Экономика 3 октября 2017, 12:50

На 100+ Forum Russia в Екатеринбурге расскажут о правильной транспортной реформе

В этом году форум займет не один, а целых два павильона ЭСКПО общей площадью 20 000 квадратных метров. Фото: Владимир Мартьянов

В этом году форум займет не один, а целых два павильона ЭСКПО общей площадью 20 000 квадратных метров. Фото: Владимир Мартьянов

Сюжет

Транспортная революция в Екатеринбурге
Екатеринбург в 2017 году готовится к транспортной реформе и внедрению нового проекта маршрутной сети общественного транспорта.



Организаторы анонсировали работу четвёртого Международного форума и выставки высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. В преддверии перехода на новую транспортную схему в 2019 году самым ожидаемым спикером форума станет эксперт по транспорту из США Вукан Вучик с докладом «Как не повторять ошибки городов, организованных вокруг автомобилей».

По словам члена Совета Федерации Аркадия Чернецкого, задача форума – сломать стереотипы о неоправданной дороговизне и сложности высотных и уникальных объектов и способствовать развитию уникальных методик строительства. 

Аркадий Чернецкий, 100+ Forum Russia

Фото: Владимир Мартьянов

За год, прошедший с третьего форума (с сентября 2016 года по сентябрь 2017 года) в Екатеринбурге введено в эксплуатацию 18 жилых зданий выше 75 метров, общей площадью квартир 529 тысяч квадратных метров. и два общественных здания площадью 102 тысяч «квадратов».

Александр Якоб, 100+ Forum Russia

Фото: Владимир Мартьянов

Ответственный секретарь Оргкомитета 100+ Forum Russia, исполнительный директор Ассоциации строителей Урала Вера Белоус представила журналистам программу, в которой заявлено 350 спикеров, из них 45 иностранных. 

Вера Белоус, 100+ Forum Russia

Фото: Владимир Мартьянов

Министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков анонсировал демонстрацию на выставке единственного в регионе строительного 3D-принтера. Фото: Владимир Мартьянов.

Михаил Волков, 100+ Forum Russia

Фото: Владимир Мартьянов

Вукан ВучекДоктор Вукан Вучик с 1967 года работает в Университете Пенсильвании штата Филадельфия и является его почётным профессором в области проектирования транспортных систем. Он был консультантом Министерства транспорта США, городов Белграда, Пекина, Лимы, Неаполя, Перта, Филадельфии, Рима, Сингапура и транзитных агентств BART, WMATA, NYCT, SEPTA, TTC, Московского метрополитена и многих других. Фото: пресс-служба 100+ Forum Russia.

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