Эдуард Россель: загрузка промышленности вырастет с 2020 года

Эдуард Россель пожелал хозяйке «Сервиспака» наращивать объёмы производства. Фото: Алексей Кунилов

31 августа член Совета Федерации от Свердловской области Эдуард Россель совершил рабочую поездку в Каменск-Уральский и рассказал о планах федерального правительства по развитию промышленности. Для их реализации понадобится не только продолжить модернизацию предприятий, но и готовить больше квалифицированных инженерных кадров.

Сначала сенатор побывал на Каменск-Уральском заводе по обработке цветных металлов (КУЗОЦМ) и местных малых предприятиях.

— Перспектива развития нашего производства — это увеличение доли выпускаемой нами продукции на внутреннем и внешнем рынках, внедрение новых технологий в переработке металла и плавлении и, конечно, поддержание производства чисто наших сплавов — это бронза бериллиевая и бронза КМЦ, которые в принципе больше никто в мире не делает. Мы эту технологию освоили, будем развивать и по-прежнему увеличивать объёмы производства. Сейчас они достаточные — порядка 15 тонн эксклюзивных сплавов в месяц при общем выпуске продукции 2 200 тонн. В планах — увеличить производство до 3 тысяч тонн в месяц и выйти на 35–37 тысяч тонн в год, — рассказал сенатору директор по производству КУЗОЦМ Алексей Бяковский.

Алексей Бяковский (слева) и Эдуард Россель — о планах развития завода. Фото: Алексей Кунилов

— Уникальные производства, аналогов которых нет в России — главное преимущество нашей области. Я знаю, что у нас и машиностроительная отрасль сегодня загружена до такой степени, что многие работают в три смены, в субботу и воскресенье, и не справляются. Сегодня для наших предприятий машиностроительного и металлургического профиля до 2020 года есть гарантированная загрузка. И по заданию Президента Владимира Путина разрабатывается программа развития промышленности до 2030 года. Она предполагает дальнейшее увеличение производства — тот темп, который мы сегодня набрали, не окончательный. Я рад, что в своё время мы в тяжелейших условиях сумели сохранить все металлургические и машиностроительные предприятия, что сейчас они модернизируются. Я спросил про зарплату на предприятии — 36 тысяч рублей. На третьем месте в Каменске-Уральском, — сказал Эдуард Россель.

Около четверти от всего объема продаж выпускаемой продукции КУЗОЦМ идёт на экспорт - в Белоруссию, Казахстан, Италию, Германию, Чехию, Турцию, Таиланд. Фото: Алексей Кунилов.

Член Совета Федерации также побывал на местном предприятии по производству полиэтиленовой упаковки «Сервиспак», которое выросло с 2002 года из семейной фирмы, снабжающей пакетами городскую сеть магазинов, до компании, поставляющей упаковку по всей Свердловской области, а также в Курган, Челябинск, Пермь. С 2008 года объёмы производства выросли в 10 раз.

— Можно поблагодарить вас? — обратилась хозяйка предприятия, жена гендиректора Марина Бортничук, к сенатору.

— За что? — спросил Эдуард Россель.

— Мы с мужем очень много ездим по России, есть с чем сравнить: видим, как рванула область. И мы растём вместе с ней.

«Сервиспак» выпускает сейчас порядка 50 тонн упаковки в месяц. В следующем году собирается выйти на 60 тонн. Фото: Алексей Кунилов

— Да, мы рванули здорово с 1996 года, пошли в рост на 10, 12, 16 даже 20 процентов и сохранили все предприятия. «Уралобувь» только погибла — предприяте шило 5 млн кирзовых сапог для армии. Кто их купит? Я не знал, что делать: встречался с министром обороны: ну не надо армии их. Сколько уже Россия падает, не может подняться — с 2008 года. А мы эти девять лет растём. И в этом году растём на 6 процентов. И будем расти, — ответил Россель.

Он признался, что в своё время мечтал, чтобы в области было 100 тысяч малых предприятий. Ездил в Германию, чтобы перенять опыт развития малого и среднего бизнеса. Сегодня на Среднем Урале, по данным сенатора, 200 тысяч малых компаний, на которых занято 40 процентов жителей области. Нужно ещё 100–200 тысяч компаний.

— Вам тяжело, потому что здесь мощные предприятия, которые перебивают кадры. Но у вас есть выход из положения: потихонечку увеличивать объёмы. Производство автоматизированное, не потребует большого количества людей. Тогда будете зарплату поднимать, — посоветовал сенатор, узнав, что зарплата на предприятии от 20 до 30 тысяч рублей.

Помимо этого, в Каменске-Уральском Эдуард Россель ознакомился с результатами программы «Уральская инженерная школа», которая нацелена на подготовку кадров для промышленных предприятий и предполагает развитие технических навыков у детей, начиная с дошкольного возраста. Так, в детском саду № 83 малыши с пяти лет учатся печатать игрушки на 3D-принтере. Начинают с ручек, потом делают очки и вертолёты. В школах эти навыки углубляются — дети уже собирают 3D-принтер сами, углублённо изучают математику, физику и химию, посещают местные предприятия.

В школе № 15 в Каменске-Уральском, оборудованной благодаря программе «Уральская инженерная школа», химические опыты можно моделировать с помощью интерактивных досок. Фото: Алексей Кунилов.

— В течение последних лет ребята сдают ЕГЭ по математике лучше, чем в среднем по городу, области и стране, поступают в УрФУ, «бауманку». Больше половины выпускников из математических классов идут в технические вузы, — рассказала Эдуарду Росселю директор средней школы № 15 Татьяна Измоденова.

Она также напомнила сенатору, что коллектив школы в последний раз встречался с ним в 2000 году, когда ученики школы праздновали спортивную победу. До сих пор школа старается держать марку как в спорте, так и в учёбе.

— Узнаёте себя на фотографии?

— Пока узнаю, — пошутил Россель.