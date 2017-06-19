На займы Регионального фонда развития промышленности претендует 11 предприятий

На последнем заседании Совета главных конструкторов Свердловской области обсуждались инструменты финансовой поддержки предприятий. Фото: пресс-служба технопарка «Университетский»

За льготными займами в Региональный фонд развития промышленности, который начал работать в текущем году, обратилось уже 11 предприятий — они претендуют на сумму от 45 до 100 млн рублей.

Об этом на заседании Совета главных конструкторов Свердловской области заявил представитель фонда Дмитрий Быков. Он также отметил, что суммарный объём средств на займы свердловским промышленникам в 2017 году составит 1 млрд рублей.

Дмитрий Быков обратил внимание главных конструкторов предприятий на то, что срок подачи заявок на выделение льготных кредитов ещё не закончился, и озвучил основные критерии для предоставления такого займа. Продукт должен быть перспективен с точки зрения рынка и современных технологий, он должен быть производственно обоснован. Предприятие-заёмщик должно быть состоятельно с финансовой и юридической точек зрения. Стоимость проекта для заявки на льготный займ должна превышать 20 млн рублей. Средства не могут быть потрачены на строительство зданий и сооружений, приобретение недвижимого имущества, а также на проведение научно-исследовательских работ. Существуют также ограничения по отраслевым направлениям.

— В первую очередь мы будем отдавать предпочтение социально значимым проектам и тем, которые реализуются на градообразующих предприятиях, — отметил Дмитрий Быков.

Напомним, фонд будет предоставлять уральским предприятиям кредиты под пять процентов годовых сроком на пять лет при условии, что сумма предоставляется на покрытие не более половины общих затрат на проекты при освоении нового вида производства или приобретение технологического оборудования. Сумма, на которую могут рассчитывать предприятия, — от 20 до 100 миллионов рублей. Первоначальное рассмотрение заявки и её комплексная экспертиза происходят в фонде. Решение о выделении займа принимает экспертный совет, в который входят представители промышленных и финансовых организаций, а также правительства Свердловской области.

В прошлом году поддержку федерального фонда на общую сумму 1,5 млрд рублей получили восемь свердловских предприятий. Годом ранее льготный займ получили три предприятия Среднего Урала на общую сумму 1 млрд рублей.