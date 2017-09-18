Ключевая ставка ЦБ РФ вышла на докризисный уровень

С 18 сентября 2017 года ключевая ставка Банка России вновь снизилась — на этот раз до 8,5 процента годовых. Это уже четвёртое сокращение данного показателя в текущем году. Но главное заключается в том, что финансовая сфера страны наконец вышла на тот стабильный уровень, который сохранялся до злополучного обвала рубля в декабре 2014 года.

Тогда Центробанк, пытаясь сдержать инфляцию, дважды повысил ключевую ставку. В результате за четыре дня она подскочила с 10,5 до 17 процентов годовых. Последний показатель, установленный 16 декабря 2014 года, стал самым высоким уровнем ключевой ставки за всю её историю. Он же явился своего рода символом последнего финансового кризиса.

Нынешние 8,5 процента годовых — это не просто сокращение кризисного показателя в два раза. Установленный с 18 сентября 2017 года уровень ключевой ставки ниже тех 9 процентов, которые были установлены в ноябре 2014-го, когда ажиотаж на валютных рынках России только начинался. Таким образом, финансовая ситуация в стране вернулась к спокойному, докризисному периоду. Об этом свидетельствует и официальное сообщение Центробанка, где традиционно приводятся причины изменения размера ключевой ставки.

«Инфляция находится вблизи 4 процентов. После повышения до 4,4 процента в июне инфляция в августе составила 3,3 процента. Продолжается снижение инфляции на рынке непродовольственных товаров, рост цен на услуги стабилизировался около 4 процентов. Сохраняется высокая однородность инфляции по потребительской корзине и по регионам. Замедляется рост цен на продовольственные товары благодаря сезонному удешевлению плодоовощной продукции, которое оказалось сильнее предварительных оценок», — информирует Банк России.

Кроме того, увеличение валового внутреннего продукта России во II квартале 2017 года превзошло прогнозные оценки настолько, что ожидается превышение ранее запланированных годовых показателей роста ВВП вплоть до 2,2 процента. Так, продолжился рост выпуска продукции обрабатывающей промышленности, начали увеличиваться в объёмах строительные работы. Оживились добыча полезных ископаемых и торговля. Последнее говорит и о росте потребительского спроса.

С учётом всего вышеизложенного в ближайшие два квартала Банк России допускает очередное снижение ключевой ставки. Следующее заседание совета директоров ЦБ по данному вопросу запланировано на 27 октября 2017 года. Есть вероятность, что декабрь текущего года — годовщину кризиса — мы встретим со снижением от максимального размера ключевой ставки более чем в два раза.

Но как уже состоявшийся отход на докризисные позиции скажется на простых жителях России и Свердловской области в частности? По словам экспертов, для начала, как обычно, снизятся ставки по банковским вкладам. Но за этой неприятностью последуют гораздо более отрадные события. Прежде всего, станут доступнее кредиты для физических лиц, в том числе такие необходимые для многих заёмщиков ипотечные. И это при том, что ставки по ипотеке и сегодня уже самые низкие с момента введения этого инструмента — при покупке квартиры на первичном рынке при соблюдении ряда условий можно взять жилищный кредит под 8,7 процента годовых.

Но и это ещё не всё — кредиты станут доступнее и для промышленных предприятий. А это значит, что они получат возможность расширять производство и, как следствие, увеличивать количество рабочих мест. В общем и целом ситуация в реальном секторе экономики станет стабильнее, что положительно скажется на зарплатах. Другое дело, что произойдёт это не сегодня и даже не завтра.

— Обычно лаг между снижением ключевой ставки Центробанком РФ и сокращением процентных ставок банками составляет от одного до четырёх месяцев, — сообщил «ОГ» заместитель председателя Уральского банковского союза Евгений Болотин.

Справка Ключевая ставка Центробанка — один из финансовых инструментов по регулированию денежно-кредитных отношений. Именно по этой ставке ЦБ предоставляет краткосрочные кредиты коммерческим банкам. Под эту же ставку он принимает у них депозиты. Поэтому ключевая ставка и является базой для установления годовых процентных ставок по вкладам и кредитам для физических и юридических лиц. С помощью ключевой ставки также регулируются основные экономические процессы. Сдерживается рост потребительских цен, инфляции, поддерживается экономическая стабильность. Как только риск девальвации возрастает, Банк России вынужден повышать ключевую ставку. Показатель был введён Центробанком в 2013 году как инструмент для контроля уровня инфляции, её снижения и повышения инвестиционной привлекательности страны.