Ростех создаст 1600 рабочих мест на Малышевском руднике

На Среднем Урале стартует масштабная модернизация производства по добыче полудрагоценных камней. Фото: Алексей Кунилов

Госкорпорация «Ростех» объявила о намерении создать на базе Малышевского рудника новое самостоятельное предприятие — АО «Мариинский прииск». Уже принято решение о выводе Малышевского рудника из сегодняшнего статуса обособленного подразделения (ОП) Калининградского янтарного комбината.

Как пояснили в областном департаменте информполитики, речь идёт о предстоящем (к 2025 году) увеличении добычи полудрагоценных камней на территории Среднего Урала в десять раз. Численность работников «Мариинского прииска» достигнет двух тысяч человек. Напомним, сегодня на Малышевском руднике трудится около 400 работников. Для столь кардинальных перемен потребуется серьёзное обновление производства. Объём инвестиций достигнет почти 5 миллиардов рублей.

— Планируем построить дополнительные стволы шахты, полностью обновить технику, модернизировать обменный комплекс, возвести новую обогатительную фабрику с оборудованием. Мы собираемся начать разработку ближайших от Малышева месторождений изумрудов, александритов и бериллов, — прокомментировал директор ОП «Малышева» Евгений Василевский.

Получение самостоятельного статуса позволит «Мариинскому прииску» претендовать на получение поддержки из федерального бюджета.

— «Мариинский прииск» будет зарегистрирован в Свердловской области. Это значит, что налоги с этого предприятия будут оставаться на Среднем Урале. Появятся дополнительные возможности для развития территории, в том числе социальной сферы. Создание изумрудно-бериллиевого извлекательного комплекса также поможет реализовать важнейшие задачи, обозначенные главой региона Евгением Куйвашевым в программе «Пятилетка развития» — по увеличению числа высокопроизводительных рабочих мест, развитию рынка труда и обеспечению занятости населения, — сказал министр промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин.

Предполагается, что торжественный запуск «Мариинского прииска» состоится уже в декабре нынешнего года. Акционером нового предприятия выступит Калининградский янтарный комбинат.