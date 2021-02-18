Почему дорожают колбаса и курятина?

По данным Свердловскстата, индекс потребительских цен на продовольственные товары составил 105,68 процента – в два с лишним раза больше, чем в 2019 году. Фото: Павел Ворожцов

На днях крупные мясопереработчики страны направили в федеральные торговые сети предупреждения о повышении цен. Колбасы, сосиски, мясные деликатесы, по их прикидкам, должны подорожать минимум на 10–15 процентов. Следом заявили о таких же намерениях производители мяса бройлеров и куриных яиц. В Министерстве сельского хозяйства считают, что оснований для роста цен нет, разве что в пределах инфляции. Но цены уже растут намного большими темпами, чем официальная инфляция.

Так, по данным управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям (Свердловскстат), всего за месяц, с декабря 2020 по январь 2021 года средние потребительские цены на свинину выросли в Свердловской области на два процента, на мясо охлаждённых и мороженных кур – более чем на 2,5 процента. Причём, по данным федерального «Центра агроаналитики», цены на свинину и мясо птицы стали стремительно расти с июня 2020 года. За этот период и кило свинины, и кило курятины в магазинах подорожали в среднем примерно на десять рублей. А ведь курица и свинина на протяжении последних лет были наиболее доступными по цене мясными продуктами для россиян. Теперь же, учитывая снижение доходов людей из-за пандемии, они могут стать роскошью. То же самое можно сказать о колбасных изделиях и сосисках, ведь основное сырьё для их производства – те же свинина и курятина.

Ростом цен на потребительском рынке правительство страны озаботилось ещё в декабре прошлого года с подачи Президента России Владимира Путина. Тогда глава государства в качестве примера необоснованного роста цен привёл факты подорожания сахара и подсолнечного масла. Правительству поручили сдержать рост цен, Минпромторг и Минсельхоз подписали соглашение с торговыми сетями и производителями о стабилизации цен на сахар и масло. Сдерживание цен тогда ограничилось этими двумя товарными группами. Но росла в цене и другая сельскохозяйственная продукция, например, зерно, которое используют ещё шире: как при производстве муки и хлеба, так и при выработке кормов, от цены которых прямо зависит себестоимость мяса, а значит, и цена тех же сосисок и колбасы.

Зерном мы торгуем со всем миром, поэтому держать цены на него приходится с оглядкой. Россия стала крупнейшим мировым экспортёром пшеницы, но для внутреннего рынка от этого одни проблемы. Цены на зерно растут четвёртый год подряд, удорожая стоимость кормов, муки. В январе этого года экспортная цена российской пшеницы третьего класса достигла рекордной величины в 300 долларов за тонну. Экспортные цены тянут за собой и внутренние. Например, в Свердловской области только за прошлый год, согласно данным Свердловскстата, цены на зерно выросли на 12 процентов. В приватной беседе с журналистом «Облгазеты» руководитель одного из свиноводческих предприятий на Урале признался, что для него комбикорм подорожал за два года почти в два раза, и это прямо сказывается на цене мяса.

Лишь на этой неделе, с 15 февраля, заработал механизм повышенных экспортных пошлин на пшеницу, ячмень и кукурузу, которым правительство страны намерено стабилизировать цены на внутреннем рынке. К этому времени из России уже вывезено почти 35 миллионов тонн зерна. Показатели прошлого сезона по вывозу пшеницы превышены на 23 процента, по ячменю – на 49 процентов.

Кстати, в прошлом году Россия собрала очень хороший урожай. Сбор зерна превысил 133 миллиона тонн, пшеницы – 85 миллионов тонн, что стало вторым по величине урожаем этой культуры в постсоветский период. Урожай ячменя достиг максимума за последние 12 лет. При таком урожае как-то странно поднимать цены на мясо.

КОММЕНТАРИИ Вера СОЛОВЬЁВА, директор Института торговли, пищевых технологий и сервиса Уральского государственного экономического университета: – Рост цен и на мясную продукцию, и на муку связан с ростом цен на зерно. Зерна в России в прошлом году выращено очень много, и его производители, на мой взгляд, увлеклись его продажей. Поскольку продажи за границу шли по ценам мировым и достаточно высоким, они, к сожалению, стали работать по этим же ценам и на российском рынке. А зерно – это такое сырьё, которое тянет за собой ценообразование большого ряда другой продукции. Константин ЮРЧЕНКО, доцент Института экономики и управления Уральского федерального университета: – Рост цен на мясную продукцию я бы связал с ростом издержек отрасли. 2020 год был сложным, и эти сложности сдерживали повышение цен, поскольку на руках у населения было мало денег, спрос был занижен. Сейчас, когда ситуация немножко поправляется, у производителей появились основания для повышения цен на свою продукцию. Но ничего страшного я в этом не вижу. Просто то, что должно было случиться постепенно, в течение всего прошлого года, сконцентрировалось в одном моменте, то есть сейчас.