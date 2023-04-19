Свердловские аграрии выходят на поля

Посевная кампания ежегодно проводится в середине апреля – начале мая в муниципалитетах, где особенно развито сельское хозяйство. Это Ирбитский, Камышловский, Алапаевский, Красноуфимский районы и другие территории. Фото: Галина Соловьёва.

На Среднем Урале стартовала подготовка к посевной кампании. В этом году свердловским аграриям под яровые культуры отведено около полумиллиона гектаров. Санкции на график работ не повлияли: сельхозпроизводители, чтобы не зависеть от импорта, переходят на российские семена и технику – такую задачу им поставил губернатор Евгений КУЙВАШЕВ. По решению главы региона с начала года на поддержку аграриев уже направлено около миллиарда рублей, еще столько же они получат к маю. Это рекорд для региона, рассказала областной министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна КУЗНЕЦОВА.

Рассчитываем на себя

Работа сельхозпроизводителей во многом зависит от погодных условий – земля еще не достаточно прогрелась, а на сельхозугодьях ближе к северу лежит снег. Как только в регионе окончательно потеплеет, аграрии сразу приступят к севу. По словам Анны Кузнецовой, в этом году в Свердловской области под эти цели отводятся почти 783 тысячи гектаров земли. На них будут высажены зерновые и зернобобовые культуры, а также овощи открытого грунта (картофель, морковь, лук, свекла) и масличные культуры (рапс, лен).

Семенами сельхозпроизводители полностью обеспечены. Подготовка к посевной идет в штатном режиме.

– Семена зерновых и картофеля – нашей, уральской селекции, аграриям они хорошо известны. Семена овощей открытого грунта – напротив, на 90 процентов зарубежного производства. Губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу постепенно переходить на российских производителей. Думаю, что в ближайшие два года она будет решена и мы больше не будем зависеть от импортных поставок. В России и в нашем регионе есть замечательные специалисты в области селекции. Уверена – они справятся, – рассказала Анна Кузнецова.

Более того, в регионе уже создан стратегический запас семян на 2024 год – пшеницы, овса, ячменя, гороха и других культур, сообщил директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН Никита Зезин.

– Мы учли опыт засушливых, малоурожайных лет и подстраховались. Кроме того, в 2022 году на базе нашего центра заработала современная линия подготовки семян от белорусского производителя. Оборудование приобретено по нацпроекту «Наука и университеты», его стоимость – более 100 млн рублей. Линия себя оправдала: зерно чистое, соответствует всем ГОСТам. С ее помощью за три месяца был выполнен годовой объем работ. Это технологический прорыв для региона и гарантированный урожай с полей, – говорит он.

Техника готова к посевной практически на сто процентов, заявила Анна Кузнецова. В этом году из областного бюджета на модернизацию регионального агропарка были выделены 500 млн рублей, что на 200 млн рублей больше, чем в прошлом.

– Сельхозпроизводители приступили к плановым ремонтам техники еще минувшей осенью, сейчас идет завершающий этап. Машины в большинстве своем импортные, и аграрии заранее сделали заказы на запчасти, так как сроки их поставок увеличились. Чтобы исключить ненужные риски в будущем, ориентируем сельхозкооперативы поэтапно переходить на российскую и белорусскую технику. Уже закуплены 44 новые машины белорусского производства – этой весной они выйдут на поля, – сообщила Анна Кузнецова.

Глава МинАПК также отметила, что аграрии запаслись необходимыми горюче-смазочными материалами и приобрели для посевной порядка 18 тысяч тонн минеральных удобрений. Кроме того, по просьбам сельхозпроизводителей областные власти расширили программу мелиорации земель – это порядка 2,9 тысячи гектаров. Мелиорация (технологический способ орошения почвы. – Прим. «ОГ».) позволяет делать земли менее зависимыми от погодных условий, чтобы в итоге засуха не повлияла на объемы урожая.

Рекордная поддержка

По словам Анны Кузнецовой, посевная кампания в регионе пройдет за счет собственных средств аграриев и государственных субсидий, частично компенсирующих их затраты. На поддержку сельхозпроизводителей уже направлены из областного бюджета 960 млн рублей, к маю им будет перечислен еще миллиард рублей. Это рекорд для области. В общей сложности в этом году свердловские сельхозпроизводители получат более пяти миллиардов рублей из регионального и федерального бюджетов. Это тоже беспрецедентная сумма.

Многие аграрии воспользовались возможностью взять краткосрочные кредиты по льготной ставке 3–5 процентов годовых, сообщила Анна Кузнецова. Эту возможность предоставили федеральные и областные власти. Общий объем заемных средств составил 3,3 млрд рублей, что значительно больше, чем в прошлом году.

Прогнозов по урожайности в МинАПК пока не дают – многое зависит от погоды. Перед ведомством стоит задача собрать к осени не менее 690 тысяч тонн зерновых, 250 тысяч тонн картофеля, 44 тысячи тонн овощей открытого грунта. В регионе будет сделано все возможное для достижения этих показателей, подчеркнула Анна Кузнецова.

Это интересно Эксперты Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центра УрО РАН вывели два гибрида скороспелой кукурузы, из которой заготавливается корм для коров – карнаж. У него высокое содержание белка и крахмала, и по энергоэффективности он превышает силос. Такой корм повышает качество молока. В СПК Килачевском Ирбитского района его уже используют. Кроме того, эксперты вывели засухоустойчивые сорта пшеницы, ячменя, картофеля. Интерес к ним проявили несколько российских регионов, а также Казахстан. Сейчас специалисты работают над сортами сои – еще одной перспективной зернобобовой культурой.