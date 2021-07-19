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Экономика / Агропромышленный комплекс
19 июля 2021, 18:03

В Тавде хотят ввести режим ЧС из-за почвенной засухи

Березовские пески

Нынешняя засуха негативно сказалась на сельхозугодьях не только Тавды, но и Ирбитского района и других округов Фото: Галина Соловьёва

Администрация Тавдинского ГО решила обратиться к губернатору региона Евгению Куйвашеву с просьбой ввести на территории режим чрезвычайной ситуации. Причина – аномально жаркая погода, повлёкшая за собой сильную засуху почвы.

Как выяснилось, в мэрию поступило обращение от Туринского управления агропромышленного комплекса областного Минагропрома. Главный специалист управления Ирина Свалова проинформировала, что жаркая, сухая погода отразилась на всходах яровых культур и росте многолетних трав. Это привело к снижению урожайности сельскохозяйственных культур, а значит, планы по заготовке кормов на предстоящую зиму будут не выполнены. «Проведённым комиссионным обследованием установлена гибель 55 га посевов и недобор продукции с 2 335 га, сумма материального ущерба составляет 13654,4 тысяч рублей», цитирует специалиста пресс-служба мэрии. По закону эта ситуация может классифицироваться как ЧС регионального характера, но решение о введении ЧС должны принять областные власти.

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  • Опубликовано в №129 от 20.07.2021 
Областная газета Свердловской области
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