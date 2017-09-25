Восточный разворот Газпрома

Ведущее энергетическое рейтинговое агентство мира Platts назвало Газпром крупнейшей энергетической компанией в мире

В литовский порт Клайпеда 21 сентября поступила первая партия сжиженного природного газа (СПГ) из США, а сегодня ведущее энергетическое рейтинговое агентство мира Platts назвало Газпром крупнейшей энергетической компанией в мире. Что ждёт рынок природного газа — в нашем материале.

Компания «Газпром» исторически была единственным поставщиком газа в странах Прибалтики. Построенный ещё в советское время газопровод и отсутствие альтернатив долгое время не оставляли выбора покупателю. Однако с увеличением политической напряженности и газовыми войнами в 2008 году с Украиной правительство Литвы решило диверсифицировать источники поставок газа.

По мнению управляющего активами Евгения Ворончихина тот факт, что США начали поставлять сжиженный природной газ в литовский порт Клайпеда, является вполне естественным для глобального игрока, который стремится расширить свои рынки сбыта. Для «Газпрома» это безусловно удар ниже пояса, который в долгосрочном плане может негативно отразиться на его доле на рынке газа в Европе.

Не последнюю роль в осуществлении этого проекта сыграла Агния Григас (Баранаускайте) — родившаяся в Каунасе в 1979 году и эмигрировавшая с матерью в США в десятилетнем возрасте. Окончив с отличием в 2002 году два факультета Колумбийского университета — гуманитарных и политических наук, она начала свою карьеру в качестве финансового аналитика компании JP Morgan Chase в Лондоне. Этот крупнейший в мире банковский и финансовый холдинг занимает третье место в мире по величине активов, и по мнению журнала Forbes, является шестой в мире публичной компанией. Специализация в области финансов и энергетики привела её в Eurasia Group, занимающуюся расчётами и анализами политических рисков, в том числе для стран Балтии.

Работа в сфере анализа финансовых рынков была настоящим испытанием, с продолжительностью рабочего дня в 13–14 часов и часто без выходных. «Напряжённость и ответственность были высоки, поскольку ошибки в отделе выпуска облигаций могли стоить банкам миллиарды. Но накопленный опыт остался на всю жизнь», — сказала Агния Григас в одном из интервью.

Отличная работоспособность, природный ум и латвийские корни обратили на себя внимание Atlantic Council — одной из структур НАТО со штаб-квартирой в Вашингтоне, считающейся самом влиятельным аналитическим центром, созданным для продвижения интересов США. Выходцы из этой организации, как правило, занимают руководящие должности в администрации президента Соединенных Штатов. Это позволило ей занять в 2008 году пост советника по энергетической безопасности и экономике в министерстве иностранных дел Литвы, на который она была назначена не без протекции влиятельной структуры.

В МИДе она занималась проработкой вопросов захвата газового рынка Прибалтики, лоббируя интересы американских производителей СПГ и продвигая решение по строительству Клайпедского плавучего терминала для его хранения. А связи, ранее приобретённые в JP Morgan, помогли ей найти инвестора — Британскую финансовую конголомерацию Barclays, которая переманила к себе трёх директоров по сырьевым рынкам из JP Morgan. Этот проект стал самым крупным в новейшей истории Литвы.

Выстрел в ногу сделал и сам Газпром, повысив в 2008 году цену на газ для Прибалтики в два раза. Рост торговли СПГ и сланцевая революция породили бум на нефтяном рынке, и всего через шесть лет, в 2014 году, монополист, до этого отказывающийся пересматривать цены, был вынужден сделать 20% скидку на газ. Реализация этого проекта нанесла серьёзный удар по позициям Газпрома в Прибалтике уже на стадии становления.

При этом мощность терминала в Клайпеде приблизительно равна 4 млрд кубометров в год, а потребность Литвы в газе не превышают 2,7 млрд кубометров. Это свидетельствует о том, что порт имеет возможность в перспективе экспортировать СПГ в соседние страны. Как нетрудно догадаться, этими странами будут клиенты Газпрома.

Тем не менее аналитики не склонны сбрасывать «национальное достояние» со счетов. «В любом случае российский трубопроводный газ остаётся конкурентоспособным по отношению к СПГ, даже при нынешних, небольших ценах на сжиженный газ. В случае необходимости Газпром может скорректировать цену, чтобы сохранить свою долю на рынке. Обязывающего контракта на поставки американского СПГ в Литву пока нет», — считает Александр Собко, аналитик Энергетического центра Московской школы управления Сколково.

