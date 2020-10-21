«Лесной Урал Лобва» запустил новое производство

Процесс лесопереработки на предприятии практически полностью автоматизирован Фото: Тамара Романова

20 октября предприятие «Лесной Урал Лобва» запустило вторую очередь участка глубокой переработки древесины. Стоимость проекта – 450 млн рублей. Большая часть продукции пойдёт на экспорт – в страны СНГ (Узбекистан, Казахстан, Азербайджан), а также в Китай и Афганистан.

В посёлке Лобва (Новолялинский ГО) лесопереработкой занимались ещё с начала XX века, но в 2012 году местный лесопромышленный комбинат остановил производство, и несколько сотен лобвинцев остались без работы. В 2016 году серовское предприятие «Лесной Урал» при поддержке областного правительства приступило к созданию лесоперерабатывающего комплекса в Лобве. А в 2019 году запустило первую очередь завода – по выпуску столярных изделий для строительных и отделочных работ (брус, евровагонка и пр.).

Сейчас запущена вторая очередь. Со слов руководителя предприятия Сергея Антоненко, введён цех поточного лесопиления (производительность – 180 кубометров обрезного пиломатериала за смену), цех по производству пеллет из отходов деревообработки, линия автоматической сортировки круглой древесины.

– Усовершенствование технологических линий будет продолжаться. Сегодня здесь работает 168 человек, но в ближайшее время это число увеличится, – сказал Антоненко.

Областной министр промышленности и науки Сергей Пересторонин отметил, что проект «Лесной Урал Лобва» – один из крупнейших инвестпроектов региона в лесоперерабатывающей отрасли. Помимо собственных средств и субсидий из областной казны предприятие сумело привлечь порядка 100 млн рублей из федерального Фонда развития промышленности в качестве льготного займа. Все средства пошли на приобретение современного оборудования. Автоматизация производства «позволяет решать задачу приоритетного национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости», – цитирует министра областной департамент информполитики.

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