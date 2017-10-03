На 100+ Forum Russia в Екатеринбурге расскажут о правильной транспортной реформе

В этом году форум займет не один, а целых два павильона ЭСКПО общей площадью 20 000 квадратных метров. Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет Транспортная революция в Екатеринбурге

Екатеринбург в 2017 году готовится к транспортной реформе и внедрению нового проекта маршрутной сети общественного транспорта.

Организаторы анонсировали работу четвёртого Международного форума и выставки высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. В преддверии перехода на новую транспортную схему в 2019 году самым ожидаемым спикером форума станет эксперт по транспорту из США Вукан Вучик с докладом «Как не повторять ошибки городов, организованных вокруг автомобилей».

По словам члена Совета Федерации Аркадия Чернецкого, задача форума – сломать стереотипы о неоправданной дороговизне и сложности высотных и уникальных объектов и способствовать развитию уникальных методик строительства.

Фото: Владимир Мартьянов

За год, прошедший с третьего форума (с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года) в Екатеринбурге введено в эксплуатацию 18 жилых зданий выше 75 метров, общей площадью квартир 529 тысяч квадратных метров. и два общественных здания площадью 102 тысяч «квадратов».

Фото: Владимир Мартьянов

Ответственный секретарь Оргкомитета 100+ Forum Russia, исполнительный директор Ассоциации строителей Урала Вера Белоус представила журналистам программу, в которой заявлено 350 спикеров, из них 45 иностранных.

Фото: Владимир Мартьянов

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков анонсировал демонстрацию на выставке единственного в регионе строительного 3D-принтера. Фото: Владимир Мартьянов.

Фото: Владимир Мартьянов

Доктор Вукан Вучик с 1967 года работает в Университете Пенсильвании штата Филадельфия и является его почётным профессором в области проектирования транспортных систем. Он был консультантом Министерства транспорта США, городов Белграда, Пекина, Лимы, Неаполя, Перта, Филадельфии, Рима, Сингапура и транзитных агентств BART, WMATA, NYCT, SEPTA, TTC, Московского метрополитена и многих других. Фото: пресс-служба 100+ Forum Russia.