РФ уже сделан такой переход. Из наших ближайших соседей его осуществили Челябинская область, Башкирия, Татарстан, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Представители Законодательного собрания и Общественной палаты нашего региона не раз отмечали, что Свердловская область пока не готова к переходу на новую систему. Подтверждением тому может служить тот факт, что массовая кадастровая оценка стоимости земли, сделанная в 2011 году, вызвала волну недовольства со стороны собственников. Они массово обращались в суды, чтобы оспорить размер стоимости, и суды в большинстве случаев выносили решения в их пользу.

Сейчас подобная ситуация наблюдается в регионах, которые перешли на кадастровую оценку имущества. Получив налоговые квитанции с неоправданно завышенными суммами, люди пытаются добиться правды в судах. Об этом рассказала президент Российского общества оценщиков (РОО) Светлана Табакова на состоявшейся на этой неделе в Екатеринбурге Международной конференции «Инвестиционный климат регионов».

— Прежде оценку проводили государственные организации. Последние пять лет этим занимались независимые кадастровые оценщики. Они столкнулись с несовершенством существующей методологии и недостаточным количеством данных, содержащихся в государственном реестре, об объектах. Этим в значительной степени и была обусловлена не всегда корректная оценка. Но оценщиков обвинили в некачественной работе, вслед за этим было принято решение о создании в каждом регионе государственных бюджетных учреждений, которые будут заниматься кадастровой оценкой недвижимости для последующих расчётов налогов, — сообщила Светлана Табакова.

На данный момент профильные госучреждения созданы только в 11 регионах, но к 2020 году они должны появиться во всех субъектах РФ. Ожидается, что к тому времени существенно изменится методология оценки: количество параметров, которые будут влиять на стоимость объекта, существенно увеличится. А к квалификации оценщиков будут предъявляться повышенные требования.

Остаётся надеяться, что к тому времени, когда наш регион перейдёт на новую систему, а к 2020 году это всё равно случится, ошибок в оценке не будет. Но в любом случае стоимость объектов, а следовательно, и размер налогов, изменится.

— Относительно инвентаризационной стоимости кадастровая стоимость новостроек увеличится незначительно, примерно в два раза, а хрущёвок и других старых домов — примерно в десять раз. Кроме того, инвентаризационная стоимость не предполагала разделения по зонам. Одинаковые по метражу квартиры, расположенные в центре города и на окраине, оценивались одинаково. Теперь квартира в центре может быть оценена в два раза выше, чем аналогичная квартира на окраине. Соответственно, её владельцам налог начислят в два раза больше, — пояснил «ОГ» вице-президент РОО Степан Сарбашев.

Если инвентаризационная стоимость включает в себя такие параметры, как год постройки дома, его конструкция, материалы, из которых он построен, то при кадастровой оценке, помимо этого учитываются месторасположение здания, степень развития инфраструктуры, наличие или отсутствие охраны, парковки и целый ряд других параметров.