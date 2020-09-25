Чем могут похвастаться уральские машиностроители и чего ждут в преддверие профессионального праздника?

Руководитель представительства госкорпорации «Ростех» в Свердловской области, первый зампредседателя регионального отделения Союза машиностроителей России Павел Лыжин Фото: Пресс-служба Союза машиностроителей

Завтра, 27 сентября, в нашей стране отмечается День машиностроителя. В канун этого профессионального праздника первый заместитель председателя регионального отделения Союза машиностроителей России Павел ЛЫЖИН рассказал корреспонденту «Областной газеты» о сегодняшней ситуации в этой важнейшей для Среднего Урала отрасли промышленности.

Удержали позиции

— Павел Сергеевич, судя по публикуемым сводкам Росстата, машиностроение сегодня, как и другие отрасли промышленности, переживает не лучшие времена…

— Поскольку наша экономика тесно включена в структуру мировой экономики, мировые тенденции текущего года, связанные с пандемией коронавируса, неблагоприятной конъюнктурой на рынках энергетики и энергоносителей, отразились, конечно, на состоянии нашего машиностроительного комплекса. На мировом рынке упал спрос на энергоносители, в результате чего российские производители электроэнергии и поставщики углеводородов, являющиеся основными потребителями нашей продукции, скорректировали свои инвестиционные программы, что привело к снижению объёмов производства и на ряде наших предприятий.

Но всё же нашего региона это коснулось в меньшей степени. Если в целом по России по видам деятельности, относящимся к машиностроительному профилю, произошло снижение на семь-восемь процентов, а по автомобилестроению — более чем на 20 процентов, то в Свердловской области снижение менее значительное. А по отдельным направлениям, таким как производство транспортных средств и оборудования, электронных изделий, мы ожидаем в среднем по году даже некоторый рост на фоне инфляционных процессов.

— Чем это можно объяснить?

— Ситуация в нашем региональном машиностроении не столь печальна прежде всего из-за насыщенности Свердловской области предприятиями ОПК, которые загружены гособоронзаказом. Кроме того, у нас в регионе сформирован достаточно крупный кластер производителей медицинского оборудования, насчитывающий порядка 20 организаций. Крупнейшие из них — Уральский приборостроительный и Уральский оптико-механический заводы, компании «Тритон-Электроникс», «Фотек», «Дэльрус», «Вектор-МС». В связи с коронавирусной историей все они были активно задействованы на выпуске современной наркозно-дыхательной аппаратуры, аппаратов термометрии, аппаратов по обезвреживанию воздуха и другого высокотехнологичного медицинского оборудования. Загрузка их такими заказами шла на основании решений Правительства России, под контролем и при участии органов областной исполнительной власти, профильных министерств федерального и регионального уровня. В результате наши предприятия получили дополнительные объёмы заказов, что положительно сказалось на их финансово-экономической деятельности. И, как отметили в Правительстве РФ, с этой важной государственной задачей предприятия области справились достойно.

— Но недавно арбитражный суд оштрафовал Уральский приборостроительный завод…

— Да, были сложности на этом предприятии, связанные с проверками соответствующих комиссий Роспотребнадзора и других ведомств. Замечу, однако, что к качеству приборов, выпущенных ранее и выпускаемых сегодня этим заводом, претензий нет, они прошли все необходимые процедуры сертификации и признаны соответствующими установленным стандартам.

Успехи оборонки

— Вы назвали важным фактором устойчивости регионального машиностроения насыщенность области оборонными предприятиями. Но ведь недавно на федеральном уровне было заявлено о корректировке государственной программы вооружения.

— Во-первых, эта корректировка не столь уж значительная, а во-вторых, ситуация на наших предприятиях ОПК достаточно стабильная ещё и благодаря тому, что на протяжении последних лет они успешно выполняют государственную задачу по диверсификации производства, наращиванию выпуска на своих мощностях гражданской продукции. Это позволяет им нивелировать потери, связанные с корректировкой госпрограммы вооружения.

Например, УОМЗ освоил сегодня ряд новых направлений в части производства медтехники и геодезического оборудования, а машиностроительный завод имени Калинина — производство востребованных рынком ричтраков грузоподъёмностью 1 700 кг, НПО «Старт» выпускает востребованные рынком парковочные комплексы. Успеху диверсификации способствует загрузка наших предприятий заказами на продукцию, которую им определено осваивать в рамках нацпроектов.

В соответствии с ними приоритетами для нас являются цифровизация бытовой сферы, внедрение безлюдных технологий. Наши предприятия активно участвуют в разработке новых технологий и производстве оборудования для проектов «Умный город», «Умное ЖКХ». Ещё одно важное и очень перспективное для нас направление — концентрация компетенций в производстве продукции для сельхозмашиностроения. Яркий пример — разработанный специалистами НПО автоматики совместно с ростовским заводом «Ростсельмаш» «беспилотный» комбайн-робот, опытный образец которого в 2019 году был представлен и получил высокую оценку Минпромторга РФ на Московском авиасалоне МАКС.

— А ослабление курса национальной валюты не сказалось негативно на финансовом положении предприятий вашей отрасли?

— Скорее, наоборот. В связи с ростом курса доллара экспортные сделки для наших машиностроителей стали более выгодными. Хотя, конечно, на рост наших экспортных поставок более повлияли другие факторы. Прежде всего – поддержка в рамках нацпроекта развития экспорта. Нашим предприятиям компенсируются затраты, связанные с сертификацией продукции для поставки за рубеж, затраты на участие в выставочных мероприятиях. Благодаря участию в этих проектах Уралмашзавод, Кушвинский завод прокатных валков, Артёмовский машиностроительный завод «Вентпром» и другие предприятия смогли нарастить объёмы экспорта.

— В связи с пандемией государство оказывает поддержку многим отечественным производителям. На ваши предприятия эти меры поддержки распространяются?

— Прежде всего помощь получают предприятия малого бизнеса, которых тоже немало в нашей отрасли. Но хочу сказать, что наши предприятия заинтересованы не столько в финансовой поддержке и субсидировании затрат со стороны государства, сколько в формировании долгосрочного спроса на нашу продукцию. Мы хотим не возврата к плановой экономике, но хотим понимания, на каких долгосрочных условиях будет обеспечен спрос, в том числе со стороны государства, на нашу продукцию, на разработку и освоение которой мы готовы вкладывать собственные средства.

К выпуску продукции для учреждений здравоохранения подключился и Екатеринбургский завод «ЭМА». Фото: Павел Ворожцов

Уральский приборостроительный завод в 2020 году увеличил в разы производство медицинской техники. Фото: Павел Ворожцов

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