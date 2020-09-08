Что приобретал бизнес Среднего Урала для борьбы с COVID-19?

На средства спецсчёта закупались маски и другие средства индивидуальной защиты. Фото: Галина Соловьёва

Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей подвёл итоги работы специального счёта «Стоп коронавирус», созданного для борьбы с COVID-19 на Среднем Урале. Как отметил первый вице-президент СОСППа Михаил Черепанов, спецсчёт был создан для того, чтобы «тушить коронавирусный пожар». При этом удалось создать систему, которая работает без бюрократии.

По его словам, счёт был открыт 23 марта, а уже к середине апреля на него были перечислены предприятиями и предпринимателями 104 миллиона 150 тысяч рублей, которые и тратились в дальнейшем. Благотворительные взносы были разные: от 100 тысяч до 20 млн рублей. В основном, как пояснил Михаил Черепанов, средства со счёта были использованы для помощи медикам, но также они выделялись и на помощь военкоматам – для обеспечения средствами дезинфекции помещений, индивидуальной защиты призывников и сотрудников. Кроме того, деньги были потрачены и на оказание благотворительной помощи – ветеранам и малоимущим.

Главный врач ГАУЗ Свердловской области «Свердловский областной клинический психоневрологический госпиталь для ветеранов войн» Олег Забродин, вспоминая о начале эпидемии, отметил, что медики пребывали даже в некоторой растерянности:

– Это была река, – сказал он, вспоминая о потоке ковидных больных. – У нас были выделены под таких пациентов 600 коек. Для их лечения врачам и медсёстрам нужно было как минимум трижды в сутки менять средства индивидуальной защиты. Это очень большое количество экипировки. И вот к нам стали приходить огромные фуры от СОСППа, от «Сима-ленда» с расходными материалами. Благодаря СОСППу для нас было закуплено несколько аппаратов ИВЛ. Это помогло и нам, и нашим пациентам, которых мы вытаскивали с 70–75-процентным поражением лёгких.

Цифры 23 предприятия и предпринимателя перечислили средства на спецсчёт. 52 аппарата ИВЛ на общую сумму 73,9 млн рублей были приобретены для медицинских учреждений Свердловской области (20 аппаратов установлены в Свердловском областном клиническом психоневрологическом госпитале для ветеранов войн; 30 – в восьми муниципалитетах – Нижнем Тагиле, Серове, Артях, Артёмовском, Ревде, Карпинске, Полевском, Асбесте. 2 аппарата ИВЛ приобретены для больницы №40 Екатеринбурга.

Главный врач станции скорой медицинской помощи Асбеста Алексей Cтепченко подчеркнул, что своевременная помощь с защитными комплектами медицинской одежды и средствами индивидуальной защиты сохранила коллектив станции, удалось избежать массового заболевания работников коронавирусной инфекцией.

Несколько дней назад спецсчёт закрыли. «Коронавирусный пожар» стал значительно слабее, и уже не распространяется со скоростью лесного. Средства счёта были потрачены на 26 благотворительных проектов. Об этом сообщил член Президиума СОСПП Андрей Симановский, принимавший деятельное участие в пополнении благотворительного счёта. При этом он подчеркнул, что главная задача спецсчёта заключалась в сохранении здоровья медиков.

Остатки средств со счёта в размере 5,6 млн рублей переданы на благотворительность – для формирования и раздачи продуктовых наборов социально незащищённым гражданам, пострадавшим от пандемии. Этим займётся Ассоциация социально ориентированных некоммерческих организаций, которая все эти месяцы также активно занималась благотворительностью.

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 № 1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».