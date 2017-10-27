«Интер РАО» ищет поставщиков на Урале

Представитель "Интер РАО" Антон Веренин (слева) и глава свердловского минпрома Сергей Пересторонин обсуждают планы сотрудничества. Фото: Владимир Мартьянов

26 и 27 октября эксперты энергетического холдинга «Интер РАО» познакомились с предприятиями Свердловской области, выпускающими энергетическое и электротехническое оборудование. Энергетики ищут поставщиков инновационной продукции для техперевооружения своих объектов. Речь идёт о возможности заключения миллиардных контактов и масштабной загрузки уральских производств.

— Идёт процесс импортозамещения в части оборудования и материалов, реагентов, смол, необходимых для функционирования энергообъектов. У нас высокотехнологичное производство, которое включает подготовку и очистку воды, сжигание, хранение топлива, поэтому объёмы продукции разных отраслей, которые мы потребляем, очень большие, — заявил глава делегации — руководитель направления технического развития департамента техполитики «Интер РАО» Антон Веренин на совещании с представителями 50 промышленных предприятий Среднего Урала.

На встрече также присутствовал и.о. министра промышленности и науки Свердловской области Сергей Пересторонин, который пообещал потенциальным партнёрам субсидии на техперевооружение в случае заключения контрактов со свердловскими предприятиями.

После совещания свои производственные возможности энергетикам продемонстрировали около десятка компаний, среди которых Свердловский завод трансформаторов тока, Группа «СвердловЭлектро», «Эльмаш (УЭТМ)», Уральский турбинный завод, Инженерный центр энергетики Урала, ПО «УОМЗ» и другие.

— Я оцениваю потенциал свердловских производителей как очень высокий. Мы давно знаем предприятия Свердловской области в части энергетического оборудования. Хотелось бы более тесного взаимодействия и более широкого применения новых технологий, проведения научно-исследовательских работ, — резюмировал Антон Веренин.

Отметим, что объём инвестпрограммы «Интер РАО» в 2016 году составил 40 миллиардов рублей. В июне 2017 года губернатор Евгений Куйвашев и председатель правления «Интер РАО» Борис Ковальчук запустили в Верхнем Тагиле новый энергоблок ГРЭС и анонсировали инвестиционные планы в рамках подписания первого в Свердловской области специального инвестиционного контракта.