Уральское молоко пойдёт на питание для новорождённых

На Среднем Урале запускается пилотное производство отечественных белковых компонентов. Фото: Максим Смагин

В Свердловской области стартует инновационный проект по глубокой переработке молока, очень важный не только для региона, но и для России в целом. Предприятия, участвующие в нём, освоят производство отечественных белковых компонентов – основы сухих молочных смесей для питания новорождённых и детей до шести месяцев. Уральские фермы будут поставлять для высокотехнологичного производства самое качественное молоко. Это поможет стране избавиться от зарубежной зависимости в поставках компонентов для детского питания.

Заколдованный круг

После развала СССР в России оказалась практически полностью похоронена ингредиентная база для производства заменителей грудного молока, энтерального и спортивного питания. Предприятия, производящие сухие молочные смеси для новорождённых, перешли на использование иностранного сырья. Уйти от этой зависимости очень сложно: дело в том, что основным компонентом для производства адаптированных молочных смесей является сухая молочная сыворотка СДС-90. Согласно классической технологии, получают её из отходов производства высококачественных твёрдых сыров – из так называемой сладкой подсырной сыворотки, которой в нашей стране вырабатывается крайне мало. Потому что твёрдых сыров мы производим тоже мало – сказывается недостаток сыропригодного молока. Да, в России при переработке молока получают миллионы тонн сыворотки, которая выливается и не используется. Но это – творожная кислая сыворотка, из которой получить качественные белковые компоненты крайне сложно.

Выходил заколдованный круг, вырваться из которого помогли разработки российской науки и инициатива уральских предпринимателей. А ещё – поддержка государства, в том числе губернатора Сврдловской области. Так, заседание Правительства России 20 июля началось с представления бизнес-проекта, утверждённого кабмином. Впервые на таком высоком уровне был дан зелёный свет комплексному научно-техническому проекту полного инновационного цикла.

– Проект получит государственную поддержку, – сказал на открытии этого заседания председатель Правительства России Михаил Мишустин. – Символично, что решение принято в объявленный президентом год науки и технологий. Речь идёт о создании пилотного производства отечественных белковых компонентов. Они станут основой сухих молочных продуктов, которые используются в детском питании. Сейчас большая часть смесей для малышей делается из зарубежного сырья. Важно снизить зависимость российских компаний от иностранных компонентов, научиться выпускать их в нашей стране.

Общий объём инвестиций должен составить 1,5 миллиарда рублей. Из них 300 миллионов рублей поступят из федерального бюджета и будут использованы для поддержки научных институтов и организаций. В этом проекте совместно работают 16 компаний и научных организаций. А мотором его стал уральский бизнес: задействованы такие наши молочные предприятия, как ООО «Молочный кит», АО «Полевской молочный комбинат», АО «Богдановичский городской молочный завод», ООО «Победа-1», а также инициатор проекта – группа компаний (ГК) «Победа». Цель – создание опытного производства углеводно-белковых компонентов для изготовления заменителей грудного молока объёмом от 900 до 1100 тонн в год. В дальнейшем этот научный и технологический задел можно будет тиражировать дальше.

Революция в молочном деле

В чём новаторство авторов этого проекта? Они придумали, как сывороточные белки извлекать в процессе переработки свежего молока. Главное, что вместо высокотемпературной пастеризации, обеспечивающей бактериологическую безопасность продукта, но разрушающей сывороточный белок, предложена технология очистки мембранным способом, сохраняющая продукт. В итоге качество такого белкового компонента получилось даже выше того, что производится по классической технологии из подсырной сыворотки. Помимо этого, из переработанного молока будет производиться и обычный ассортимент молочной продукции: сметана, творог и другое. Получается комплексная переработка молока.

– Можете назвать это своего рода революцией в молочном комплексе, – прокомментировали эффект от проекта в ГК «Победа». – Если сейчас производитель молока получает от переработчика плату только за молочный белок и жир, то в нашем случае мы стараемся прийти к тому, чтобы ему платили также за сывороточный белок и лактозу. Количество сывороточного белка и лактозы в молочном сырье составляет почти 40 процентов от содержания жира и белка. Получается, что при тех же трудозатратах сельхозтоваропроизводители смогут получать на 40 процентов больше в деньгах.

Выгоду ощутят и потребители. Как считают в ГК «Победа», реализация комплексного проекта позволит уменьшить цену на адаптивные сухие молочные смеси на 30 процентов. Произойти это должно за счёт отсутствия ввозных пошлин, налога на добавленную стоимость и снижения транспортных издержек. Также снижению продажной стоимости будет способствовать сокращение затрат на переработку молочного сырья и возможность сбыта сопутствующих компонентов – лактозы, казеина, масложировых продуктов. Но главное – появится возможность гарантировать качество и безопасность продуктов питания для новорождённых. Ведь производство будет расположено на территории нашей страны и на нём будет налажен строгий входной контроль сырья.

Детское место

Завод по изготовлению отечественных белковых компонентов уже построен – он расположен на территории Ханты-Мансийского автономного округа, в полутора километрах от границы со Свердловской областью. Как пояснили в ГК «Победа», причин того, что предприятие появилось в соседнем регионе, несколько.

Во-первых, для такого производства важна удалённость от промышленных объектов, отсутствие в воздухе мелких зольных примесей.

Во-вторых, сыграла роль заинтересованность руководства соседнего региона в появлении на его территории наукоёмкого производства. Для этого правительство ХМАО будет субсидировать доставку молочного сырья с ферм, расположенных в Свердловской области, на это предприятие. Создана сырьевая база для реализации проекта: ГК «Победа» располагает на фермах Среднего Урала дойным стадом в четыре тысячи голов.

В 2023 году на новом заводе планируется произвести 5 610 тонн молочных продуктов. Этот объём включает в себя и выпуск белковых компонентов, которые будут поставляться на расположенное в Москве предприятие «Инфаприм» – единственный в России завод по производству молочных смесей для новорождённых. Задача участвующих в проекте на данной стадии – полностью закрыть потребности УрФО в отечественных белковых компонентах для детского питания, что составляет 10–12 процентов рынка Российской Федерации.

То, что такой проект появился на Среднем Урале, – неслучайно. В Свердловской области уже работает один из лучших в стране заводов по производству детского молочного питания – Богдановичский городской молочный завод. Всё это стало возможным благодаря высокому качеству местного молока. Свердловская область одна из немногих в стране, где полностью избавились от такого тяжёлого заболевания животных как лейкоз коров, которое влияет на качество и безопасность молока.

Также наш регион является одним из лидеров по объёмам производства молока. С пуском нового производства специализация местного молочного животноводства как главного поставщика сырья для выработки продуктов детского питания только возрастёт. А значит, возрастут и доходы, так как молочное сырьё для детского питания ценится особенно высоко.

Эту корову на нынешнем Иннопроме заметили многие посетители выставки. Она символизирует инновационный подход в молочном производстве и сельском хозяйстве страны. Фото: Павел Ворожцов

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