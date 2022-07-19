Цены падают, прилавки радуют

По информации Свердловскстата, в июне цены на фрукты и овощи на Среднем Урале упали более чем в два раза по сравнению с маем. Фото: Владимир Мартьянов

По данным Росстата, годовая инфляция в Свердловской области в июне снизилась с 17,2 до 15,6 процента. Столь существенное сокращение обеспечено в первую очередь за счет увеличения производства мясной продукции и роста поставок свежих овощей и фруктов из южных регионов страны и ближнего зарубежья. К концу лета инфляция может снизиться еще на несколько процентных пунктов, считают эксперты.

Продукты дешевеют

Уровень годовой инфляции в Свердловской области по итогам июня составил 15,6 процента, что ниже общероссийского показателя (15,9 процента). В Уральском главном управлении Банка России пояснили, что значительнее всего снизились темпы роста цен на продукты питания. В первую очередь речь идет о летних фруктах и овощах. На это повлияли поставки свежего урожая из Краснодарского края, Ростовской области и других южных регионов, где из-за теплой весны сбор овощей, ягод и фруктов начался раньше обычного. Ситуация с ценами на мясо тоже улучшилась – для кошельков свердловчан это хорошая новость.

– На Среднем Урале впервые с марта 2022 года замедлился годовой рост цен на мясопродукты. Это произошло вследствие расширения объемов их производства по всей стране. Кроме того, в связи с вводом ограничений на экспорт зерна, сои и соевого шрота снизились затраты животноводческих хозяйств и птицефабрик на корма, – рассказал экономист Уральского ГУ Банка России Олег Оборин.

По словам заведующего сектором финансового и стратегического развития Института экономики УрО РАН доцента Алексея Пасынкова, основные причины замедления инфляции – это практически двукратное снижение курса доллара, что уменьшило издержки предприятий, и сокращение спроса со стороны населения в связи с отставанием роста зарплат от инфляции.

Импорт увеличился

Существенный вклад в снижение цен на продовольствие внесло и расширение торговых отношений с дружественными государствами. С начала лета импорт продуктов питания из ближнего зарубежья значительно вырос, чему способствует продолжительное укрепление рубля. По словам министра международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Вячеслава Ярина, тема поставок в регион южной плодоовощной продукции, орехов, сухофруктов – одна из центральных на переговорах с представителями стран Центральной Азии.

Интерес к ней взаимный. В частности, в этом году значительно активизировался диалог с партнерами из Таджикистана. Возможности импорта овощей и фруктов обсуждаются и на переговорах с Ираном, Вьетнамом и другими странами.

– Мы стремимся к тому, чтобы на стол уральцев поступали качественные южные фрукты и овощи по приемлемой цене. А у стран с теплым климатом эта продукция является важной статьей экспорта. В Свердловской области есть вся необходимая инфраструктура, которая позволяет принимать, оформлять, сохранять скоропортящиеся продукты. В регионе, к примеру, успешно работает совместный проект России и Узбекистана – «зеленый коридор». Наш товарооборот с этой республикой постоянно растет, мы фиксировали это даже в пандемию. По данным генконсульства Узбекистана, на недавнем ИННОПРОМе предприятия страны заключили контракты на сумму свыше 70 миллионов долларов США, где первой статьей называются поставки плодоовощной продукции. А накануне выставки контракты на поставку своих товаров на один миллион долларов заключили у нас в регионе сельхозпроизводители из Казахстана, – добавил Вячеслав Ярин.

Результаты этой работы уже видны. По некоторым позициям рост стал просто взрывным. Например, по сравнению с первым полугодием 2021-го поставки дынь и арбузов, в первую очередь из Кыргызстана, выросли по весу с 384 до 1 828 тонн, а капусты, в том числе китайского производства, – с 336 до 944 тонн.

Не только продовольствие

Снизилась инфляция и на непродовольственные товары: в июне по сравнению с маем она сократилась на 1,98 процентных пункта и составила 18,4 процента. Произошло это из-за снижения спроса на одежду, обувь, бытовую химию, косметику, электронику, легковые автомобили, топливо, мебель и стройматериалы – по последней категории зафиксировано более чем четырехкратное снижение. В Уральском ГУ Банка России отмечают, что сокращение экспорта бензина, стали и древесины в условиях санкций привело к увеличению их предложения и снижению цен на внутреннем рынке. Как следствие, снизились издержки нефтеперерабатывающих предприятий, мебельных фабрик и производителей стройматериалов.

В целом же эксперты едины во мнении, что цены на продукты и непродовольственные товары до конца осени продолжат снижаться. В Банке России ожидают, что по итогам года инфляция составит 14–17 процентов. Вместе с тем Алексей Пасынков считает, что при сохранении сегодняшних тенденций инфляция в Свердловской области на ближайшую перспективу будет колебаться около тех значений, которые установились сегодня. А вот дальше многое зависит от курса иностранной валюты, динамики зарплат у населения, доходов и расходов бюджетов, которые сложно прогнозировать в нынешних экономических условиях.

По информации Уральского таможенного управления, в первой половине 2022 года в Свердловскую область начались поставки: из Узбекистана – картофеля, салата-латука, цикория, сушеных овощей и цитрусовых;

из Казахстана, Ирана и Израиля – бобовых, фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго, мангостана;

из Египта и Китая – замороженных овощей, абрикосов, черешни, персиков.