Молочные реки Килачевского СПК

Базовой отраслью для экономики Восточного управленческого округа, объединяющего 32 муниципалитета, является сельское хозяйство. Здесь расположена треть всех пахотных земель региона, половина посевной площади зерновых культур и поголовья крупного рогатого скота. Больше всего агропредприятий – свыше 50 – сосредоточено в Ирбитском районе. Абсолютным лидером является сельскохозяйственный производственный кооператив (СПК) «Килачевское», которым более 30 лет руководит Анатолий НИКИФОРОВ. Он рассказал «ОГ», как предприятие развивается сегодня и в чем секрет его успеха.

СПК «Килачевское» в этом году отмечает 65-летие. Сегодня это многоотраслевое высокомеханизированное хозяйство, которое поставляет натуральные продукты – молоко и мясо – жителям Свердловской области. Кооператив использует 13,5 тысячи гектаров пашни и имеет мощную производственную базу: два современных молочных комплекса в селе Килачевском и поселке Первомайском, три зерносушилки производительностью 50 тонн в час каждая, два ангара для хранения зерна по восемь тысяч тонн, линию по подработке высококачественных семян от ведущих мировых производителей. В СПК «Килачевское» рекордное для Свердловской области поголовье крупного рогатого скота – 9,3 тысячи голов. Дойное стадо составляет 3,4 тысячи голов, валовое производство молока – 126 тонн в день. Это тоже региональный рекорд, превосходящий, кстати, суммарные показатели некоторых регионов страны, к примеру, Хабаровского края.

– К успеху мы шли долго, с «лихих 90-х», когда на месте СПК еще действовал советский колхоз «Россия». Тогда вся экономика страны переходила на рыночные отношения, и в условиях безде­нежья выжили только те, кто смог адаптироваться к новым реалиям. Мы поставили себе задачу во что бы то ни стало сохранить поголовье крупного рогатого скота и собственную кормовую базу. Постепенно капитально ремонтировали имеющиеся фермы и цеха. Следили за новыми технологиями в сельском хозяйстве. В общем, укрепляли экономику, а не пускали деньги на ветер. Сейчас в нашем СПК созданы все условия для работы, персонал насчитывает 620 человек, средняя заработная плата составляет 70 тысяч рублей. Такого в других сельхозкоопе­ративах региона нет, – говорит Анатолий Никифоров.

Досье «ОГ» Анатолий Никифоров Родился в 1954 году в деревне Фочи Ирбитского района. Окончил Свердловский сельскохозяйственный институт. Работал главным инженером колхоза «Ленинский путь», с 1987 года работает председателем колхоза им. Чапаева. С 1991 года – председатель СПК «Килачевское». Награжден медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени. Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации. В апреле 2023 года удостоен звания «Почетный гражданин Свердловской области». Фото: департамент информполитики Свердловской области

Качество килачевского молока – высочайшее: сегодня его закупают молочные заводы в Серове, Ирбите, Полевском, Богдановиче, а также российское подразделение французской компании «Danone», в том числе для производства детского питания. Кооператив уже несколько лет участвует в реализации национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса»: в его рамках на территории СПК построены животноводческие комплексы с доильными залами «Карусель», корпуса для содержания коров, телятники. Большую часть средств на строительство выделило само предприятие из собственной прибыли, субсидию также выделило областное правительство.

Результаты работы оценил губернатор Евгений Куйвашев, посетивший СПК в 2021 году.

– Подобные хозяйства – это не только производство молока. Это рабочие места, сохранение и развитие сельских территорий. Благодаря грамотной экономической стратегии живет и развивается не только сам кооператив, но и весь Ирбитский район и восток области, – отметил Евгений Куйвашев.

По словам Анатолия Никифорова, успех СПК «Килачевское» во многом обусловлен еще и наличием устойчивой кормовой базы для собственного животноводства. Кооператив выращивает зерновые культуры на фураж и семена, рапс для производства рапсового масла и жмыха, картофель. В СПК работают пять растениеводческих бригад, и они тоже внедряют передовые технологии. Недавно в «Килачевском» ввели в эксплуатацию современный зерносушильный комплекс VESTA 50 производительностью 50 тонн в час. Для улучшения условий хранения зерна построен ангар вместимостью до 800 тонн.

– Мы сумели преодолеть тяжелые времена и выйти в лидеры благодаря слаженной работе всех членов кооператива. Очевидно, что развитие аграрного сектора невозможно без современных объектов и технологий. Большую помощь в этом оказывает правительство Свердловской области, – резюмирует Анатолий Никифоров.