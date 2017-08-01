К концу года в регионе будет 400 «Пятёрочек»

Распределительный центр «Екатеринбург» торговой сети X5 Retail Group — крупнейший в стране. Например, для для дозревания зелёных эквадорских бананов предусмотрены особые камеры газации, их пропускная способность — 90 тонн в сутки. Фото: Павел Ворожцов

Открытый в июле этого года распределительный центр (РЦ) торговой сети X5 Retail Group в Екатеринбурге выходит на плановые показатели по загрузке. Сегодня РЦ «Екатеринбург» — самый высокотехнологичный в России. Инвестиции в логистику позволят компании снизить стоимость товара на полках в магазине. Согласно стратегии развития торговой сети, к концу 2017 года в Свердловской области будет более 400 магазинов торговой сети «Пятёрочка», что позволит создать 5200 новых рабочих мест.

— Производительность труда в этом распределительном центре в два раза выше, чем в аналогичных центрах в России, — рассказывает директор РЦ «Екатеринбург» Ринат Еналеев во время экскурсии для «ОГ». — Здесь использованы инновационные решения. Например, рабочие места комплектовщиков и водителей штабелёров полностью автоматизированы. Звуковая система позволяет сообщить комплектовщику, к какой ячейке ему надо подойти, какое количество товара взять, а электронный документооборот помогает постоянно контролировать наличие товара на полках и планировать сбыт. Также мы внедрили систему, которая автоматически просчитывает наиболее короткий маршрут внутри склада.

Директор РЦ «Екатеринбург» Ринат Еналеев. Фото: Павел Ворожцов

— Расскажите подробнее об устройстве самого центра.

— Он разделён на шесть зон, в каждой из которых автоматически регулируются температурный режим и влажность. В целях повышения безопасности и борьбы с контрафактом мы внедрили автоматизированную систему государственного ветеринарного надзора «Меркурий». Она предназначена для электронной сертификации продуктов, отслеживания пути их перемещения по территории России.

Фото: Павел Ворожцов

— Как влияет на экологию эксплуатация такого комплекса?

— У нас существует система переработки отходов. Вторсырьё — гофрокартон и стрейч-плёнка, сортируются. Мы их раздельно прессуем и увозим на переработку нашим поставщикам, с которыми заключены контракты. На складе работает только электротехники около 130 единиц. Центр оборудован аккумуляторной, где происходит непрерывная зарядка батарей.

Фото: Павел Ворожцов

— Что значит центр для производителей Свердловской области?

— В первую очередь, это расширение рынков сбыта. Мы стали точкой сбора производителей продукции со Свердловской области. Это позволит расширить географию поставок не только внутри региона, но и выйти на новые рынки сбыта в Курганской, Тюменской, Челябинской, Новосибирской, Омской и Кемеровской областях, а также в ХМАО и на Ямале. И конечно, значительно снизить расходы по доставке товара. Людям больше не надо самостоятельно везти товар в другие регионы, они привозят его в распределительный центр, мы сортируем его и направляем по магазинам.

Кстати Второй год подряд X5 Retail Group лидирует по количеству введённых в эксплуатацию распределительных центров. В 2016 году компанией было открыто семь новых РЦ общей площадью 212 тысяч кв. метров.

Вся территория комплекса покрыта разметкой, что позволяет оптимально использовать транспорт. Фото: Павел Ворожцов

— Можете назвать количество произведённой в Свердловской области продукции на прилавках магазинов?

— Уже сегодня доля местных производителей в ассортименте торговой сети «Пятёрочка» составляет 35 процентов, а в некоторых категориях, например, хлеб и хлебобулочные изделия — превышает 90 процентов.

Фото: Павел Ворожцов

— Какова география поставщиков?

— Например, из портов Санкт-Петербурга к нам напрямую поступают зелёные эквадорские бананы. Это прямой импорт, сеть заключила договоры с производителями из стран Латинской Америки. У нас предусмотрена отдельная зона хранения зелёного банана на 740 ячеек. Далее он поступает в специальный комплекс, там находится 10 герметичных камер газации, где идёт дозревание. Пропускная способность такова, что в сутки мы можем производить 90 тонн жёлтого банана. Сейчас, в связи с сезонным спадом, объёмы производства меньше.

Фото: Павел Ворожцов

— Расскажите об условиях хранения фруктов и овощей в комплексе.

— Из зоны приёмки фруктов и овощей товар поступает в камеру хранения, где с помощью систем автоматики поддерживается оптимальная температура воздуха. Мы охлаждаем поступающий воздух и производим его увлажнение для лучшей сохранности продукции.

— На ваш взгляд, в каком состоянии находится торговля в Свердловской области?

— У нас идёт постоянное увеличение отгружаемого объёма продукции. До 200 000 коробов в сутки, и никакого сезонного спада мы не ощущаем, только рост объёмов.

Цифры Общая стоимость создания двух распределительных центров сети X5 Retail Group «Екатеринбург» и «Косулино» — 1 миллиард рублей.

Площадь РЦ «Екатеринбург» — 35,5 тысячи квадратных метров.

Вместимость — 32 332 паллетоместа с возможностью обработки 2750 тонн груза в сутки.

Мощности РЦ — в ежедневном режиме принимать 294 грузовых автомобиля и столько же отгружать.

В РЦ работает более 300 человек, большинство процессов автоматизированы.