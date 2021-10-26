Свердловские аграрии вынуждены массово закупать в других регионах корма для скота после засухи

В этом году средняя урожайность зерновых в нашем регионе упала до 17,7 центнера с гектара, в Каменском округе – до 13 центнеров. Так мало не намолачивали с 90-х годов. Фото: Алексей Кунилов

Позади уборка урожая, и результаты заготовки кормов, копки картофеля и обмолота зерновых – самые неутешительные. Больше всего селян тревожит, что из-за поразившей этим летом Средний Урал засухи может пострадать молочное животноводство – основная отрасль нашего сельского хозяйства. Уже сейчас впервые за постсоветский период свердловские хозяйства стали запасать солому, а некоторые – завозить сено и сенаж из других регионов. Собственных кормов в регионе катастрофически мало.

Голодная зимовка?

По оперативным данным министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области, на 22 октября валовой сбор картофеля в товарных хозяйствах региона составил 186 тысяч тонн. Это почти на четверть ниже прошлогоднего – в 2020 году было произведено 232 тысячи тонн клубней. Моркови накопали почти на треть меньше – 12,1 тысячи тонн вместо прошлогодних 18,2 тысячи тонн. Также недобрали почти треть зерна – 545 тысяч тонн, в прошлом году было 722 тысячи тонн.

Не лучше ситуация и с заготовкой кормов для крупного рогатого скота: сена и силоса наши аграрии запасли всего 62 процента от плана, сенажа – 85 процентов. Всего, переводя на привычную для животноводов терминологию, получилось по 22,1 центнера кормовых единиц – в прошлом году было 29 центнеров при норме 30. Не хватает почти трети кормов. Но если дефицит картофеля и моркови на своём столе мы можем компенсировать другими продуктами, то недостаток объёмистых кормов в коровьих рационах, того же сена и силоса, восполнить ничем другим нельзя.

При этом самым пострадавшим оказался Каменский городской округ: из-за засухи там заготовили лишь треть необходимых кормов – 8,9 центнера кормовых единиц на условную голову скота. Это реальная перспектива голодной зимовки для скота. Не зря каменские сельхозпредприятия уже озаботились покупкой объёмистых кормов в других регионах, чего область не делала даже в засушливом 2010 году.

Перевоз дороже корма

– Тяжёлая ситуация с кормами у всех производящих молоко хозяйств, – говорит руководитель Каменского территориального управления АПК минагроторга области Владимир Диденко. – В связи с этим они заключают договоры с предприятиями Тюменской области, с нашими сельхозтоваропроизводителями из Талицкого, Ирбитских районов о поставке сена, сенажа и силоса.

Так, по словам Владимира Диденко, ПАО «Каменское» заключило договоры на поставку почти семи тысяч тонн сочных и грубых кормов. Для справки: агрохозяйство «Каменское» входит в группу «Синара» и является одним из крупнейших сельхозпредприятий области по производству молока. Некоторые хозяйства уже начали завозить корма.

– Мы уже привезли «длинномер»: 10 тонн сена из Тюменской области, – говорит руководитель некоммерческого партнёрства «Сельхозпредприятие во имя великомученика Георгия Победоносца Екатеринбургской епархии Русской православной церкви» Николай Красиков. – За сено заплатили 35 тысяч рублей и за доставку 36 тысяч. Получается, доставка обходится во столько же, сколько сами корма.

В этом сельхозпредприятии – 500 голов крупного рогатого скота, из них 200 коров. По расчётам Николая Красикова, для них потребуется привезти 250 тонн сена и две тысячи тонн силоса. Всего предстоит сделать сотни рейсов. В масштабах области – десятки тысяч. Доставка кормов со стороны будет непростой задачей для наших хозяйств не только с технической точки зрения, но и с финансовой. Сено агрохозяйство епархии закупило по цене 3,5 тысячи рублей за тонну, сенаж предлагают от 4 до 7 тысяч рублей. В этом году грубые и сочные корма подорожали в два-три раза.

«Соломонаж» выручает

– Цена на молоко – 25 рублей за килограмм. Его продажа не окупит предстоящие затраты по приобретению кормов. Но сколько сможем, будем пытаться закупать, чтобы сохранить скот. Вырезать его легко, а растить придётся три года, – говорит Николай Красиков.

Как пояснили в Союзе животноводов Урала, с начала года закупочные цены на молоко выросли на четыре процента и составляют в среднем 26 рублей 57 копеек за килограмм. При этом белковые компоненты – соевый шрот, рапсовый жмых – подорожали на 40–60 процентов.

– Из-за роста стоимости кормов себестоимость производства молока сейчас приблизилась к его отпускной цене. И те хозяйства, которым придётся закупать корма на стороне, могут оказаться в тяжёлой финансовой ситуации, – считает исполнительный директор Союза животноводов Урала Елена Стафеева.

Смогут ли наши хозяйства справиться с такой нагрузкой? К сожалению, получить комментарий по этому поводу непосредственно у министра агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Артёма Бахтерева не удалось. Отказался говорить об этом и председатель комитета по аграрной политике и земельным отношениям Законодательного собрания Свердловской области Михаил Копытов.

А между тем сами аграрии выбирают проверенный столетиями способ борьбы с бескормицей – солому. Рецепт сочного корма из неё, который в советские годы называли в народе «соломонаж», Николай Красиков не использовал с тех давних времён. Нынче он пригодился, хотя уже многие годы на уборке зерновых солому измельчают и разбрасывают по полю. В этом году рачительные хозяева стали собирать её в валки и прессовать.

– Сколько смогли, мы заготовили соломы: по старому рецепту добавили в неё зерновую дроблёнку, смешали с закваской, поливали водой. Что получилось, пока не знаю – траншею с соломонажем ещё не раскрывали, – смеётся наш собеседник.

Козий SOS! Больше всех страдают от роста цен на корма мелкие фермерские хозяйства. Эльвира Гречина из Сысертского городского округа держит у себя в хозяйстве около 180 голов коз редкой нубийской породы. Нынче засуха и ковид подкосили хозяйство. – Сена осталось на пять дней, – говорит Эльвира Гречина. – Мы всегда покупали корма, но нынче из-за засухи они очень дорогие. В том году из-за пандемии козлят практически не смогла реализовать, и в этом тоже. Мы остались без денег и без кормов. Я просила помощи у сообщества козоводов, частично мне помогли, но зиму нам не пережить. Жаль, что ценное стадо коз будет пущено под нож.

Как в 1975 году спасли животноводство области? В 1975 году прошлого века в Свердловской области случилась жесточайшая засуха, скот остался без кормов. Тогдашний первый секретарь обкома партии Яков Рябов принял решение заготавливать корма на севере области. Вот что вспоминает об этом Эдуард Ясиновский, ветеран свердловского агропрома, которому сейчас 90 лет: – Начальники слетали на вертолёте в Гаринский район на разведку, а там огромные луга. Я в то время был заместителем у Алексея Нестерова, руководившего свердловским агропромом. Мне дали поручение организовать в этом районе заготовку кормов. Надо было распределить на этой территории силы шести-семи районов. Дорог там нет, тюремное начальство дало баржи, и мы переправили по рекам уйму техники – одних только тракторов 200 машин, плюс горючее. Работало на заготовке кормов около двух тысяч человек. Выкосили всё, потом вывозили зимой на тракторах. Заготовили таким образом 22 тысячи тонн сена и спасли животноводство области.

Самым дефицитным товаром на селе сегодня стали рулоны сена. Цена на них поднялась до 3.5–4,5 тысячи рублей, в четыре раза превысив прошлогоднюю. Фото: Алексей Кунилов