Даже если не брать в расчёт американцев, захватывающих европейский рынок, дела дома тоже обстоят, мягко говоря, не блестяще.

Основной конкурент — Новатэк

Один из крупнейших независимых производителей природного газа в России на прошлой неделе объявил о проработке вопроса создания ледокольного флота танкеров, работающего на СПГ. Созданная в 1994 году компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. При этом компания без всякой рекламы в телевизоре за рекордно короткий срок сумела добиться того, что её доля в единой системе газоснабжения страны составила 20% от общего объёма газа, увеличившись только за прошлый год на 3%.

В конце августа конкурент Газпрома получил права на новые лицензионные участки на Ямале и Гыдане. Приобретение данных участков позволит существенно расширить ресурсную базу для реализации новых СПГ-проектов. Преимущества состоят в отсутствие экспортной пошлины на СПГ, составляющей в настоящее время 30% (в отличие от трубопроводного газа). В планах компании совместная работа с Лукойлом по участию в тендере на разведочные работы на нескольких шельфовых блоках на шельфе Ливана в Средиземном море. Ресурсы газа в Левантийском бассейне могут составлять 3,5 трлн куб. м газа.

Второй конкурент — Роснефть

18 сентября этого года возглавляемая Игорем Сечиным компания объявила, что в ближайшее время планирует завершить разработку необходимой финальной документации по строительству газопровода через автономные курдские районы Ирака в Турцию. Это позволит выйти на рынки Европы.

Предполагается, что пропускная способность трубопровода обеспечит экспорт газа в объёме 30 млрд куб. м/год в дополнение к поставкам в Ирак и Турцию. Проект предполагает запуск в эксплуатацию трубопровода и первые поставки газа внутренним потребителям в 2019 году, а с 2020 года — начало экспортных поставок газа. Когда газопровод будет построен, то поставки Роснефти из Ирака в Турцию и Европу будут сопоставимы по объёму с ключевым европейским экспортным проектом Газпрома - «Турецким потоком».

В пресс-релизе Роснефти особо отмечено, что «переговоры о реализации проекта по строительству газопроводной системы идут в ускоренном режиме» и можно не сомневаться, что в ближайшее время соглашение будет достигнуто. Хотя Владимир Путин и назвал Игоря Сечина эффективным менеджером, он скорее человек из стали. Нефтью могут заниматься только люди из железа, мягкотелые не выживают.

Единственным верным решением был поворот в Китай

По мнению аналитиков EIA (структура в составе статистической службы США, анализирующая информацию об энергии и энергетике), Китай полностью исчерпал возможности по наращиванию добычи угля. В настоящее время угольная генерация покрывает 70% потребности экономики страны в энергии. Китайский «угольный паровоз» уже буксует и не в состоянии обеспечить темпы экономического роста страны. Быстрая урбанизация населения продолжается, и для удовлетворения потребностей в энергии ресурсы просто необходимы. Газопроводы Газпрома — строящийся «Сила Сибири» и проектируемый «Сила Сибири-2» (бывший «Алтай») — должны будут эти потребности перекрыть.

Магистральный газопровод «Сила Сибири» будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай («восточный» маршрут). При этом, несмотря на то, что экспортная производительность заявлена на уровне 38 млрд куб. м в год, сам газопровод имеет пропускную возможность 61 млрд куб. м в год.

Более интересным выглядит магистральный газопровод «Сила Сибири-2», если стороны договорятся о начале его строительства. Параметры пока официально не оглашены, но его мощность задекларирована как «минимум вдвое увеличивающая экспорт России в Китай». Значит, речь может идти о ещё 38–40 млрд куб. м в год. Причём в отличие от «Силы Сибири», этот газ будет уже идти с тех месторождений Западной Сибири, которые до сих пор питали Украину, Белоруссию, Турцию и страны Европы.

По прогнозам EAI, потребности Китая в газе на будущие пять лет вырастут втрое, и никаким сланцем эту дыру не перекрыть. Несмотря на то, что в настоящее время бизнес-модель Газпрома в Европе находится под угрозой из-за строительства заводов и терминалов по транспортировке СПГ, поворот на восток является той «подушкой безопасности», которая позволит концерну значительно нарастить объёмы сбыта и захватить новый рынок.