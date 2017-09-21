Картошка без грибов

Николай Парыгин: «Урожай картофеля нынче небывалый, такого не было у нас за всё время существования хозяйства». Фото: Алексей Кунилов

Прохладное лето в итоге преподнесло немало сюрпризов селянам, садоводам, любителям тихой охоты. Одни говорит о небывалом урожае, другие сетуют на то, что не уродились «дары природы». У кого по итогам нынешнего лета в закромах густо, а у кого пусто — в обзоре «ОГ».

Урожай

Зерновые

— Нынешний год для зерновых культур будет самым урожайным за последние десятилетия, Погодные условия — тепло, влага — всё это помогло земледельцам получить высокий урожай, — поделился мнением известный уральский селекционер по пшенице Владимир Воробьёв.

Владимир Александрович — создатель таких популярных на Урале и в Сибири сортов яровой пшеницы, как Иргина, Ирень, Красноуфимская-100, Горноуральская. С ним солидарен также экс-министр АПК и продовольствия области Михаил Копытов, который сказал, что за последние 20 лет не припомнит столь высокой урожайности зерновых культур. И хотя уборка продолжается, не скрывает своего оптимизма и нынешний руководитель областного аграрного ведомства Дмитрий Дегтярёв:

— В регионе убрано зерновых культур 68 процентов от плана. Валовой сбор зерна составил 600 тысяч тонн, это больше показателя прошлого года, когда на эту дату уже было убрано 90 процентов зерновых. Это говорит о том, что в нынешнем году урожайность намного выше. Надеемся, что погода нам позволит собрать весь урожай с полей, — заявил он.

Судя по оперативным данным министерства на 19 сентября, средняя урожайность зерновых и зернобобовых по области составила 26,1 центнера зерна с гектара, для сравнения на эту же дату в прошлом году было 19,3 центнера. Но в иных хозяйствах урожайность в разы выше средней по области.

— Зерновые мы уже убрали, результат нынче самого удивляет: в среднем получили с гектара по 52,7 центнера зерна. В истории хозяйства такой урожайности не было. Пшеница дала по 61 центнеру с гектара, — рассказывает главный агроном СПК «Килачевский» Ирбитского муниципального образования Владимир Шарапов.

Самой урожайной нынче из зерновых культур в хозяйстве оказалась яровая тритикале — гибрид пшеницы и ржи, которая дала по 89,6 центнера зерна с гектара. Этот результат, пожалуй, можно считать абсолютным рекордом урожайности зерновых в области.

Картофель

— Через четыре дня заканчиваем уборку картофеля, урожай небывалый, такого у нас не было за все 12 лет работы хозяйства. В среднем с гектара накопали по 30 тонн картофеля, — говорит директор ООО «Радуга» Тугулымского городского округа Николай Парыгин.

Картошка в этом хозяйстве занимает 515 гектаров. Если в прошлом году из-за раннего прихода холодов часть урожая ушла под снег, то в этом году ошибки были учтены, копку клубней начали ещё 20 августа.

— Землю надо любить, на ней надо уметь работать. У некоторых сейчас картошка гниёт, они сделали по одной обработке. Мы закупили минеральных удобрений на 12 миллионов рублей, произвели четыре обработки против фитофторы, сделали всё, что положено по технологии. Плюс помогли погодные условия, изобилие осадков. Сколько нам требовалось дождя, столько нам и давала природа в этом году, — говорит о слагаемых успеха Николай Парыгин.

В целом в области выкопано чуть больше половины картофеля, так было на этот период и в прошлом году. Но урожай нынче выше за счёт более высокой отдачи картофельного гектара: в прошлом году урожайность клубней была 148 центнеров с гектара, в этом — 178 центнеров.

Овощи открытого грунта.

Нынешний год вообще можно назвать свекольным и морковным. Согласно оперативным данным областного АПК и продовольствия на 19 сентября, в этом году с гектара в среднем собирают по 280 центнеров овощей открытого грунта, в прошлом году на эту дату — по 197 центнеров. Разница — почти 10 тонн! Учитывая, что пик уборки капусты ещё впереди, в основном такую урожайность дали свёкла и морковь.

Неурожай

Плодовые и ягодные

— В этом году урожайность ягодных культур, по сравнению с прошлым годом, оказалась ниже, коснулось это прежде всего смородины. Было подмерзание растений в зимний период. На жимолости в зимний период были поклёвы цветочных почек птицами, и за счёт этого урожайность этой культуры тоже несколько упала, по крайней мере, на наших участках. Вообще урожай ягод нынче ниже, масса ягод значительно меньше. Причина — июнь был очень холодный, ночные температуры держались ниже 15 градусов, растения не добирали того количества тепла, что необходимо для налива ягод, поэтому и урожайность ниже. По вкусовым качествам тоже урожай хуже, так как не было достаточно тепла, поэтому и кислоты в ягодах значительно больше, — говорит об урожае садовых культур врио директора Свердловской селекционной станции садоводства Татьяна Слепнёва.

Противоречивая картина с урожаем яблок. В конце мая почти повсеместно прошли сильные заморозки, там, где цветущие деревья от них пострадали — урожая нет. А вот где чудом всё обошлось — деревья ломятся от обилия плодов.

— Где заморозки не захватили во время цветения и образования завязи плодовые деревья, урожай у людей стабильный, особенно на сортах старой селекции — это полукультурки с некрупными яблоками, такие как Уральское розовое, Уралец, — говорит Татьяна Слепнёва.

Дикоросы

В этом году заметно меньше торговали лесными дарами, сами грибники, отправляясь в лес, зачастую возвращались с полупустыми корзинами.

— Почти повсеместно грибов в этом году мало. Хотя было тепло и сыро, в изобилии выпадали осадки, но что-то им не понравилось в нашей природе. Причину точно назвать не могу, но скорее всего виной всему климат, вдобавок что-то кроется и в самих грибах, что приводит к такому периодическому явлению, как их урожай или неурожай по годам. В этом году случился как раз неурожай на грибы. Они есть, но не так много, по крайней мере, меньше, чем в прошлом и позапрошлом годах, — пояснил профессор, доктор биологических наук, главный научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Виктор Мухин.