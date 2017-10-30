Первое в мире промышленное ICO успешно запущено на Урале

Фотоотчёт по производству химического оборудования для завода ZrCoin. Фото: личная страница Вадима Сычёва

На Урале успешно осуществляется первый в мире промышленный проект, финансируемый с помощью технологии блокчейна. На средства инвесторов начато строительство завода, который будет производить синтетический концентрат редкоземельного металла циркония с чистотой выше 66 процентов. Этот металл используется в производстве керамики, огнеупоров, стекла, легированной стали, а также в ядерной энергетике. Несмотря на то, что наша страна занимает третье место в мире по запасам содержащей цирконий руды, металл этот в России производят лишь несколько предприятий.

Крупные месторождения не разрабатываются из-за отсутствия у собственников средств для реализации масштабных проектов. Альтернативой является переработка отходов с помощью технологии, разработанной компанией ZrCoin. Учёным удалось создать способ, который позволяет получить из вторсырья стабильный концентрат диоксида циркония, не требующий введения в свой состав каких-либо дополнительных химических компонентов и позволяющий сразу использовать его в производстве. В рамках проекта были полностью собраны средства для строительства завода в промышленной зоне города Магнитогорска и приобретён участок земли с соответствующими коммуникациями. Общий объём инвестиций, собранных для строительства предприятия по технологии блокчейна, составил 119 миллионов рублей, что позволило компании приступить к постройке фабрики.

По словам руководителя проекта Вадима Сычёва, «при запуске инновационных проектов предпринимателю сложно привлечь инвестиции в венчурный проект, не потеряв контроль над своей технологией. С одной стороны, стартап может обратиться в банк, который, как правило, не претендует на участие в уставном капитале. Но кредитная организация выделяет крупное финансирование только под залог активов. В российских реалиях рыночная стоимость активов должна в два раза превышать сумму финансирования. С другой стороны, в реализацию проекта готовы вкладываться «бизнес-ангелы», однако они требуют долю в бизнесе от 50 до 80 процентов. Принимая такое предложение, авторы идеи фактически становятся наёмными менеджерами. В целом в нашей стране нельзя уйти от классического финансирования, однако у венчурных проектов есть возможность стартовать с помощью нового инструмента — ICO».

ICO является действительно новым инструментом сбора денег или криптовалют с использованием технологии блокчейна. Это гарантирует полную прозрачность всех этапов инвестирования. Единицей обмена служат токены, являющиеся условным аналогом акций предприятия, базовая стоимость которых в этом проекте первоначально была равна ½ от цены килограмма циркониевого концентрата. С марта 2018 года, после постройки завода, компания начнёт обратный выкуп исходя из расчёта 1 токен за килограмм циркониевого концентрата в денежном эквиваленте. Это позволит получить прибыль инвесторам, вложившим в ZrCoin как обычные деньги, так и криптовалюту.

По мнению исполнительного вице-президента Ассоциации российских банков Эльмана Михтиева, «радует, что для финансирования новых технологий используются новые технологии привлечения денежных средств. Однако при отсутствии регулирования такого способа финансирования, как ICO, риски тех, кто хочет заработать на инвестировании, гораздо выше. И поэтому любые инвестиции в такого рода проекты рано или поздно, но всегда должны быть «привилегией» профессиональных инвесторов, готовых рисковать собственными лишними средствами».