Уральские оборонщики укрепляют потенциал

Достойный продолжаптель славы уральских оборонщиков – танк нового поколения Т-14. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня в России отмечается День оружейника – профессиональный праздник работников оборонно-промышленных предприятий. В Свердловской области таких предприятий очень много. О том, насколько востребована их продукция сегодня, «Областной газете» рассказал генеральный директор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, член Общественной палаты региона Владимир ЩЁЛОКОВ.

— Владимир Фёдорович, какое отношение к Дню оружейника и имеет ли ваш Союз?

— В этом году в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне много уже было сказано о том, какую огромную роль сыграли в деле разгрома врага военные заводы Среднего Урала. Во время войны на уральских предприятиях производилась самая разнообразная военная продукция, в том числе и для стрелкового вооружения. Да и на протяжении всех послевоенных десятилетий роль и значение уральских предприятий в оснащении армии и флота современным вооружением и техникой трудно переоценить. Вооружённые силы нашей страны невозможно представить себе без танков Уралвагонзавода, самоходных орудий Уралтрансмаша, артиллерийских систем Завода №9, зенитно-ракетных комплексов Завода имени Калинина, крылатых ракет ОКБ «Новатор» и многих других образцов уральского оружия. На полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле наряду с испытаниями бронетанковой техники созданы условия для испытания различных образцов артиллерийского и стрелкового оружия, что является этапом для разработки и выпуска новых видов вооружений.

Гендиректор Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области Владимир Щёлоков. Фото: пресс-служба Общественной палаты Свердловской области

— Но ведь это уже история. А остаётся ли оборонная отрасль и сегодня ведущей в структуре экономики Среднего Урала?

— Наверное, правильнее будет сказать, что оборонная промышленность остаётся одной из важнейших отраслей для экономического развития нашего региона. Большинство оборонных предприятий, входящих в Союз, успешно выполняют государственный оборонный заказ либо участвуют в работах по гособоронзаказу в качестве комплектаторов второго-третьего уровня. Важно также, что на этих предприятиях заняты более ста тысяч человек, причём среди работников в последние годы растёт доля молодёжи. Рабочих и специалистов в возрасте до 35 лет сегодня на наших предприятиях около 32 процентов от общей численности.

— И каково качество продукции, производимой этими предприятиями сегодня?

— В рамках государственной программы вооружений, в реализации которой участвуют и наши предприятия, продолжается разработка новейших образцов военной техники. Здесь можно вспомнить и танки «Армата», и ракеты «Калибр», и ЗРК С300 В4, и другие образцы вооружения, качество которых ни у кого не вызывает сомнений. А кроме того, предприятия – члены нашего союза участвуют в реализации ряда федеральных целевых программ по созданию технологических платформ для достижения лидерства в высокотехнологичных отраслях экономики: промышленности обычных вооружений, авиационной, ракетно-космической, радиоэлектронной промышленности, двигателестроении, атомно-энергетическом комплексе и других. Ведь сегодня они производят не только вооружение, но и продукцию двойного назначения, продукцию для гражданских отраслей. В соответствии с задачами, поставленными Президентом России, у нас начата работа по диверсификации производств и увеличению доли выпуска гражданской продукции организациями ОПК, в рамках которой уже удалось обновить значительную часть производств и освоить новые компетенции.

Справка «ОГ» День оружейника учреждён Указом Президента России в 2011 году. Инициатором его учреждения выступил выдающийся конструктор русского стрелкового оружия Михаил Тимофеевич Калашников, а датой праздника выбрано 19 сентября, потому что в православной церкви в этот день вспоминают архистратига небесного воинства архангела Михаила, которого русские мастера-оружейники издавна почитали своим покровителем. Теперь же этот день стал профессиональным праздником работников всех предприятий оборонной промышленности, поскольку все они так или иначе причастны к разработке и производству различных видов оружия и военной техники.

Напомню, что 24 августа 2020 года правительство Свердловской области, Институт государственно-частного планирования, Союз предприятий оборонных отраслей промышленности и региональное отделение Союза машиностроителей России подписали в Москве в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» соглашение о создании научно-промышленного кластера двойного назначения. Эта специфическая форма научно-промышленной кооперации, основанная на принципах государственно-частного партнёрства, направлена на сохранение и развитие научно-промышленной инфраструктуры и кадрового потенциала предприятий ОПК за счёт выпуска высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Объём софинансирования проектов в рамках этого кластера составит более 2 миллиардов рублей.

— А сегодня уже есть успешные примеры освоения оборонными предприятиями области гражданской продукции?

— Высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения наши предприятия производят уже немало. На заводах концерна «Уралвагонзавод» освоен выпуск современных экскаваторов, трамваев, техники для лесоперерабатывающей промышленности; Волчанский механический завод вышел в лидеры в стране по производству газобаллонной продукции, освоил выпуск железнодорожных вагонов-самосвалов (думпкаров). Спросом на рынке пользуется лифтовое оборудование, аппараты воздушно-плазменной резки, электрооборудование для городского электротранспорта, медицинская аппаратура УПП «Вектор», а Невьянский машиностроительный успешно развивает производство автопогрузчиков и нефтегазового оборудования. Уральский оптико-механический и Уральский приборостроительный заводы выпускают целую серию сложной медицинской техники. НПО автоматики успешно выпускает системы управления для автоматизации объектов энергетики, горнодобывающей промышленности, системы управления и аппаратуру для автоматизации транспорта, для строительства и ЖКХ. Завод имени Калинина производит современную коммунальную технику, а на предприятиях атомной промышленности освоено производство высокотехнологичной радиоизотопной продукции для ядерной медицины, имеющее высокий экспортный потенциал. Впрочем, перечислять можно долго.

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