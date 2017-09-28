В Совете Федерации обсудили, что ждёт Россию в ближайшие три года

Темпы роста ВВП России за август 2017 года составили 2,3 процента. Фото: Алексей Кунилов

На заседании Совета Федерации в рамках «правительственного часа» министр экономического развития РФ Максим Орешкин представил прогноз социально-экономического развития РФ на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. «ОГ» приводит пять ключевых тезисов из его доклада.

ОЖИВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В ЭКОНОМИКУ. Во втором квартале 2017 года валовой внутренний продукт (ВВП) вырос на 2,2 процента. При этом рост инвестиционной активности за тот же период достиг уровня в 6,3 процента. Для улучшения инвестклимата министр предлагает продолжить снижать процентную ставку Центробанка и сделать банковскую систему более конкурентной. Он также отметил, что в ближайшие кварталы ожидается сохранение положительного тренда в экономической активности. В базовом сценарии до 2020 года заложен рост ВВП на 3,2 процента в год.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ СНИЖЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ И СТАВКИ ЦЕНТРОБАНКА. Стабилизация инфляции на низком уровне, снижение долговой нагрузки населения и компаний открывают дорогу многолетней положительной фазе кредитного цикла.

— По нашей оценке, инфляция будет сохраняться на низком уровне и на конец года составит 3,2 процента. Такие низкие значения инфляции открывают дорогу и снижению ключевой ставки Банка России, — сказал министр.

ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ. Рост заработных плат в 2017 году может превысить 3 процента, в 2018 году он составит более 4 процентов. За период с 2017 по 2019 год ожидается рост реальных зарплат в размере около 10 процентов.

— Надо понимать, что нам потребуется несколько лет, чтобы восстановить потери доходов населения кризисных 2014 и 2015 годов, однако важно то, что текущий рост, который только начинает формироваться, основан не на конъюнктуре нефтяных цен, а на активном росте производительности труда, — подчеркнул глава Минэкономразвития. Сейчас количество безработных находится на историческом минимуме.

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА. Для вложения в человеческий капитал необходимо изменить систему здравоохранения и образования в России. Инфраструктуру здравоохранения министр назвал малоэффективной. Что касается образовательной среды, то здесь нужно насытить учебные программы знаниями, которые потребуются человеку в XXI веке.

РОСТ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ НЕ НИЖЕ ДВУХ ПРОЦЕНТОВ В ГОД на ближайшее трёхлетие прогнозирует глава Минэкономразвития. Позитивная динамика сохранится несмотря на то, что в экономический прогноз закладывается некоторое ухудшение внешних условий. По мнению Орешкина, курс рубля по отношению к доллару США уже достиг своих фундаментальных значений, какого-либо резкого колебания не предвидится. Цены на нефть в рамках базового сценария опустятся ниже уровня 45 долларов за баррель — сейчас они на 10 долларов выше.

Мнения В своём докладе Максим Орешкин также сделал ставку на развитие человеческого капитала. Мы попросили уральцев прокомментировать положения его доклада, которые касались этого направления. Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ, член Совета Федерации от Свердловской области: — Проблемы демографии понятны всем, и это не новая вещь — мы стоим на пороге демографической ямы. В активный возраст входят люди, которые родились во второй половине 90-х годов, при колоссальном падении рождаемости. Естественно, будет проблема с кадрами. Относительно снижения ставки Центрального банка — мы видим, что она снижается. Я на всех выступлениях в конце прошлого года и начале этого года говорил, что ставка по ипотечному кредитованию должна уйти ниже 10 процентов — это своего рода психологический уровень, который позволит вовлечь в жилищное строительство новые группы населения. Я обращался к Министерству строительства и предлагал разработать госпрограмму, которая бы обеспечила этот уровень. Если этого не сделать, задача Президента Владимира Путина — выйти к 2020 году на рубеж в 100 млн квадратных метров введённого жилья, выполнена не будет. Максим МАРАМЫГИН, директор Института финансов и права УрГЭУ: — Министр выступал в ключе проблем цифровизации экономики, о которых говорит Президент РФ. Необходимо вкладываться в кадры. Для решения задачи необходимо обеспечить приток молодых кадров в образование. Сегодня труд преподавателя, к сожалению, оплачивается невысоко, и львиная доля работы педагогов никакого отношения к образованию не имеет. Надо освободить преподавателя от вороха бумажной работы и снизить нагрузку. У профессора в европейском институте нагрузка 240–400 часов в год. При такой нагрузке есть время заниматься наукой и вести разработки для промышленности. У нас норматив 900 часов в год. При этом многие профессора вынуждены работать на полторы ставки. При такой нагрузке времени не хватает не только на науку, но и на жизнь.